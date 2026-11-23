En los últimos días, José Eduardo Derbez sorprendió al aparecer muy cercano a la DJ mexicana Mariana BO, quien posteriormente confirmó que sí está saliendo con el actor.

Sin embargo, más allá de causar furor por esta nueva etapa en la vida amorosa de José Eduardo, resurgieron detalles del pasado sentimental de la DJ que han dado mucho de qué hablar. Entre ellos, una supuesta relación con la influencer Karime Pindter.

Precisamente, fue Karime quien en las últimas horas habló sobre Mariana y su nueva etapa con José Eduardo. ¿Confirmó estar celosa?

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Mariana Bo y José Eduardo Derbez / Redes sociales y canva

¿Mariana BO tuvo una relación con Karime Pindter?

Como tal, no existe una confirmación de que Karime Pindter y Mariana BO hayan tenido una relación formal, pero recientemente resurgieron versiones sobre un supuesto romance entre ambas.

La especulación surgió luego de que Karime contara una anécdota sobre una chica con la que había tenido un acercamiento sentimental. La influencer relató que, cuando apenas se estaban conociendo, esta persona la buscó insistentemente e incluso la buscó y esperó en lugares donde no la había invitado.

Aunque Karime no mencionó nombres, usuarios en redes sociales relacionaron su historia con Mariana BO. La DJ, por su parte, reaccionó a los señalamientos y también habló sobre el acercamiento que habría tenido con la influencer.

Mariana BO contó que, al principio, no estaba interesada en Karime; sin embargo, cuando comenzó a corresponderle, la influencer era quien ahora la ignoraba. Ante esta situación, la DJ decidió tomar distancia y el vínculo entre ambas no llegó a convertirse en una relación formal.

Estuvo atrás de mi y yo estuve como que no la pelaba al principio (…) empecé a conocerla mejor, me fui a Tailandia y regrese y ‘hay que vernos’ y me ghostea, este pe*o no va, la neta no va conmigo Mariana BO

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Mariana Bo y Karime Pindter / Redes sociales

¿Karime Pindter está celosa de que Mariana Bo y José Eduardo Derbez estén saliendo?

En un encuentro con la prensa, Karime Pindter fue cuestionada sobre su opinión acerca de la nueva relación entre José Eduardo Derbez y Mariana BO, luego de que ella tuviera un vínculo con la DJ.

La influencer se limitó a elogiar a José Eduardo y desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Incluso, señaló que el actor está en todo su derecho de darse una nueva oportunidad en el amor.

Respecto a lo que ocurrió con Mariana, Karime comentó que eso ya quedó en el pasado y, entre risas, dijo que ahora es el turno de José Eduardo Derbez.

“Adoro a José Eduardo, es un chavo lo máximo; tiene derecho a ser feliz y volver a escribir su historia (...) No, para nada, conmigo no. Eso ya fue, ahora le toca a José Eduardo ser feliz.” Karime Pindter

En ningún momento, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ mencionó estar celosa ni mostró algún resentimiento o emoción negativa por el romance entre Mariana BO y el hijo de Eugenio Derbez.

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¿José Eduardo Derbez y la DJ Mariana Bo ya son novios?

Aunque José Eduardo Derbez y Mariana BO han despertado rumores de romance luego de dejarse ver muy cercanos, además de detalles que el actor estaría teniendo con ella, la DJ confirmó que sí está saliendo con el actor.

Mariana explicó que ambos se están conociendo y disfrutando de esta etapa, pero hasta ahora, no ha confirmado que ya haya iniciado una relación formal de noviazgo entre ellos.

Esto sucede al mismo tiempo de que se vuelve a hablar de la relación de la ex de José Eduardo, Paola Dalay, con el futbolista César Romo.

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