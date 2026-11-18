La separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo entre las personas cercanas al actor, quienes han expresado abiertamente su opinión al respecto.

Recientemente, el conductor y amigo de José Eduardo, Raúl ‘el Negro’ Araiza, habló sobre el tema y sorprendió al salir en defensa de Paola Dalay. Sus declaraciones provocaron que algunos se cuestionaran si podría interpretarse como una especie de traición hacia el hijo de Eugenio Derbez.

¿Qué dijo el conductor de ‘Hoy’ sobre esta separación? Te contamos.

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez se separaron / Redes sociales

¿Por qué critican a Paola Dalay tras su separación de José Eduardo Derbez?

Paola Dalay no ha dejado de recibir críticas por la forma en la que terminó su relación con José Eduardo Derbez, pues, poco después de que anunciaran su separación, apareció en redes sociales junto al futbolista César Romo, con quien reconoció estar saliendo en un plan romántico.

Esta situación provocó que la influencer se convirtiera en blanco de señalamientos. Incluso, algunos usuarios la compararon con Imelda Tuñón y Christian Nodal, al insinuar que supuestamente habría tenido interés amoroso en otra persona mientras aún mantenía una relación con José Eduardo.

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Paola Dalay y el futbolista César Romo / Redes sociales

¿Raúl Araiza le da la espalda a José Eduardo Derbez al defender a Paola Dalay?

Durante un encuentro con la prensa, Raúl Araiza explicó que considera injustos los ataques contra Paola y pidió no juzgarla ni etiquetarla por las decisiones que tome en su vida sentimental. Además, señaló que le parece preocupante que sean otras mujeres quienes hagan comentarios tan duros contra ella.

“Es una cuestión social. Vamos a hablar de nuestro país, este tema de la mujer atacando a la mujer de esa forma tan encarnizada porque a ti te pueden mentar la madr* y te pueden decir, no pasa nada. Cuando es de la mujer a la mujer es muy fuerte y hay que entender que son mujeres, no hay que juzgar, no hay que etiquetar” Raúl Araiza

Por otra parte, el conductor compartió que también buscó a José Eduardo para aconsejarlo sobre cómo llevar esta nueva etapa, especialmente por el bienestar de su hija.

Por tanto, el conductor de ‘Hoy’ mostró que su postura no representa una traición a su amigo, sino una forma de respetar y entender a ambas partes.

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¡Raúl Araiza en DEFENSA de Paola Dalay tras su separación de José Eduardo Derbez! Asegura que fue fuertemente criticada #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/0X24aDZmfN https://t.co/54OaEOQmAb — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 18, 2026

¿Raúl Araiza ya habló con José Eduardo Derbez tras su separación?

El conductor y amigo de José Eduardo Derbez reveló que también habló con el actor y no dudó en expresarle su apoyo y darle algunos consejos ante este difícil periodo de su vida.

Araiza contó que le aconsejó a José Eduardo priorizar el bienestar de su hija, pues, aunque ya no exista un vínculo sentimental entre él y Paola, sí hay un lazo de amor y responsabilidad con la pequeña. Por ello, consideró que vale la pena que la expareja mantenga una relación cercana por el bienestar de la niña.

“Le hablé y le dije: ‘Tienen un vínculo para toda la vida, que mejor que llevar una gran relación, sino se puede llevar una gran relación, una buena relación por la niña”, expresó ‘el Negro.

La controversia por esta separación está lejos de terminar, pues recientemente José Eduardo Derbez se ha vinculado sentimentalmente con Mariana BO, una famosa DJ mexicana.

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