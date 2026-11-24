Lo que parecía una romántica escapada a Cancún terminó convirtiéndose en tema de debate en redes sociales y televisión. Mientras Paola Dalay presumía los lujos de su viaje junto a César Romo, usuarios cuestionaron quién pagó la experiencia y Ventaneando destapó una versión que encendió aún más la polémica.

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¿Por qué Paola Dalay y César Romo causaron polémica por su viaje a Cancún?

Paola Dalay se volvió tendencia luego de compartir imágenes de un viaje a Cancún junto al futbolista César Romo, romance que salió a la luz pocas semanas después de que confirmara su separación de José Eduardo Derbez.

La influencer mostró diversos momentos de su estancia en el exclusivo hotel Live Aqua Cancún, un resort todo incluido para adultos, donde disfrutó de albercas, cenas y actividades frente al mar junto a su nueva pareja.

Sin embargo, las fotografías no tardaron en generar comentarios encontrados. Mientras algunos seguidores celebraron que Paola Dalay disfrute esta nueva etapa de su vida, otros cuestionaron que viajara sin su hija, quien permaneció en la Ciudad de México.

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¿Qué respondió Paola Dalay sobre el dinero y la supuesta riqueza de César Romo?

La conversación en redes tomó un rumbo distinto cuando una usuaria puso en duda la capacidad económica de César Romo para costear una escapada de ese nivel.

La internauta escribió: "¿quién paga? ¿él o José Eduardo? Porque ni a primera división llega el hombre para tener sueldazo. Chale, José Eduardo hasta con los gastos del que están conociendo, corre, ya que él dijo que seguirá haciéndose cargo de ella”.

Lejos de ignorar el comentario, Paola Dalay respondió de forma contundente: “ya supéralo mujer, él (César) juega por gusto, no por necesidad. Que alguien no sea famoso no significa que sea pobre”.

La respuesta rápidamente se viralizó y abrió un nuevo debate entre quienes defendieron a la creadora de contenido y quienes continuaron cuestionando la rapidez con la que inició una nueva relación sentimental tras su ruptura con José Eduardo Derbez.

Paola Dalay sobre el dinero de César Romo

¿Cómo se habría pagado el viaje de Paola Dalay a Cancún, según Ventaneando?

La polémica llegó hasta Ventaneando, donde los conductores analizaron las publicaciones de la influencer y revelaron una versión sobre el financiamiento del viaje.

Fue Jimena Pérez quien aseguró que Paola tiene amplia experiencia colaborando con marcas y establecimientos turísticos. Según comentó al aire: “es experta en colaboraciones, ya nos dimos cuenta viendo sus historias, el hotel por aquí, el hotel por acá, gracias aquí, gracias allá, y se fue a echar novio”.

Las declaraciones alimentaron las especulaciones sobre que gran parte de la experiencia en Cancún habría sido cubierta mediante intercambios publicitarios y colaboraciones comerciales, una práctica habitual entre influencers y creadores de contenido digital.

Aunque Paola Dalay no ha confirmado públicamente cómo se cubrieron todos los gastos del viaje, los comentarios del programa generaron una nueva ola de reacciones entre los usuarios de redes sociales.

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¿Qué dijeron en Ventaneando sobre la hija de Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

Otro de los temas que surgió durante la conversación fue la decisión de que la pequeña permaneciera con su padre mientras Paola disfrutaba del viaje. En defensa de la influencer, los conductores señalaron que la menor estaba bajo el cuidado de José Eduardo Derbez, por lo que no existía ningún problema en que su mamá tomara unos días de descanso.

No obstante, Pedro Sola comentó: “Él se fue a grabar a España con la niña, o sea que la niña está acostumbrada a estar con el papá desde chiquita (...) la mamá no ha estado tan presente”.

El comentario provocó una inmediata reacción de Pati Chapoy, quien respondió: “Ya habló el macho”. Posteriormente, Pedro Sola aclaró su postura y dijo: “Yo lo que digo es que Paola puede no estar viendo seguido a la niña”.

Mientras tanto, la controversia siguió creciendo en redes sociales, donde los internautas continuaron debatiendo sobre la nueva relación de Paola Dalay, la situación con José Eduardo Derbez y los detalles detrás de su lujoso viaje a Cancún. Por ahora, la influencer ya se encuentra de regreso en la Ciudad de México, pero la conversación alrededor de su romance con César Romo parece estar lejos de terminar.