Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez se pelearon por culpa de Paola Dalay, aseguran: “Pleitazo” VIDEO

Mucho se sigue diciendo sobre la ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, confirmada el pasado 1 de noviembre. Además de los rumores de que presuntamente ella le habría sido infiel, ahora se reporta que, presuntamente, la influencer habría provocado un fuerte pleito entre el actor y su madre, Victoria Ruffo. Te contamos lo que se sabe.

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Victoria Ruffo es la mamá de José Eduardo Derbez / Mezcalent

¿Por qué José Eduardo Derbez y Paola Dalay se separaron?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay dieron por terminado su romance tras siete años juntos y una hija en común. Según lo que han dicho en múltiples ocasiones, la ruptura se dio hace meses y en los mejores términos posibles.

Algo que llamó la atención sobre todo esto fue que, justo el mismo día que anunciaron la noticia, se viralizaron fotos de ella junto a un futbolista llamado César Romo. Al cuestionarle sobre esto, la influencer señaló que “no eran novios”, pero sí estaban saliendo.

Sostuvo que no hubo infidelidad de por medio, pues habría conocido a Romo justo después de que se separara del actor. También contó que su niña no vivía con ella debido a que su departamento todavía no estaba listo.

Esta versión fue respaldada por el propio José Eduardo, quien hasta le pidió al público que pararan con las especulaciones y los malos comentarios contra su expareja, asegurando que ella es una “gran persona y madre”.

Pese a todo, los rumores no han cesado. Y es que, en los últimos días, ha circulado un video de Dalay y Romo disfrutando de un momento romántico en una fiesta. Algunos medios reportaron que, presuntamente, el material data de julio, justo el mes en el que José Eduardo le dedicó un mensaje romántico a través de redes sociales. Para muchos, esto sería la prueba fehaciente de que sí hubo una infidelidad de por medio.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación en un video para redes sociales / Redes sociales

La supuesta pelea entre Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez por culpa de Paola Dalay

Hace unos momentos, el influencer conocido como ‘el Agüenderito’ habló sobre un presunto conflicto entre Victoria Ruffo y su hijo, José Eduardo Derbez. A través de su programa en YouTube, dijo haber recibido información de que el supuesto “pleitazo” habría sido por culpa de Paola Dalay.

Según reportó, todo habría ocurrido el pasado sábado 14 de noviembre, tras bambalinas de la obra de teatro en la que la actriz está trabajando. Presuntamente, el origen de todo habría sido el hecho de que, supuestamente, Ruffo no estaría de acuerdo con que su hijo se responsabilice completamente de su nieta.

“Supuestamente escuchó un pleito muy fuerte entre Victoria y José Eduardo. Supongo que un pleito telefónico; no es que José Eduardo estuviera allí. Lo que se dice, y con toda razón, es que, si Victoria Ruffo nunca, en los mejores momentos, nunca se dejó convencer, nunca se dejó engañar por Paola Aguilar, ahora mucho menos. Imagínense la opinión que tiene la exsuegra de la nuera. El punto es que, si antes no fue santo de su devoción, ahora menos. El conflicto fue porque, evidentemente, Victoria no está de acuerdo con que José Eduardo se haga cargo al 100% de la niña”. El Argüenderito

Supuestamente, Victoria consideraría que Dalay tendría que involucrarse más en la crianza de la menor, más allá de la separación con José Eduardo: “No porque no pueda, no porque no tenga, sino porque es responsabilidad de los dos”.

El creador de contenido expuso también que, al parecer, el actor presuntamente estaría “manteniendo” a Paola, por lo que la actriz le habría comentado a su hijo que lleven todo este tema al ámbito legal:

El Argüenderito “Victoria decide ponerse en contacto con un bufete de abogados para que las cosas se hagan bien… José Eduardo, aparentemente, dice: ‘No, yo me hago cargo 100% de las dos’”.

No dio más detalles sobre el tema. En tanto que las partes involucradas no han confirmado esto y la información sería un simple rumor hasta que se demuestre lo contrario.

¿José Eduardo Derbez tiene problemas de adicción?

En los últimos días, algunos fans notaron que Paola Dalay, aparentemente, les daba “me gusta” a videos que tachan a José Eduardo Derbez de presuntamente ser “infiel y tener problemas con el alcohol”.

Según el influencer ‘el Argüenderito’, José Eduardo planeaba irse a una especie de “retiro” durante noviembre y diciembre. No obstante, los planes cambiaron a raíz de su separación. Recordó que, en su momento, el actor fue “fiestero”, pero que ya se había controlado por su familia. Sin embargo, quería “desconectarse” para evitar una “recaída”.

“Él tenía la intención de internarse parte de noviembre y principios de diciembre en una especie de retiro. No es un anexo, no es como tal que estás en una adicción, que necesitas un medicamento, un control. Son cuando necesitas desconectarte… cuando reconoces, como adicto, que estás a punto de caer…Para nadie es un secreto que a José Eduardo le gusta el alcohol. Justamente por el escándalo… no tiene la posibilidad de irse a internar”, indicó.

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