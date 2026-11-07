¿Paola Dalay destapa presuntos vicios de José Eduardo Derbez? Acción en redes desata sospechas tras su ruptura

La separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay sigue dando de qué hablar tras el anuncio oficial de su ruptura. En esta ocasión, la controversia da un nuevo giro luego de que la creadora de contenido reaccionara a un comentario que hace referencia a las supuestas adicciones del actor. ¿Destapó la verdadera razón de su ruptura? ¡Te contamos los detalles!

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Paola Dalay habría destapado “vicios” de José Eduardo Derbez. / Mezcalent, Canva

¿Cómo anunciaron su separación José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Tras semanas de rumores que apuntaban a un distanciamiento entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez, la pareja rompió el silencio a través de un video en el que confirmaron que su historia de amor llegó a su fin. Pese a que la decisión de separarse la tomaron semanas atrás, no lo habían hecho público.

“Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija, y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”. José Eduardo Derbez

Asimismo, la expareja aclaró que el comunicado tenía como propósito oficializar su separación, reiterando que, aunque ya no están juntos como pareja, continuarán cumpliendo con sus responsabilidades como papás.

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Paola Dalay habría destapado “vicios” de José Eduardo Derbez. / Redes sociales

¿Paola Dalay confirma adicciones de José Eduardo Derbez?

Entre la ola de comentarios y teorías sobre los motivos de la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, un usuario emitió una fuerte suposición sobre la dinámica que existía entre la expareja, sugiriendo que las adicciones habrían sido un factor determinante en su separación.

“Tal vez ella pensó que con el matrimonio ella podía hacer cambiar a José Eduardo con el alcohol. Es bien difícil llevar una relación con una persona que tiene adicciones”, escribió la internauta.

Lo que desató el escándalo fue que Paola Dalay le dio ‘me gusta’ a dicho comentario, un gesto que los usuarios interpretaron como la afirmación de posibles problemas de adicción del hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. Sin embargo, solo se trata de especulaciones y no existe una confirmación oficial.

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¿Quién es el nuevo galán de Paola Dalay tras anunciar su ruptura con José Eduardo Derbez?

Mientras el escándalo por el ‘me gusta’ en redes sociales crece, la vida amorosa de Paola Dalay está en el ojo del huracán luego de que confirmó que está saliendo con el futbolista César Romo tras ser captados juntos en un evento realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Dalay confirmó que se encuentra conociendo al deportista, pero desmintió tajantemente haber engañado a José Eduardo Derbez. De acuerdo con la creadora de contenido, su relación con el actor de ‘Mesa de regalos’ terminó meses atrás de manera formal y privada. Sin embargo, pese a las aclaraciones que ha hecho la expareja, las especulaciones siguen presentes.

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