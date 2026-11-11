Aislinn Derbez borra mensaje para Vadhir N y José Eduardo: Tras acusaciones de presunto abuso, ¿les da la espalda?

Tan solo unos días después de que Aislinn Derbez reaccionara tras la polémica de José Eduardo y Vadhir ‘N’ por presunto abuso, la actriz de ‘Hasta el fin del mundo’ sorprendió a propios y extraños al desaparecer el mensaje que le dedicó a sus hermanos en medio de la controversia que enfrentan. ¿Les retiró su apoyo? ¡Te contamos los detalles!

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Aislinn Derbez borra foto con Vadhir ‘N’ y José Eduardo. / Captura de pantalla de youtube: Se regala dudas

¿Por qué el nombre de José Eduardo Derbez está involucrado en las acusaciones de presunto abuso contra Vadhir ‘N’?

Luego de que se diera a conocer que Vadhir ‘N’ enfrentaría una nueva acusación por presunta violación, también salió a relucir el nombre de José Eduardo Derbez, su hermano. De acuerdo con la cuenta de ‘Doña Carmelita’ en X, el actor y conductor estaría involucrado en los hechos de los que se acusa al cantante.

Presuntamente, las nuevas acusaciones que enfrenta Vadhir ‘N’ tendrían relación con hechos ocurridos a principios de año en un crucero, donde los hijos de Eugenio Derbez habrían alcoholizado a una menor de edad, de quien, presuntamente, el actor abusó después.

“Fue una chica menor de edad a la que alcoholizaron en un bar del crucero y después de eso Vadhir Derbez violó a la chica, mientras que su hermano, José Eduardo, se dio cuenta de la situación, pero no dijo ni hizo nada”. Doña Carmelita en X

Pese a la información que circuló en redes, en el comunicado emitido por la FGJ se confirmó la denuncia contra Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez, por presunto abuso, pero el nombre de José Eduardo no apareció. Además, se detalló que el proceso legal está relacionado con hechos ocurridos en abril de 2026 en Coyoacán.

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José Eduardo Derbez y Vadhir “N” en polémica por presunto abuso / Redes sociales

¿Cuál fue la reacción de Aislinn Derbez ante las acusaciones contra Vadhir ‘N’ y José Eduardo Derbez?

En medio de las especulaciones que generó la supuesta desaparición de Vadhir ‘N’ al no ser localizado en ninguno de sus domicilios en México, Aislinn Derbez sorprendió al compartir una fotografía junto a sus hermanos acompañada por un texto que parecía representar su apoyo.

A través de su página oficial de Facebook, el pasado 8 de noviembre la protagonista de ‘A la mala’ posteó una foto en la que aparece abrazando a sus hermanos y colocó: “Los tqm”. Sin decir más, la publicación representó para algunos una manera de respaldar a los integrantes de su familia en medio de la polémica que enfrentan por presunto abuso.

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Aislinn desaparece foto con sus hermanos tras acusaciones contra Vadhir y José Eduardo. / Redes sociales

¿Aislinn Derbez le da la espalda a José Eduardo Derbez y Vadhir ‘N’ tras acusaciones de presunto abuso?

Tras la supuesta implicación que Aislinn Derbez pudo haber tenido en la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, la hija mayor de Eugenio Derbez vuelve a causar controversia al eliminar el mensaje que le dedicó a sus hermanos, José Eduardo y Vadhir ‘N’, en medio de las acusaciones de supuesto abuso.

Días después de que su supuesta muestra de apoyo invadió las redes , se reportó que la conductora de ‘La magia del caos’ habría borrado la publicación. TVNotas acudió a la página oficial de Aislinn Derbez y confirmó que la foto de la actriz junto a sus hermanos ya no aparece; además, la publicación más reciente tiene fecha del 7 de noviembre.

Hasta el momento, José Eduardo Derbez es el único integrante de la familia que se ha pronunciado directamente sobre el tema, por lo que la reciente acción por parte de Aislinn Derbez ya está generando especulaciones. ¿Elige estar alejada de la polémica?

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