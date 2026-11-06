¿Vadhir Derbez predijo presunta “infidelidad” a José Eduardo? Esto le dijo hace años: “Te dejó por un futbolista”

Desde el pasado 1 de noviembre, José Eduardo Derbez y Paola Dalay pusieron fin a su romance, del cual, tienen una hija en común. de que su relación llegó a su fin. Dentro de la polémica, un video se ha hecho viral en redes sociales, en el que Vadhir, hermano de José Eduardo, habría “adivinado” el futuro de su relación. ¿Por qué?

¿Vadhir Derbez predijo separación de José Eduardo Derbez? / IG

Aseguran que José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminaron por infidelidad de ella

El 1 de noviembre, José Eduardo Derbez y Paola Dalay publicaron un video en el que dieron a conocer el final de su relación sentimental. La noticia no tomó por sorpresa a seguidores, ya que desde hace varios meses circulaban versiones de una posible separación.

Poco después, se hizo viral una fotografía de Paola junto a César Romo (supuesto tercero en discordia) en un evento de la Fórmula 1, lo que alimentó los rumores de que la influencer habría sido infiel al actor. Al ser cuestionada sobre el tema, Dalay confirmó que sí estaba saliendo con el futbolista, aunque aclaró que no mantienen una relación formal .

Asimismo, aseguró que su ruptura con José Eduardo ocurrió meses atrás, por lo que su acercamiento con Romo se dio solo cuando ya habían terminado:

Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí después de haber terminado con José Eduardo. Aunque no era público (la separación), yo seguí con mi vida, como él también lo hizo y está bien. Paola Dalay

El actor coincide con esa versión y asegura que la separación se dio de la mejor manera posible. Además, calificó a su expareja de “maravillosa”. ¿Qué habrá pasado exactamente?

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay llevaban separados varios meses / Redes sociales.

Vadhir Derbez pudo predecir la separación de su hermano José Eduardo Derbez

Un clip protagonizado por José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez se ha hecho viral en las últimas horas, el cual, fue extraído de la temporada de 2023 de De viaje con los Derbez, durante el recorrido de la familia por el Círculo Polar Ártico, con paradas en Finlandia y Estonia.

En ese episodio, José Eduardo y su hermano Vadhir visitaron un lugar como parte de actividades que realizaron solo ellos dos.

Entre bromas y risas, así fue la conversación:



Vadhir: “ Tu novia te dejó por un futbolista ”,

”, José Eduardo: “ Sí, así pasa cuando sucede ”,

”, Vadhir: “ Es verdad ”,

”, José Eduardo: “ Nos vemos el siguiente mes ”,

”, Vadhir: “ Te veo el siguiente mes, hermano ”.

La plática entre ambos toma un rumbo curioso, y hay internautas que llegaron a mencionar que la supuesta infidelidad podría esperarse desde aquel tiempo. ¿Casualidad?

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¿Quién es César Romo, futbolista que es la nueva pareja de Paola Dalay?

César Romo, el nuevo ‘ligue’ de Paola Dalay, es un futbolista mexicano de 30 años que juega actualmente como defensa en el Raniza FC, club que participa en la Kings League Américas, uno de los proyectos de fútbol con mayor presencia en redes sociales.

Raniza FC nació como un equipo impulsado por los influencers mexicanos Barca Gamer y Alana Flores, quienes se han hecho un lugar en la comunidad digital. Hoy, sin embargo, solo Flores permanece al frente del conjunto.

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