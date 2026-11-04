José Eduardo Derbez lanza advertencia a Paola Dalay sobre César Romo: “Hay que elegir bien” VIDEO

La farándula mexicana se ha visto conmocionada por la separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Más allá de las especulaciones que se han hecho sobre el tema, muchos se sorprendieron al saber que la joven ya estaba “saliendo” con César Romo, un futbolista.

En medio de todo esto, el hijo de Eugenio Derbez vuelve a abordar la polémica y aprovecha para mandarle un contundente mensaje a la nueva ‘pareja’ de su ex. Te contamos qué dijo.

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César Romo es el futbolista con el que se le vio a Paola Dalay, expareja de José Eduardo Derbez / Redes sociales

¿Paola Dalay le fue infiel a José Eduardo Derbez con el futbolista César Romo?

El pasado 1 de noviembre, José Eduardo Derbez y Paola Dalay compartieron un video confirmando su separación. La noticia no fue tan sorpresiva en redes sociales, pues desde hace meses se venía hablando sobre una ruptura. En un principio, negaron todo.

Posteriormente, se viralizó una foto de ella junto a César Romo en un evento de la Fórmula 1. La imagen dio pie a que se especulara que la joven supuestamente le había sido infiel al actor.

Cuando se le cuestionó sobre esto en una entrevista, Paola admitió que sí estaba saliendo con el futbolista, pero que no eran novios como tal y que estaban en la “fase de conocerse”. También aseguró que la separación con José Eduardo se suscitó hace algunos meses y que empezó a frecuentar a Romo después de esto.

“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí después de haber terminado con José Eduardo. Aunque no era público (la separación), yo seguí con mi vida, como él también lo hizo y está bien”, indicó.

El actor ha respaldado esta versión y ha sostenido que la ruptura se dio de la mejor manera posible. De igual forma, ha dicho que su ex es una persona “maravillosa” y jamás podría hablar mal de ella.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminaron su romance de 7 años / Mezcalent

El mensaje de José Eduardo Derbez a la nueva pareja de Paola Dalay

En una entrevista reciente con la prensa, José Eduardo Derbez habló nuevamente de su separación de Paola Dalay. Comenzó reiterando que ambos mantienen una relación cordial por el bien de su hija y que siempre hablará bien de su expareja, ya que pasaron “momentos maravillosos juntos”.

Por supuesto, los reporteros también le cuestionaron sobre la relación entre Dalay y César Romo. Tal y como la propia influencer dijo en su momento, el actor señaló ser consciente de esta situación.

“No tiene por qué haber pleito…Sí, estaba enterado (sobre la relación entre Paola Dalay y César Romo). Les repito: que lo hayamos dicho ahorita no significa que hayamos cortado en ese momento… Ya se había platicado, ya era una decisión tomada desde hace mucho y ya. Obviamente ella puede hacer su vida”, expresó.

También aprovechó para pedirle a su expareja que escoja bien con quién se relaciona sentimentalmente, principalmente por la hija que tienen en común.

“Tiene que elegir bien con quién va a estar porque tiene una hija, ¿no?... Que sea feliz, es más, si me lo quiere presentar, que me lo presente. No sé si (tendría) una amistad como tal (con la nueva pareja de mi ex), pero al menos saber con quién convive mi hija”. José Eduardo Derbez

Finalizó diciendo que no se siente molesto con el hecho de que Paola salga con César, pues reiteró que ella tiene el derecho a ser feliz y pidió un alto a todas las críticas en su contra.

¿José Eduardo Derbez tiene novia tras la ruptura con Paola Dalay?

Durante la conversación, José Eduardo Derbez también aclaró si tenía pareja tras separarse de Paola Dalay. El actor dijo que actualmente estaba “tranquilo y soltero”. Según explicó, su apretada agenda laboral le impedía pensar en esa posibilidad.

“Estoy soltero. Muy feliz. Ni siquiera tengo el tiempo (de buscar pareja)... Estoy trabajando todos los días. Ahora sí que, ¿a qué hora?. No, estoy soltero”, puntualizó.

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