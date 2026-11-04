¿José Eduardo Derbez confirmaría que Paola Dalay le puso los CUERNOS? Publica FOTO y desata rumores

La controversia por la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay continúa y cada vez surgen más dudas y comentarios sobre lo que habría sucedido entre ellos.

Actualmente, cada interacción de la expareja en redes sociales es interpretada por sus seguidores como una posible pista que podría revelar los motivos detrás de su ruptura.

Precisamente, el más reciente movimiento de José Eduardo encendió las redes sociales y desató sospechas sobre una posible infidelidad. ¿El actor confirmó que Paola le puso los cuernos? Te contamos.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman ruptura / Redes sociales y canva

¿Cómo fue la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación después de seis años de relación el pasado 1 de noviembre, a través de un video publicado en sus redes sociales.

En el mensaje, ambos explicaron que habían tomado la decisión desde hacía varios meses, pero que no se sentían preparados para hacerla pública. Asimismo, dejaron claro que terminaron en buenos términos y que su prioridad continuará siendo el bienestar de su hija.

Posteriormente, José Eduardo reveló que intentaron solucionar sus diferencias y darse un tiempo para pensar en el futuro de su relación; sin embargo, finalmente decidieron tomar caminos separados.

Por su parte, Paola aclaró que no hubo infidelidad y posteriormente confirmó que comenzó a conocer y a salir con un futbolista.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación en un video para redes sociales / Redes sociales

¿Quién es el nuevo “galán” de Paola Dalay?

Los rumores de una posible infidelidad surgieron luego de que Paola Dalay reposteó una foto el pasado fin de semana, en la que aparece muy cerca de un futbolista llamado César Romo.

El pasado 2 de noviembre, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la influencer confirmó que está saliendo con el deportista; sin embargo, aclaró que lo conoció y comenzó a salir con él después de haber terminado su relación con José Eduardo Derbez.

César Romo es un futbolista de 30 años que juega como defensa para Raniza FC, equipo que participa en la Kings league Américas, una competencia de futbol 7.

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Paola Dalay sale con el futbolista César Romo / Redes sociales

¿José Eduardo Derbez confirmó que Paola Dalay le puso los cuernos con el futbolista César Romo?

Después de que Paola Dalay confirmara un nuevo interés amoroso, José Eduardo Derbez tuvo actividad en sus redes sociales, y fiel a su estilo, publicó una selfie en sus historias, sin ningún texto.

Sin embargo, dicha foto encendió las alarmas, pues muchos seguidores aseguraron que esa foto traía consigo una indirecta oculta, pues el actor aparece con una playera de una calavera con unos cuernos. ¿Lo curioso? El actor no muestra el diseño completo de su playera, solamente la parte en la que aparecen los cuernos de la calavera.

Eso fue suficiente para que los internautas aseguraran que con eso estaría confirmando una infidelidad por parte de su expareja.

No obstante, eso es solo una especulación de la gente en redes sociales, pues José Eduardo no ha confirmado que le hayan sido infiel, por el contrario, sus últimas declaraciones fueron positivas hacia Paola Dalay.

Además, Paola Dalay mencionó en una entrevista que José Eduardo estaba enterado desde antes que ella ya estaba saliendo con alguien, antes de anunciar públicamente su relación.

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