¿Paola Dalay no quiere saber nada de José Eduardo Derbez? Tras nuevo romance, le propone a una fan: “Lígatelo”

Tras meses de rumores, Paola Dalay y José Eduardo Derbez confirmaron su separación a través de un video compartido en redes que desató teorías de infidelidad. Ante la ola de reacciones, se difundió una supuesta conversación entre la influencer y una internauta. ¿Ya no quiere saber nada del actor? ¡Te contamos los detalles!

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Separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez se confirmó / Redes sociales

¿Cómo confirmaron su separación José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Luego de que a finales de julio de 2026 comenzaran los rumores de separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, la pareja confirmó su ruptura la tarde del 1 de noviembre a través de un video en el que detallaron que fue una decisión tomada semanas atrás, pero no habían hecho pública debido a que no estaban listos.

“Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija, y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”. José Eduardo Derbez

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez señaló que habían mantenido silencio principalmente por su hija, pero el video es la manera de formalizar que su historia como pareja terminó. “Nada más para hacerlo oficial de que ya no estamos juntos. Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija”, sentenció.

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¿Por qué se dice que Paola Dalay le puso el cuerno a José Eduardo Derbez?

Tras oficializar su separación, los rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de Paola Dalay a José Eduardo Derbez no se hicieron esperar. La cuenta de espectáculos ‘Reina venenosa’ difundió en Instagram que la influencer habría engañado al actor con César Romo, futbolista de la Kings League.

“Se especula que Paola Dalay ya mantenía una relación desde hace tiempo con César Romo, y ayer ya no pudieron seguir ocultando su amor, ya que el futbolista César Romo reposteó una foto abrazando a Paola en el Autódromo Hnos. Rodríguez”. Reina Venenosa

Por su parte, José Eduardo Derbez rompió el silencio en encuentro con la prensa en el que desmintió una infidelidad y aseguró que se trató de una decisión pensada desde hace semanas, dejando entrever que se buscó arreglar la relación, pero las ‘bajadas’ fueron más fuertes. “Hay mucho amor, mucho cariño, pero también hay cosas que terminan desgraciadamente”, sentenció.

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez confirman su separación. / Redes sociales

¿Paola Dalay ya no quiere saber nada de José Eduardo tras terminar su relación?

En medio de los rumores de supuesta infidelidad, el periodista Alfredo Molina compartió en su cuenta de Instagram la captura que le hicieron llegar de una conversación entre una internauta y Paola Dalay, en la que la influencer parece deslindarse completamente de José Eduardo Derbez.

En la imagen se observa que una seguidora reacciona a la historia de Dalay junto a César Romo con el comentario: “José Eduardo está guapísimo, sorry”, a lo que la influencer responde: “Pues lígatelo, hermosa”.

Cabe señalar que la creadora de contenido no expresó directamente ya no querer ningún tipo de relación con José Eduardo; pero el hecho de que la supuesta conversación salga a la luz en medio de rumores de infidelidad generó nuevas especulaciones y la inesperada reacción de Paola Dalay.

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¿Qué dijo Paola Dalay ante los rumores de supuesta infidelidad a José Eduardo Derbez?

En medio de los rumores de supuesta infidelidad, Paola Dalay confirmó relación con César Romo tras separarse de José Eduardo Derbez. A través de una entrevista a Gustavo Adolfo Infante para su programa de YouTube, la influencer confesó que está saliendo con el futbolista.

“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí después de terminar con José Eduardo. Aunque no era pública (la separación), yo seguí con mi vida, como él también lo hizo, y está bien”. Paola Dalay

Pese a que Dalay desmintió una infidelidad, los rumores siguen latentes mientras se espera la reacción de José Eduardo Derbez, quien hasta ahora no ha dado a conocer que esté saliendo con alguien más tras separarse de la influencer. ¿El fin definitivo?

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