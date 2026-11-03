Paola Dalay ¿mintió sobre su ruptura con José Eduardo Derbez? Andrea Escalona destapa posibles inconsistencias

Luego de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron su separación tras semanas de rumores, Andrea Escalona compartió en el programa Hoy inquietantes declaraciones luego de que la influencer aseguró estar separada del actor desde meses. ¿Mintió? ¡Te contamos los detalles!

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Paola Dalay ¿mintió sobre su ruptura con José Eduardo Derbez? / Redes sociales

¿Cómo confirmaron su separación José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Después de que a finales de julio surgieran rumores de una posible ruptura de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, la pareja confirmó su separación a través de un video en el que explicaron que tomaron la decisión semanas atrás, pero no habían decidido hacerlo oficial.

“Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija, y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”. José Eduardo y Paola Dalay

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez afirmó que habían permanecido en silencio por su hija, pero el video es la forma de poner fin a su relación de manera oficial. “Nada más para hacerlo oficial de que ya no estamos juntos. Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija”, concluyó.

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Paola Dalay ¿mintió sobre su ruptura con José Eduardo Derbez? / Redes sociales

¿Qué dijo Paola Dalay sobre un nuevo romance tras concluir su relación con José Eduardo?

Horas después de que la pareja confirmó su separación, surgieron rumores de que Paola Dalay le habría puesto el cuerno a José Eduardo Derbez, pues horas antes de su comunicado compartió una foto en su cuenta de Instagram junto al futbolista César Romo.

Ante la ola de especulaciones, Dalay rompió el silencio en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en la que confirmó que está saliendo con Romo, pero desmintió las acusaciones de infidelidad, asegurando que lo conoció después de poner fin a su relación con José Eduardo Derbez.

“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí después de haber terminado con José Eduardo. Aunque no era público (la separación), yo seguí con mi vida, como él también lo hizo y está bien”. Paola Dalay

De acuerdo con la influencer, su relación con el actor de ‘Mesa de regalos’ terminó hace meses y de la mejor manera, desmintiendo así la existencia de terceras personas por parte de alguno de los dos. “Dentro de la relación nos respetamos mucho. José Eduardo es una persona increíble, un papá espectacular”, resaltó.

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Paola Dalay ¿mintió sobre su ruptura con José Eduardo Derbez? / Redes sociales

¿Andrea Escalona destapa mentiras de José Eduardo Derbez y Paola Dalay tras anunciar su separación?

En medio de la reaparición de José Eduardo Derbez luego de que Paola Dalay confirmara que está saliendo con César Romo, Andrea Escalona habló sobre la ruptura en el programa Hoy y sorprendió al revelar que días atrás se encontró a la pareja en medio de un ambiente en el que no parecían haber terminado hace meses.

“A mí no me cuadran algunas fechas. 21 de octubre, ¿cuándo fue? Hace dos semanas. Yo me encontré, estos ojos que se han de comer los gusanos, a José Eduardo y a Paola comiendo como una pareja, hace un mes yendo al cine, no de qué ex, en pareja”. Andrea Escalona

Por su parte, Paul Stanley bromeó al respecto, pero a su salida del matutino externó su apoyo a su compañero, con quien colabora en Miembros al aire. “Él lo sabe, que siempre estoy para él en cualquier momento. Tenemos mucha comunicación. Lo abrazo fuerte siempre”.

Hasta ahora, Paola Dalay y José Eduardo Derbez no se han pronunciado sobre la declaración de Andrea Escolana; incluso el actor ha preferido evitar a la prensa ante la ola de especulaciones. ¿Retomarán el tema después?

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