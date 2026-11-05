Galilea Montijo desata alarma por el aspecto de su rostro en el programa Hoy; ¿volvió la parálisis facial?: VIDEO

Luego de que Galilea Montijo hablara sin tapujos sobre las complicaciones que sufrió a raíz de los procedimientos estéticos, la conductora de ‘Hoy’ vuelve a encender las alarmas tras la circulación de un clip donde parece presentar problemas en su rostro nuevamente. ¿Qué está pasando con la presentadora? ¡Te contamos los detalles!

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Galilea Montijo desata alarma por el aspecto de su rostro. / Redes sociales

¿Cuándo comenzaron los problemas en el rostro de Galilea Montijo?

Fue durante los promocionales de La casa de los famosos México 2026 cuando la apariencia de Galilea Montijo generó preocupación. Diversos usuarios señalaron que su rostro se veía diferente e incluso mencionaron que una parte parecía tener menos movilidad, principalmente alrededor de los labios.

Ante la ola de comentarios y críticas, la presentadora rompió el silencio en el programa Hoy y explicó que se había sometido a un procedimiento estético para levantar sus cejas; sin embargo, negó verse como en las imágenes que circularon en las redes sociales.

Pese a su explicación, los comentarios negativos no cesaron, por lo que en una nueva declaración, Montijo confesó que se le estaba tratando como una persona con parálisis facial, pues al someterse al procedimiento estético le manipularon un nervio, lo que ocasionó que algunas de sus gesticulaciones fueran modificadas.

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Galilea Montijo desata alarma por el aspecto de su rostro. / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre los problemas en su rostro y las críticas a su imagen?

Junto a su doctora, Galilea Montijo admitió haber sufrido una quemadura de segundo grado y tener un nervio afectado a raíz de un procedimiento estético que se realizó con otro médico. Más allá de las críticas a su cara, la también actriz dijo haberse enfrentado a complicaciones médicas que ya se estaban tratando.

A lo largo de su tratamiento, las críticas a la conductora de La casa de los famosos México fueron cesando; incluso, en un encuentro con los medios, dijo seguir estando a favor de las cirugías estéticas porque le gusta lucir bien, pero reconoció tener miedos relacionados con lo que vivió antes.

“Me da muchísimo miedo que mi expresión cambie, que fue uno de los problemas que tuve con este médico, pero ya pasó”. Galilea Montijo

Desde entonces, el rostro de Galilea Montijo parecía ser un tema del pasado; sin embargo, un reciente clip que está circulando en redes ha vuelto a generar preocupación entre algunos de sus seguidores. ¿Regresaron los problemas?

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Galilea Montijo desata alarma por el aspecto de su rostro. / Galilea Montijo se prepara para la recta final de ‘LCDLFM’

¿Qué está pasando actualmente con el rostro de Galilea Montijo en ‘Hoy’?

Mientras Galilea Montijo compartía su postura sobre la reciente separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez, en redes sociales señalaron que a la conductora supuestamente le había regresado la parálisis facial que presentó meses atrás.

A través de un video compartido por la cuenta de Dhalyla Dávila, la creadora de contenido explicó que mientras Montijo compartía su sentir tras la ruptura, se podía observar que su boca nuevamente lucía diferente, lo que de inmediato generó comentarios como:

“De tanto estrés”

“Pero si nunca ha mejorado”

“Es una condición de salud”

“Se volvió a inyectar”

“Pienso que es por ponerse tanto bótox”

Galilea Montijo desata alarma por el aspecto de su rostro. / Capturas de pantalla

Hasta ahora, Galilea Montijo no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, sus seguidores ya han manifestado su preocupación, mientras que otros usuarios han encendido la conversación en redes con duras críticas.

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