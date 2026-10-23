¿Galilea Montijo no aprende? Se somete a nuevo tratamiento EN VIVO tras sufrir parálisis facial; la critican

Galilea Montijo volvió a encender las redes sociales y esta vez no fue por su supuesta salida de Hoy, sino por un nuevo procedimiento con bótox que se realizó en vivo durante el matutino. A ocho meses de enfrentar complicaciones en el rostro tras una intervención estética, la conductora sorprendió al dejarse inyectar frente a las cámaras. Aunque su doctora explicó los beneficios del tratamiento, los internautas no tardaron en lanzarse contra ella. ¿Qué se hizo ahora?

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¿Qué tratamiento con bótox se hizo Galilea Montijo en vivo durante el programa ‘Hoy’?

Galilea Montijo se sometió a una aplicación de toxina botulínica durante ‘Hoy’, este viernes 23 de octubre, con ayuda de su dermatóloga, la doctora María del Mar Guerra, quien explicó que el procedimiento buscaba relajar músculos contraídos.

La conductora reveló que continúa recibiendo atención para mejorar las molestias que presenta en el rostro y aprovechó el momento para bromear sobre los tratamientos que le realiza su especialista.

“La doctora me sigue desenchuecando la boca”. Galilea Montijo

Galilea Montijo también mostró una protuberancia en la zona del cuello y los hombros, que relacionó con el estrés acumulado. Mientras recibía la aplicación, comentó: “Mira la bola, no es joroba, es una bola ahí de estrés”.

La dermatóloga explicó que la toxina botulínica puede utilizarse para disminuir la contracción de determinados músculos, además de sus conocidos fines estéticos.

Doctora María del Mar Guerra “La toxina botulínica en dosis adecuadas al músculo lo que ayuda es a que se relaje y esto permite que haya mucha circulación, que el músculo pueda hacer las funciones y no solo se quede contracturado. Entonces sí, claro que ayuda estéticamente porque baja hace que que el cuello se vea más grande, no es que te alargue el cuello, como más este estilizado, estilizado, pero sobre todo nos va a ayudar muchísimo a que pueda disminuir esta presión”.

¿Para qué sirve el bótox que le aplicaron a Galilea Montijo y qué dijo su doctora?

La doctora María del Mar Guerra explicó que el bótox no solamente se utiliza para reducir las líneas de expresión, sino que también tiene aplicaciones médicas relacionadas con la actividad muscular.

Durante el programa ‘Hoy’, la especialista mencionó que la toxina botulínica puede emplearse en determinados tratamientos para migraña y sudoración excesiva, además de ayudar a relajar músculos específicos.

“Se puede poner en cuello. Se puede poner la por ejemplo para migrañas es espectacular. Se puede poner también para sudoración en manos, en pies. Entonces, axilas. Sí. Entonces, la toxina botulínica no solamente nos ayuda a las líneas de expresión, sino realmente su función es trabajar en el músculo. Y cuando lo aplicamos en músculos grandes como este, pues ayuda, sí, estéticamente, pero también funcionalmente, que ayuda mucho a mirar lo que vamos a relajar”. Doctora María del Mar Guerra

La aplicación de toxina botulínica debe realizarse bajo valoración y supervisión de profesionales de la salud, ya que sus efectos y riesgos dependen de factores como la dosis, la zona tratada y las condiciones de cada paciente.

¿Galilea Montijo corre peligro tras aplicarse bótox en vivo? Fans se preocupan por su rostro

El nuevo tratamiento estético de Galilea Montijo provocó críticas en Instagram, especialmente porque meses atrás la presentadora enfrentó complicaciones faciales que generaron preocupación entre sus seguidores.

El video fue compartido en las redes sociales del programa ‘Hoy’, donde varios usuarios cuestionaron que la conductora decidiera someterse nuevamente a un procedimiento, pese a su experiencia anterior.

Entre las reacciones destacaron comentarios como:



“Gali no entiende”.

“Ahora va a quedar chueca del hombro”.

"¿No saben lo peligrosa que es esa sustancia?”.

“No se le quita el miedo de volver a quedar mal”.

“Esta señora no entiende, va a quedar como Ninel”.

Galilea Montijo / Redes sociales

¿Qué le pasó a Galilea Montijo en el rostro tras su anterior procedimiento estético?

Galilea Montijo sufrió complicaciones en el rostro después de someterse a un procedimiento estético, situación que la mantuvo durante meses bajo la mirada del público y provocó especulaciones sobre su apariencia. De acuerdo con lo que ella misma ha contado, viajó para realizarse una intervención a pesar de que su dermatóloga le había recomendado no hacerlo. Posteriormente presentó molestias que requirieron atención.

La conductora explicó que le recomendaron utilizar una sustancia que, según su testimonio, terminó dañándole un músculo y le ocasionó dificultades para mover parte del rostro. Galilea Montijo llegó a presentar una alteración en la movilidad facial, mientras que su apariencia también cambió debido a la inflamación que mostró durante sus apariciones en televisión.

La presentadora aseguró que fue su dermatóloga quien la ayudó mediante terapias para recuperar el movimiento. Durante ese proceso, recibió numerosos comentarios sobre su aspecto físico. Aunque actualmente luce una mejoría, Galilea Montijo continúa bajo atención de su especialista, quien también estuvo presente durante la reciente aplicación de toxina botulínica en el matutino.