¿Equipo de ‘Hoy’ despide a Galilea Montijo? Aclaran rumores sobre la salida de la conductora: “Se va” VIDEO

Luego de que Galilea Montijo mencionara que se iría del programa ‘Hoy’ en 2027, en redes sociales y medios de comunicación se desató una ola de teorías y rumores sobre el futuro de la conductora.

Las reacciones fueron tantas que la propia Galilea y el equipo del matutino respondieron a las especulaciones y aclararon qué sucederá con su lugar como conductora del programa.

A través de sus redes sociales, el equipo de ‘Hoy’ compartió una publicación para explicar qué viene para Galilea y despejar las dudas sobre su continuidad.

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Galilea Montijo / Galilea Montijo se prepara para la recta final de ‘LCDLFM’

¿Galilea Montijo dijo cuando dejará de ser conductora de ‘Hoy’?

Durante la emisión de ‘Hoy’ del 22 de octubre, mientras hablaban sobre la separación de Jesse & Joy, Galilea Montijo hizo un comentario que despertó dudas sobre su continuidad en el matutino.

La conductora habló sobre los ciclos que llegan a su fin y dejó entrever que el suyo en el programa podría estar cerca de terminar, pues mencionó que se iría en enero.

Además, Galilea habló sobre su intención de continuar con el proyecto de abrir una taquería en España, lo que alimentó las teorías sobre sus planes fuera de México.

“Es como yo, cuando me vaya de aquí en enero, pues son ciclos. Hay ciclos que se cierran (...) Voy a poner mi proyecto de taquería en España.” Galilea Montijo

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¿ @GalileaMontijo se va de HOY para hacer un negocio en Nueva York? 😳🫢 https://t.co/MvlroV1hO7 — Programa Hoy (@programa_hoy) October 22, 2026

Galilea Montijo enfrenta rumores sobre su futuro en ‘Hoy’

Horas después de hacer el comentario sobre su salida de ‘Hoy’, Galilea Montijo asistió a los premios ‘Eliot’, donde se encontró con la prensa y fue cuestionada sobre su futuro.

Galilea Montijo / Redes sociales

TVNotas estuvo presente en el evento y captó la respuesta de Galilea, quien aclaró que sus palabras fueron una broma, relacionada con la conversación que tenían sobre Jesse y Joy y su separación.

Además, Galilea expresó el cariño que siente por Televisa, donde ha trabajado varios años.

“Lo dije por lo de Jesse y Joy, porque comenté que no está mal que los ciclos se cierren, y luego bromeé con que yo me iba en enero. Les digo la verdad, yo no me veo sin Televisa, no me veo.” Galilea Montijo

Al día siguiente, el propio equipo del programa se pronunció en las redes sociales para aclarar qué pasará con Galilea.

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Equipo de ‘Hoy’ aclara las dudas sobre el futuro de Galilea Montijo como conductora

Un día después de su comentario, en las redes sociales del programa ‘Hoy’ compartieron un clip de la emisión del 23 de octubre, en el que Galilea Montijo habló sobre las reacciones que provocaron sus palabras acerca de una posible salida del programa.

En el video, la conductora explicó que le gusta hacer ese tipo de bromas para ver la reacción de sus compañeros.

Además, en la descripción de la publicación, el equipo de ‘Hoy’ señaló que Galilea sabía que todos caerían en su broma y aprovechó para aclarar la situación y decir que la conductora no se va del matutino.

“Galilea Montijo sabía que todos iban a caer en su broma… ¡no se va de HOY!”, dice la descripción.

Sin embargo, aún hay duda por el futuro de Galilea en Televisa, pues hace meses comentó que su contrato de exclusividad concluía en diciembre de 2026.

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