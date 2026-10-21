Galilea Montijo queda exhibida por su novio en pleno programa Hoy: ¡Revela lo que hace ‘delicioso’ EN VIVO

Galilea Montijo vivió un momento inesperado en el programa Hoy cuando su novio, Isaac Moreno, apareció mediante una videollamada en plena transmisión. Lo que comenzó como una conversación romántica terminó con una confesión de doble sentido que provocó carcajadas entre los conductores y dejó a la presentadora sin saber cómo reaccionar. ¿Qué dijo el modelo español?

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Galilea Montijo recibe llamada de su novio y termina exhibida

La mañana de este miércoles, Galilea Montijo recibió una videollamada de su novio mientras se encontraba al aire en el programa Hoy.

Con la naturalidad que la caracteriza, la presentadora mostró la pantalla de su celular a sus compañeros para que saludaran a Isaac Moreno, quien respondió desde el otro lado de la llamada.

“Saludos mi amor, estás al aire”, le dijo la conductora al modelo español, sin imaginar que la conversación se volvería viral minutos después por una inesperada confesión.

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¿Isaac Moreno se fue de la lengua? Revela lo que Galilea Montijo hace “delicioso”

Todo ocurrió cuando Galilea Montijo decidió preguntarle a su pareja qué opinaba de sus habilidades para cantar. La pregunta parecía inofensiva, pero la respuesta sorprendió tanto a la conductora como al resto de los presentes.

"¿Qué tal canto, mi amor?”, preguntó la tapatía. Sin pensarlo demasiado, Isaac respondió: “Haces el francés delicioso”.

La frase provocó carcajadas inmediatas entre los conductores del programa Hoy. Aunque Galilea reaccionó con humor y simplemente se rio, varios televidentes señalaron que la expresión podría tener una connotación relacionada con la intimidad de la pareja. ¿Será?

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¿Quién es Isaac Moreno, el novio de Galilea Montijo?

Isaac Moreno es un modelo y empresario originario de España que en los últimos años ha ganado notoriedad en México por su relación con Galilea Montijo.

La conductora confirmó públicamente su romance después de anunciar en marzo de 2023 el fin de su matrimonio con el empresario Fernando Reina, con quien tiene un hijo llamado Mateo.

Desde entonces, la pareja ha compartido varios momentos juntos en redes sociales y eventos públicos, mostrando una relación estable que constantemente llama la atención de los seguidores de la conductora del programa Hoy y de La casa de los famosos México.