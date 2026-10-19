Ricardo Peralta se viste de Galilea Montijo, ¿burla o listo para conducir LCDLFM? “Luce como cazuela” FOTO

Desde su paso por ‘La casa de los famosos México’, Ricardo Peralta demostró ser una personalidad polémica, tanto así, que continúa una amistad con Adrián Marcelo, decisión que más de uno le ha cuestionado.

Ahora ‘Torpecillo’ está en boca de todos, pero no por sus declaraciones, sino por su más reciente caracterización, emulando a una de las conductoras más importantes de nuestro país, Galilea Montijo. ¿Por qué lo hizo y cuál ha sido la respuesta de los internautas? Aquí te lo contamos.

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Ricardo Peralta / Redes sociales

Ricardo Peralta sorprende al aparecer caracterizado como Galilea Montijo

A través de sus redes sociales, Ricardo Peralta compartió el proceso para caracterizarse como Galilea Montijo. Rodeado de un equipo de expertos, el influencer tuvo que utilizar prostéticos, maquillaje y peluca que le ayudaron a parecerse a la conductora.

Como era de esperarse, Torpecillo aprovechó el maquillaje y peinado para emular uno de los momentos más virales de ‘la Gali’, mismo en el que estuvo involucrada su amiga personal, Araceli Ordaz, Gomita: “No tenemos tiempo ya, Gomita”.

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¿Qué dijo Galilea Montijo de la caracterización de Ricardo Peralta?

Sorprendentemente, la misma Galilea Montijo compartió las fotografías de Peralta en su cuenta de Instagram, acompañada de un corazón, dejando demostrado que la relación entre ambos está en buenos términos.

Por otro lado, en redes sociales los internautas reaccionaron con humor a la caracterización del influencer, encontrándole parecido con todos menos con la modelo:

“Yo creí que era la Toñita o Kimberly Irene”

“Le da más aire a “la chicuela” Blanca Martinez jajaja”

“Se parece a la “porque lo tienes todo Bebé?”

“Luce como una cazuela”

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Galilea Montijo reacciona a caracterización de Ricardo Peralta / Galilea Montijo reacciona a caracterización de Ricardo Peralta

¿Ricardo Peralta y Galilea Montijo tenían una enemistad?

Luego de lo polémica que fue la temporada 2 de ‘La casa de los famosos México’, muchos consideraron que la conductora principal del reality querría mantenerse alejada de personajes como Ricardo Peralta, pues incluso el influencer reveló que en su temporada Galilea no organizó su icónica fiesta: “En nuestra temporada estuvo tan estresante todo que no hubo GaliFest”

Habiendo descartado cualquier enemistad entre ambos, la única rivalidad que al parecer permanece para Ricardo Peralta es la que tiene con Kunno, ¿cuándo será la próxima guerra de declaraciones entre ambos?