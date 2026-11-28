Si bien ‘La casa de los famosos México 2026’ ya terminó hace casi dos meses, algunos de sus participantes siguen dando mucho de qué hablar. En esta ocasión, fue Luis Chaparro, quien “reconoció” públicamente haberle sido infiel a su novia. Te contamos lo que dijo.

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El exhabitante de ‘La casa de los famosos México 2026' dijo estar arrepentido de su “error” / Redes sociales

¿Cómo fue la participación de Luis Chaparro en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Luis Chaparro fue uno de los habitantes sorpresa que se revelaron durante el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’, ocurrido el 26 de julio. Entró como uno de los favoritos, ya que cuenta con un gran séquito de seguidores en redes sociales.

Su participación en el reality tuvo bastantes momentos memorables. Para empezar, se le shipeó con Fede Vigevani y Arantza Ruiz, ya que con ambos tuvo interacciones consideradas por muchos como “románticas”.

También tuvo fuertes enfrentamientos con Ese Pérez. Todo se originó por una dinámica de ‘¿qué prefieres?’ Y es que Chaparro le preguntó al amigo de Eduin Caz si le gustaría besar a Megan Fox con el cuerpo de su mamá o besar a su mamá con el cuerpo de Megan Fox.

Pérez se molestó y dijo que “las mamás son sagradas”. Incluso admitió que le hubiera gustado “darle una cachetada”. Si bien Luis se disculpó, la tensión quedó en el aire, algo que quedó evidente en las nominaciones.

Posteriormente, el público lo escogió como “el más mueble” y fue enviado al “exilio” junto a Pérez y Yanet García. Tras regresar a ‘La casa’, el resto de los habitantes votaron para que García saliera del reality.

El 30 de agosto, Luis se convirtió en el quinto expulsado del concurso. En declaraciones posteriores, dijo sentirse muy decepcionado de la mayoría de sus excompañeros por todo lo malo que dijeron de él a sus espaldas.

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Luis Chaparro estuvo en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

La “infidelidad” de Luis Chaparro, exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2026’ a su novia

Hace poco, Luis Chaparro estuvo presente en el pódcast de ‘5mentarios’. En algún punto de la conversación, pidió la palabra para ofrecerle una disculpa sincera a su novia por “haberle sido infiel” con una fan.

Relató que, en una ocasión, se topó con una seguidora que le pidió una foto. La chica lo empezó a tocar y hasta lo besó. Reconoció que no hizo nada para detenerla por la impresión del momento.

Luis Chaparro “Estoy muy arrepentido. Resulta que una fan se acercó a mí y me pidió una foto. Empezó a tocarme el cuerpo, el brazo, todo. Yo no hacía nada, solo sonreía. Mi novia estaba enfrente. Yo no puse el límite. Quiero pedir disculpas porque la fan continuó, al punto de darme un beso… Le correspondí mientras reía. Volteaba a ver a mi novia y le decía: ‘No pasa nada, es una fan’”.

Tras unos segundos de shock por parte del resto de los presentes, Luis mencionó que su declaración había sido un “sueño” de su novia y por ello quería aprovechar para disculparse.

“Nada, pedir una genuina disculpa pública por el sueño que tuvo mi novia de esa índole. Yo no debí haber hecho eso… Mi novia no merece eso. Fui un patán, mi novia no tuvo nada que ver y solo disculparme por eso”.

El momento terminó entre risas y con los conductores admitiendo que habían creído en su anécdota. En tanto que los fans lo “regañaron” por el “susto” que les hizo pasar.

¿Quién es la novia de Luis Chaparro?

La novia de Luis Chaparro es Andrea Mextli, una actriz, modelo e influencer mexicana. Tiene 28 años y es principalmente reconocida por su participación en algunos programas como ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Esta historia me suena’.

Se conocieron en 2025. La joven apoyó a su novio durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2026’ y no dudó en defenderlo de aquellos que hablaban mal de él.

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