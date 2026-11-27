La situación de Priscila Arias, mejor conocida como la Fatshionista, dio un giro que pocos esperaban. La influencer reapareció en redes sociales entre lágrimas para hablar del difícil momento que atraviesa: sus proyectos no han despegado, enfrenta problemas económicos y reconoció que llegó a tener dificultades para pagar la renta.

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La Fatshionista se define como persona “pansexual” / Captura de pantalla

¿Por qué la Fatshionista no pudo pagar la renta?

La creadora de contenido, de 37 años, confesó que, pese a sus esfuerzos por salir adelante, no consigue recuperar la estabilidad que desea. En sus historias de Instagram también habló de la tristeza y soledad que experimenta.

La Fatshionista “Depresión es haber acabado tu primera carrera y, aún así, regresar a casa llorando y sintiendo que nada es suficiente. Qué cabrón que, por más que quiero salir de aquí y estoy haciendo lo que se me aconseja, me sigo sintiendo hecha pedazos. Un duelo tras otro. Siento que no salgo, que no veo la orilla (...).”

La influencer también explicó que le cuesta pedir apoyo emocional por temor a que cualquier comportamiento suyo sea utilizado en su contra y provoque otra funa.

“Podré estar rodeada de personas, pero me siento sola. Hoy que crucé la meta, estaba llorando y aún así nadie parecía notar el esfuerzo que hacía para sonreír en las fotos que me pedían. No me molesta que me pidan fotos, amo conocerles. Sólo nadie notó o simplemente ignoraron mi llanto. Me da miedo pedirle a alguna chica que me dé cinco minutos para desahogarme, qué tal que en la próxima funa ella cuenta que fui soberbia que no quiso darle una foto. Mejor sonrió (...).” La Fatshionista

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¿Por qué cancelaron a la Fatshionista?

Las declaraciones de Priscila reavivaron el recuerdo de las controversias que marcaron su carrera digital. Entre ellas están sus críticas a ‘La ballena’, película protagonizada por Brendan Fraser, y su salida del podcast ‘Seis de copas’, donde llegó a ser una de las conductoras.

También recibió cuestionamientos por sus respuestas a quienes la criticaban en redes sociales, pues llegó a responsabilizar a sus detractores de parte de los problemas emocionales que enfrentaba.

La creadora de contenido Anahí Navarro incluso cuestionó “qué tan válido es seguir con esta funa” contra Priscila. Consideró que su pérdida de popularidad se hizo más evidente después de abandonar ‘Seis de copas’ y que no ha conseguido recuperar a sus seguidores.

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¿Qué respondió la Fatshionista tras revelar sus problemas económicos?

Después de que sus declaraciones se difundieran, Priscila publicó otro mensaje en Instagram. En él reconoció que las dificultades económicas la afectan, pero aseguró que no es la primera vez que debe enfrentar una situación así.

La Fatshionista “Amigas, creo me da para abajo tener temas económicos. No es la primera vez en la vida que esto me pasa y como dice Calle 13: ‘Si se desfigura el día y se convierte en hielo’. Soy chingona, inteligente , creativa y trabajadora. Además, a diferencia de estos pendejos (que me critican), tengo una amorosa red de apoyo. Volveré a salir adelante, como cada vez y aquí nos acompañaremos”.

La Fatshionista dejó claro que no piensa rendirse pese a los problemas económicos y emocionales que atraviesa. Por ahora, no ha anunciado nuevos proyectos ni detallado cómo planea recuperar la estabilidad financiera.