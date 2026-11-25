Mientras se define la situación legal de Vadhir “N” tras las diversas acusaciones que enfrenta, fue Aarón Mercury el que habló al respecto, y contó que vive “asustado” de que pueda vivir por algo similar. ¿Arremetió contra el hijo de Eugenio Derbez?

Aarón Mercury habló sobre Vadhir “N” / Redes sociales

¿De qué acusan a Vadhir “N”, hijo de Eugenio Derbez?

Vadhir “N”, hijo de Eugenio Derbez, atraviesa un momento legal delicado: actualmente enfrenta dos denuncias por el presunto delito de violación, situación que lo ha mantenido en el centro de atención en el mundo del espectáculo.

La primera denuncia fue interpuesta por una modelo de 19 años, quien lo señala de haber abusado de ella presuntamente después de la grabación de un video musical en Coyoacán, Ciudad de México.

La segunda fue presentada en nombre de una adolescente de 15 años. Según se informó, dos testigos afirman haber visto al actor presuntamente con la menor durante un viaje en crucero, un testimonio que podría ser clave para armar un caso en su contra.

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Vadhir “N” acusado de presunto abuso y violación / Redes sociales

¿Qué dijo Aarón Mercury sobre Vadhir “N”?

En un reciente encuentro con medios de comunicación, Aarón Mercury fue cuestionado sobre la actual situación de Vadhir “N” (defendido recientemente por su madre), la cual, podría tornarse aún más complicada en el ámbito legal para el actor.

Aunque se mantuvo al margen, Aarón sí dijo sentirse nervioso si en algún momento llegara a pasar por algo parecido a lo que vive Vadhir “N” actualmente:

Siento que son cosas de las que no te puedes cubrir y blindar totalmente. Siempre tener testigos de todo, siempre si vas... que haya alguien contigo, que haya testigos. (...) Ojalá y nunca me pase, lo bueno es que soy muy relax, pero qué miedo. Aarón Mercury

Aarón vive alejado de las polémicas, fuera de la pelea que protagonizó en el cumpleaños de Abelito, su vida sentimental se ha mantenido lejos del foco público.

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¿Vadhir “N” podría quedarse sin trabajo como actor el próximo año?

El creador de contenido especializado en espectáculos conocido como “el Argüenderito” comentó en redes sociales que Vadhir “N” estaría sufriendo fuertes consecuencias en su carrera actoral a raíz de las denuncias en su contra.

De acuerdo con su versión, el actor tenía varios proyectos agendados en Estados Unidos para 2027 y 2028, pero los patrocinadores habrían decidido cancelarlos. En un principio, solo se habló de posponerlos hasta que la situación se calmara; ahora, supuestamente, la suspensión sería definitiva con el fin de “evitar riesgos":

Los proyectos que tenía Vadhir para 2027 y todo 2028 en los Estados Unidos han sido suspendidos. Allá, desde la semana pasada, ya hay un tema legal, presuntamente de la chica menor de edad… Lo que dan a conocer es que tenía dos películas y una serie. Los productores y los inversionistas deciden cortar por lo sano. Dicen que la gota que derramó el vaso fueron las declaraciones de Vadhir del pasado viernes… las declaraciones de sus abogados. El Argüenderito

Probablemente Aarón Mercury, exparticipante de La casa de los famosos México 2025, teme que un escenario así pudiera truncarle la carrera que ahora va en ascenso.

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