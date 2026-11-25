Las dos denuncias contra Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez, han sido motivo de debate tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Una de las que no ha dudado en dar su postura sobre este asunto ha sido Pati Chapoy, conductora de ‘Ventaneando’.

Recientemente, la también periodista pudo entrevistar a los abogados del famoso e hizo una serie de comentarios que, para muchos, son señal de que supuestamente le estarían “pagando” para limpiar su imagen. Te contamos qué pasó.

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Pati Chapoy es criticada en redes sociales / Redes sociales

¿Cuáles son las denuncias actuales en contra de Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez?

Como se mencionó anteriormente, Vadhir ‘N’ tiene dos denuncias en su contra por el delito de presunto abuso. Ambas fueron interpuestas a lo largo de este 2026. La primera fue en abril. Una modelo lo acusó de presuntamente haberla tocado sin su consentimiento durante el rodaje de un video musical.

En aquel entonces, el actor se dijo inocente y aseguró que todo era parte de un intento de extorsión. Por otra parte, Eugenio Derbez declaró en agosto que esta situación “estaba resuelta”. No quiso dar detalles. Sin embargo, después se informó que hubo una orden de aprehensión en su contra, pero que esta quedó sin efecto por un amparo.

El 4 de noviembre, salió a la luz un comunicado convocando a una conferencia de prensa para hablar sobre una segunda denuncia contra el actor. Si bien el encuentro fue cancelado, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX confirmó que dicha querella sí existiría.

El abogado de la denunciante en el segundo caso declaró que este proceso legal sería por presunto abuso a una menor de edad en un crucero. En tanto que las autoridades han señalado que existen pruebas suficientes para empezar una investigación. También han señalado que existe poca cooperación de su parte.

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Vadhir N tiene dos denuncias en su contra por presunto abuso / Redes sociales

Pati Chapoy acusada de “apoyar” a Vadhir N

Los abogados de Vadhir ‘N’ han asistido a diversos programas para dar su versión sobre las denuncias contra su cliente. Uno de ellos fue ‘Ventaneando’. Durante la conversación, Pati Chapoy cuestionó la veracidad de la segunda querella contra el actor.

Y es que señaló que el actor es de “nacionalidad norteamericana”, por lo que no comprendía por qué el proceso legal se inició en México.

“Si Vadhir es de nacionalidad norteamericana, ¿qué hace una denuncia en México? ¿Por la supuesta chica o cómo se da?” Pati Chapoy

Ante esto, el abogado insistió en que no tiene conocimiento de este procedimiento. Sin embargo, mencionó: “Si hubiera pasado algo en el crucero, no tendría, bajo ningún supuesto, competencia la Fiscalía por lo que bien acabas de precisar; el señor Vadhir es norteamericano”.

Lo que llamó la atención fueron los comentarios de Chapoy, los cuales generaron controversia en redes sociales; si bien algunos consideran que simplemente hizo una “pregunta periodística”, otros han asegurado que la conductora busca “limpiar la imagen” del actor. Estas son algunas opiniones que se podían leer:

“Si ese programa lo está ayudando a limpiar su imagen, es porque seguramente es culpable. Ya no me queda duda de nada”

“¿Qué se puede esperar de una señora que defiende abusadores?”

“No están diciendo que tenga impunidad,están diciendo que por el lugar de los supuestos hechos la jurisprudencia corresponde a otra autoridad”

“No tiene credibilidad”

🚨😡 ¡INDIGNACIÓN POR COMENTARIOS DE PATI CHAPOY SOBRE DENUNCIA CONTRA VADHIR DERBEZ! ¡LA NACIONALIDAD NO GARANTIZA IMPUNIDAD! ⚖️🇲🇽 📺🔥 ¡Una controversia delicada llegó a la televisión de espectáculos! Pati Chapoy es señalada por afirmar que una adolescente de 15 años no podría presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Vadhir Derbez debido a que el actor tiene ciudadanía estadounidense. Según el señalamiento difundido, un abogado que participaba en el programa respaldó esa interpretación. ⚖️🚨 ¡Pero la ciudadanía estadounidense no coloca automáticamente a ninguna persona fuera del alcance de la justicia mexicana! En una investigación por presuntos delitos sexuales, la competencia de las autoridades depende de factores como el lugar de los hechos, la jurisdicción aplicable y las circunstancias del caso. La nacionalidad de una persona investigada, por sí sola, no determina si una denuncia puede presentarse o investigarse. 🇲🇽🛑 ¡Estamos hablando de acusaciones extremadamente graves que requieren investigación, no juicios televisivos! La denuncia mencionada involucra señalamientos contra Vadhir y José Eduardo Derbez por hechos presuntamente ocurridos durante un crucero. Estas acusaciones no deben presentarse como delitos judicialmente demostrados. La prioridad debe ser proteger los derechos de la persona denunciante, preservar la presunción de inocencia y permitir que las autoridades esclarezcan los hechos con pruebas y conforme a la ley. 📢 Infórmate con Evodio Camarena, en vivos diario 4:40 PM. y 9:00 PM. Noticias y política de México sin filtro. Noticias incómodas y análisis profundos. LVD33 – LA VERDAD DUELE JUNTOS HACEMOS LA DIFERENCIA. #PatiChapoy #VadhirDerbez #Laverdaduele33 #LVD33 #evodiocamarena — Evodio Camarena:. (@evodio33) November 23, 2026

¿Qué ha dicho Vadhir ‘N’ sobre las denuncias en su contra por presunto abuso?

En entrevista para TVNotas, Vadhir ‘N’ sostuvo que ni él ni sus abogados tienen conocimiento sobre la segunda denuncia por presunto abuso. No obstante, reiteró su inocencia. Volvió a decir que todo era parte de una extorsión y sostuvo tener pruebas de ello.

“Sí, tenemos elementos de prueba que los abogados han estado aportando. No saben lo triste que es sentirse extorsionado. Te quitan la libertad en vida. En este caso levanté la voz desde el primer momento”, recalcó.

Cabe resaltar que ha trascendido que, aparentemente, Vadhir no ha presentado ninguna prueba para demostrar esto. También se ha mencionado que, presuntamente, estaría “aislado” en un hotel de Los Ángeles. Esto último no ha sido confirmado.

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