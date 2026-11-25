Cada día que pasa se complica más la situación legal de Vadhir ’N’, sobre todo porque hace unas horas se dio a conocer que habrían dos testigos tras acusaciones de presunto abuso en su contra.

Ahora, en redes sociales están reviviendo un clip que involucra a José Eduardo Derbez y Carlos Jiménez, ¿de qué se trata? Aquí te lo contamos.

José Eduardo Derbez y Vadhir “N” en polémica por presunto abuso / Redes sociales

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¿De qué están acusando a Vadhir ’N’?

La situación legal que está enfrentando Vadhir ’N’ es bastante complicada, pues al momento el actor enfrenta dos denuncias por el delito de presunta violación. La primera denuncia la realizó una modelo de 19 años, quién lo acusó de presuntamente haberla abusado tras el rodaje de un video musical en Coyoacán, en la Ciudad de México.

La segunda denuncia fue presentada por una adolescente de 15 años de edad. Dos testigos aseguran haber visto al actor y a la menor presuntamente juntos, testimonio que podría servir para construir un caso en contra de él.

¿Vadhir “N” se queda sin trabajo tras denuncias? / Redes Sociales

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¿Por qué señalan a Carlos Jiménez como uno de los principales detractores de Vadhir ’N’?

Como era de esperarse, el caso en contra del hijo de Eugenio Derbez se ha vuelto muy mediático, y por eso no resulta una sorpresa que comunicadores como Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 Jiménez, haya seguido la cobertura del caso desde el inicio.

A lo largo de sus reportes, C4 Jiménez ha revelado información importante del caso, asegurando, por ejemplo, que el actor no había sido localizado en ninguno de sus domicilios y también fue él quien informó sobre los dos testigos que supuestamente estuvieron en el crucero en el que ocurrió el ataque: “Declararon y aseguraron que efectivamente Vadhir ’N’ estuvo y convivió con la menor que lo denuncia por violación”.

Para la defensa de Vadhir ’N’ los constantes reportajes de Carlos Jiménez no han sido agradables, y es por eso que en sus recientes declaraciones, el actor habló del periodista de nota roja:

“Tal es el caso del supuesto periodista de investigación Carlos Jiménez…se atreve a publicar en tres días más de diez notas y publicaciones intentando construir una narrativa como si yo fuera un delincuente serial…Este individuo filtra información confidencial que solo debería de tener la Fiscalía y los juzgados, lo cual viola la investigación” Vadhir ‘N’

La nueva denuncia por presunto abuso contra Vadhir N / Mezcalent

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¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre la labor de Carlos Jiménez?

En las últimas horas en redes sociales ha estado circulando un clip en el que se ve a José Eduardo Derbez entrevistando a Carlos Jiménez para su pódcast “El Pedcast”, específicamente el 19 de octubre de 2021.

Durante la charla los dos hablaron de la carrera del periodista como reportero de nota roja, y en algún punto de la entrevista el hijo de Victoria Ruffo aprovechó para felicitar a Carlos Jiménez por su labor:

“Qué interesante estuvo, te felicito por lo que haces, es un trabajo increíble y muy valiente de tu parte y bueno espero que sigas haciendo este gran trabajo” José Eduardo Derbez

Por supuesto las redes explotaron ante este clip, preguntándose si la opinión de José Eduardo será la misma hoy que están acusando a su hermano de abusar de dos mujeres. Tras el escándalo legal en el que está envuelto, Vadhir ’N’ también se ha quedado sin trabajo, pues se informó que los patrocinadores de varios proyectos decidieron cancelarlos “para evitar riesgos”.