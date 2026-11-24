Vadhir ‘N’ se encuentra en el ojo del huracán por las denuncias en su contra por presunto abuso; uno de estos procesos involucraría a una menor de edad. El joven no solo está enfrentando un fuerte proceso jurídico, sino también un gran escándalo mediático.

Según se reportó hace algunas horas, toda esta situación también habría perjudicado su vida laboral. Supuestamente, los proyectos y colaboraciones que tenía programados para los siguientes dos años fueron cancelados. Te contamos qué está pasando.

Checa: Caso Vadhir ’N’: Confirman dos testigos tras acusación de presunto abuso, ¿qué se sabe hasta el momento?

Vadhir N tiene dos denuncias por presunto abuso / Mezcalent

¿Por qué Vadhir ‘N’ fue acusado de presunto abuso?

Este 2026 ha sido un año complicado para Vadhir ‘N’. Todo comenzó en abril, cuando una modelo denunció al hijo de Eugenio Derbez de presuntamente haberla tocado sin su consentimiento mientras grababan un video musical de él en Coyoacán.

Las autoridades confirmaron tiempo después que hubo una orden de aprehensión por este caso. Sin embargo, esta quedó sin efecto inmediato por un amparo interpuesto por sus abogados. Vadhir se dijo inocente y aseguró que todo era parte de un intento de extorsión.

A principios de noviembre, surgió información de una segunda denuncia por presunto abuso. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX confirmó que era real, pero no dio muchos detalles al respecto. También informó que, presuntamente, el actor no ha querido cooperar con la investigación del primer caso.

Mucha información ha surgido sobre la segunda querella. Si bien Vadhir y sus abogados insisten en que no han sido notificados sobre esto, ha trascendido que la presunta víctima sería una menor de edad y que los supuestos hechos ocurrieron en un crucero, en el cual también habría estado presente José Eduardo Derbez.

Algo que se ha mencionado es que se contaría con ADN y testimonios de supuestos testigos para iniciar la investigación. Solo haría falta que el famoso se presentara ante las autoridades.

No te pierdas: Vadhir ‘N’: La vez que Eugenio Derbez dijo estar dispuesto a “entregar a un hijo” si fuera delincuente ¿sexual?

Vadhir N asegura ser inocente / Mezcalent

¿Por qué se dice que Vadhir ‘N’ presuntamente se quedaría sin trabajo por los próximos dos años tras las denuncias?

A través de redes sociales, el influencer de espectáculos conocido como ‘el Argüenderito’ reportó que, presuntamente, Vadhir ‘N’ se vería fuertemente afectado laboralmente por las denuncias en su contra.

Supuestamente, tenía varios proyectos programados en Estados Unidos para 2027 y 2028. No obstante, los patrocinadores decidieron cancelarlos. Si bien previamente solo se contemplaba aplazarlos hasta que las cosas se calmaran un poco, presuntamente ahora los suspendieron definitivamente para “evitar riesgos”.

“Los proyectos que tenía Vadhir para 2027 y todo 2028 en los Estados Unidos han sido suspendidos. Allá, desde la semana pasada, ya hay un tema legal, presuntamente de la chica menor de edad… Lo que dan a conocer es que tenía dos películas y una serie. Los productores y los inversionistas deciden cortar por lo sano. Dicen que la gota que derramó el vaso fueron las declaraciones de Vadhir del pasado viernes… las declaraciones de sus abogados”. El Argüenderito

Por otra parte, retomó información de un periodista, quien habría informado que el caso legal de Vadhir, presuntamente, sería más fuerte de lo que se piensa.

El Argüenderito “El periodista Martín Moreno, quien la semana pasada se hizo presente en algunos programas y en sus redes, nuevamente publica la información que investigó. Él menciona: ‘Estoy en condiciones de confirmar que existen varias investigaciones contra el hijo de Eugenio Derbez, por lo menos una de ellas tiene un nivel federal. La Fiscalía de Trata de Personas por supuesto abuso contra mujeres. Están perfectamente identificadas las presuntas víctimas’. Él menciona que todo lo que ha salido hasta este momento es poco en comparación con lo que tienen las autoridades”.

¿Vadhir ‘N’ confirma que las denuncias por presunto abuso afectaron su vida laboral?

En entrevista para TVNotas, Vadhir ‘N’ insistió en que era inocente de las acusaciones por presunto abuso. También sostuvo que su familia lo ha apoyado en estos momentos tan complicados y que tiene pruebas para mostrar que todo sería parte de una extorsión.

Sobre si todo esto ha afectado su vida laboral, dijo:

“Las marcas que me conocen han puesto su confianza en mí, pero todo mi año ha tenido que frenarse. Iba a sacar mi álbum de música, mi marca de ropa y otros proyectos que se han frenado por darle la atención, por defenderme. Las acusaciones falsas hacen daño. El proceso tiene que seguir su camino, pero mientras no haya una sentencia, que la gente no haga juicios ni me encasille”, indicó.

Al menos, el famoso confirmó que su carrera artística sí se ha visto frenada por toda esta situación. Sin embargo, se desconoce si realmente sus proyectos terminaron por cancelarse.

Lee: Silvana Prince, mamá de Vadhir, comparte emotivo mensaje en redes tras acusaciones contra él, ¿lo defendió?