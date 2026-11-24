Israel Jaitovich y Eugenio Derbez (en reciente polémica por su hijo Vadhir “N”) son dos de los comediantes más conocidos de la televisión mexicana. Aunque antes llevaban buena relación, tiempo después se reveló que el esposo de Alessandra Rosaldo se habría distanciado de él, incluso evitándolo en ciertos eventos. Hoy parece aclararse dicha polémica.

¿Por qué Israel Jaitovich y Eugenio Derbez se distanciaron? / Redes sociales

¿Desde hace cuánto Israel Jaitovich y Eugenio Derbez se distanciaron?

Aunque muchos se imaginarían que Israel Jaitovich y Eugenio Derbez tienen buena relación por ser dos de los comediantes mexicanos más conocidos, la verdad es otra totalmente diferente.

Desde 2019, se ha relatado que NO existe buena relación entre ellos, pero no sería por alguna pelea o discusión, si no porque Derbez presuntamente no considera a Jaitovich talentoso.

Lo anterior fue dicho por Martha Figueroa en ese año durante el programa Con permiso:

Se le hizo buena idea invitarlo y Eugenio no quiso (a un evento), dice Jaitovich que la razón de esto fue que Derbez no cree en él, que no está convencido de su talento, y que por lo mismo no iba a participar, sin embargo, Jaitovich dijo ‘yo le voy a demostrar a Eugenio que tengo mucho talento, que mi trabajo es de calidad y va a rendir frutos’. Martha Figueroa

Fue entonces el momento en el que se confirmaba que NO había una relación amistosa, ni siquiera profesional entre ellos.

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¿Eugenio Derbez le hace el feo a Israel Jaitovich? / Redes sociales

Israel Jaitovich revela detalles de su distanciamiento de Eugenio Derbez

Una reciente visita del comediante Israel Jaitovich al programa de Maxine Woodside, Todo para la mujer, terminó revelando algunos detalles desconocidos de esta polémica del espectáculo.

Jaitovich contó que, a pesar de que ambos fueron grandes amigos, convivieron juntos fechas importantes como navidades, años nuevos, entre otras. Todo se interrumpió abruptamente cuando comenzaron a ser socios:

Tuvimos una diferencia con el equipo de carreras cuando fuimos socios. Porque él en algún momento se fue a hacer monólogos a Nueva York, y en ese momento como que se separó del tema de las carreras, de ser socio mío. Yo lo invité a las carreras, estuvo cuatros años o tres años en el tema de las carreras. Israel Jaitovich

Según su testimonio, Derbez pudo haberse sentido desplazado del tema de las carreras, y ahí fue el momento en el que su vínculo casi terminó:

Creo que se sintió desplazado o sintió que ya no quería que estuviera o algo pasó ahí raro. Se sintió, y pues sí creo que es rencoroso porque ya han pasado demasiados años. Israel Jaitovich

Sus palabras difieren de lo dicho por Martha Figueroa en aquel momento, pues más allá de tratarse de un problema profesional (en el ámbito de la TV), presuntamente fue más relacionado a su colaboración en una escudería, ya que Israel también tiene carrera como piloto.

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⭕🗣️ “Tuvimos diferencias cuando fuimos socios”: Israel Jaitovich rompió el silencio sobre su distanciamiento con Eugenio Derbez y aseguró que el comediante se siente desplazado. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) https://t.co/ogpIOFfObu — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 24, 2026

Israel Jaitovich fue acusado de malos tratos por ‘el Guana’

Otra polémica que recientemente azotó a Israel Jaitovich fue por las palabras de José Luis Rodríguez ‘el Guana’, quien acusó al comediante de presuntos malos tratos a compañeros.

Según dijo el exparticipante de La casa de los famosos México, Jaitovich ha llegado a insultar y gritar a miembros del staff:

Hay un productor, el señor Jaitovich, con todo respeto, la neta es que a mí sí me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo, tiene su forma de trabajar y yo no comulgo con esta forma de trabajar. (...) De ofender al equipo, gritar, mentar madres y cuando es el 3, 2, 1: ‘amigo, ¿cómo estás?’ y tú estás como de: ‘güey está llorando el de la cámara 2, ¿cómo puedes estar tan tranquilo?’ ‘El Guana’

Poco tiempo después, Jaitovich decidió dar su su versión del asunto, y aunque sí aceptó ciertas cosas, negó rotundamente que le haya gritado alguna vez a sus camarógrafos:

Honestamente no recuerdo ni cuándo trabajó conmigo, él debe estar hablando de hace muchísimos años. (...) Estoy de acuerdo con todo lo que dijo ‘Guana’ al 1000%, en lo único que no estoy de acuerdo es que diga que yo le miento la m*dre a los camarógrafos, porque eso no ha pasado jamás. Israel Jaitovich

Como muchas veces pasa, cada uno tiene su propia versión de las cosas. Algunos apoyan a ‘Guana’, otros más a Israel Jaitovich por su trayectoria, a quien han llegado a colocar fuera de Televisa.

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