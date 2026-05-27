El Guana exhibe a Israel Jaitovich: acusa humillaciones, gritos y malos tratos en TV: VIDEO

José Luis Rodríguez, mejor conocido como ‘el Guana’, quien recientemente explotó contra Pepe Suárez y desmintió haber atacado a Aldo, Abelito y Aarón en La casa de los famosos México, sorprendió al revelar que, pese a tener más de tres décadas en el medio artístico, existe una figura de la televisión con la que definitivamente no volvería a colaborar: Israel Jaitovich.

Aunque ‘el Guana’ reconoció que en la mayoría de sus proyectos ha tenido experiencias positivas, dejó claro que existen límites cuando se trata de respeto.

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El Guana acusa a Israel Jaitovich de gritos y humillaciones. / YT

¿Qué dijo el Guana sobre Israel Jaitovich y los malos tratos en televisión?

Durante su participación en el pódcast de Apio Quijano, ‘Pipiris nights’, Guana, quién fue criticadó por Alexis Ayala por cantar en La casa de los famosos México hace dos años, confesó que sí hubo una persona dentro de la televisión con la que trabajar se volvió extremadamente complicado: Israel Jaitovich.

El integrante de Me caigo de risa explicó que normalmente le cuesta trabajo integrarse al ambiente de confianza con algunas figuras del espectáculo, aunque con el tiempo suele generar grandes amistades. Incluso mencionó nombres como los Mascabrothers y Faisy.

“Me pasa algo muy extraño, no es por ellos, pero siempre me ha costado como entrar al relajo y a la confianza con mucha gente con la que trabajo”. El Guana

Sin embargo, cuando habló de Jaitovich, el tono cambió por completo. El actor dejó claro que nunca logró conectar con la energía del productor debido a la forma en la que trataba a su equipo de trabajo.

“Hay un productor, el señor Jaitovich, con todo respeto, la neta es que a mí sí me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo, tiene su forma de trabajar y yo no comulgo con esta forma de trabajar” El Guana

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El Guana en el pódcast ‘Pipiris Nights con Apio Quijano’ / YT

¿Israel Jaitovich humillaba y gritaba al equipo? Esto contó ‘el Guana’

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista ocurrió cuando ‘el Guana’ describió presuntas escenas de humillación y gritos dentro de las grabaciones encabezadas por Israel Jaitovich.

Según contó, el productor podía pasar de explotar contra el staff a comportarse completamente diferente apenas arrancaban las cámaras.

“De ofender al equipo, gritar, mentar madres y cuando es el 3, 2, 1: ‘amigo, ¿cómo estás?’ y tú estás como de: ‘güey está llorando el de la cámara 2, ¿cómo puedes estar tan tranquilo?’”. EL Guana

El actor aseguró que ese tipo de actitudes fueron suficientes para marcar distancia y rechazar futuras invitaciones laborales.

“Me hizo el gran favor de invitarme varias veces a su programa, ‘no pude ir’ y la verdad es que dije ‘no, la neta no quiero, no me late esa energía’”, añadió.

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El Guana y Apio Quijano en Pipiris Nights / YT

¿'El Guana’ sufrió humillaciones en otros proyectos de televisión?

Aunque evitó dar nombres específicos en otro momento de la charla, ‘el Guana’ también recordó experiencias donde personas con poder dentro de una producción llegaron a gritarle enfrente de todos.

El actor señaló que existe gente dentro de la televisión que, aunque no necesariamente es el productor principal, cree tener autoridad absoluta sobre el resto del elenco o el staff.

“Te gritonea, te humilla enfrente de todos y la verdad es que ahí sí, yo pongo mi bandera, y digo ‘conmigo no porque no, a mí me respetas y nos vamos respetando’”. El Guana

Además, recordó un episodio particularmente incómodo donde decidió poner límites luego de que alguien levantara la voz contra él delante del equipo.

“No, no, no, yo no te he levantado la voz, no te he faltado al respeto, a mí me respetas”. El Guana

¿Quién es José Luis Rodríguez, ‘el Guana’?

José Luis Rodríguez ‘el Guana’ es uno de los actores y comediantes más reconocidos del entretenimiento mexicano actual. Nació en Celaya, Guanajuato, y desde muy joven llegó a la Ciudad de México buscando abrirse camino en el teatro musical.

A lo largo de su carrera ha participado en exitosas producciones como:



Los Simuladores

Cita a ciegas y

Una familia de diez.



Además, ha brillado en montajes teatrales como



Los Miserables

Jesucristo Superestrella y

José el Soñador.

En años recientes, ‘el Guana’ consolidó aún más su popularidad gracias a su participación en Me caigo de risa y posteriormente en La casa de los famosos, reality donde estuvo envuelto en polémicas, traiciones y fuertes discusiones que lo mantuvieron constantemente en tendencia.