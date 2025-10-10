¿'Guana’ trabajaría con Alexis Ayala? El comediante responde tras ser llamado “actor de ensamble” en LCDLFM

Tras su participación en La casa de los famosos México 2025, ‘Guana’, actor, cantante y bailarín regresa a los escenarios. Ante esto, fue abordado y cuestionado sobre su convivencia con Alexis Ayala, quien lo llamó “actor de ensamble”, en un tono que muchos interpretaron como despectivo. ¿Cómo respondió el comediante?

Alexis Ayala se disculpa con Guana / Redes sociales

¿Qué dijo Alexis Ayala en La casa de los famosos México 2025 sobre ‘Guana’ y su trabajo en teatro?

Durante una de las celebraciones en La casa de los famosos México 2025, Alexis Ayala, expresó su incomodidad con “Guana”, particularmente por su constante hábito de cantar en el programa. En una plática con el team Noche, Ayala compartió abiertamente su opinión:

¿Te digo una cosa? Al chile, se va a oír bien cul3.. lo que voy a decir, ¿qué v3rg tiene que estar cantando todos los p3tos días si no es cantante? Es ensamble de teatro, cabr.., hace teatro musical. Alexis Ayala

Sus declaraciones, directas y contundentes, sorprendieron a los integrantes del team Noche. Mar Contreras, visiblemente impactada, respondió con un: “ Qué fuerte lo que acabas de decir ”, pero eso no detuvo a Ayala, quien continuó exponiendo su punto de vista.

No tiene que cantar todos los días, no es cantante, no es compositor. No tienes que tener la hora del trovador, no tienes que hacer un remate de cada cosa que la gente dice, mejor brilla de vez en cuando Alexis Ayala

Guana y Alexis Ayala / Redes sociales y TikTok: lacasafamososmx

¿Cómo respondió ‘Guana’ a las declaraciones de Alexis Ayala sobre ser un “actor de ensamble”?

Durante su estancia en La casa de los famosos México 2025, ‘Guana’ se caracterizó por cantar, actuar y mostrar su personalidad “extrovertida”, algo que generó simpatía entre muchos espectadores… pero también críticas. Una de las más comentadas fue la de Alexis Ayala.

En un encuentro con Excélsior, ‘Guana’ habló abiertamente sobre los comentarios de Ayala:

Se dice fácil, pero un ensamble en cualquier tipo de rama de teatro, drama, comedia musical, dramaturgia, yo creo que es es básico. (...) Qué padre que la gente también haya visto de qué se trataba el ser ensamble. Y, pues sí, ¡ensamble y a mucha honra! José Luiz Rodríguez, ‘Guana’

Recalcó que esta experiencia le ha permitido ser swing, alternante y hasta protagonista en múltiples proyectos. Y aunque la frase de Ayala parecía una crítica, para él fue la oportunidad perfecta para visibilizar el papel crucial del ensamble en cualquier producción teatral.

A pesar del comentario, no guarda rencor y dejó abierta la puerta a una futura colaboración con Alexis Ayala:

Afuera yo lo respeto como actor, respeto su carrera profesional y es una de las personas con las que me quedé con muchas ganas de platicar. (...) Ya coincidiremos en algún proyecto. José Luis Rodríguez, ‘Guana’

Guana habla de Alexis Ayala sobre sus comentarios en La casa de los famosos / Especial

¿Galilea Montijo también llamó “ensamble” a ‘Guana’ en fiesta de La casa de los famosos México 2025?

Durante su celebración exclusiva el lunes 7 de octubre, Galilea Montijo hizo una presentación especial para dar la bienvenida a ‘Guana’. No obstante, sus palabras fueron vistas por muchos como una alusión directa al conflicto pasado entre el comediante y Alexis Ayala. Frente a los presentes, Galilea pronunció una frase que rápidamente encendió las redes sociales.

Voy a tomar el micrófono para presentar a alguien que es ensamble… (gritos de la gente) que para ser ensamble tienes que ser muy cabr..., por cierto, por si alguien no sabe. Esta noche es parte de la familia de esta temporada y nos quiere cantar: ‘Guana’. Galilea Montijo

Mientras algunos usuarios elogiaron a la conductora por respaldar el talento de ‘Guana’, otros la criticaron por revivir una disputa que ya parecía haber quedado atrás. Incluso hubo quienes la acusaron de “fomentar el odio” entre los seguidores del programa.

“Nomás quería presentar a alguien que es ensamble, que pa ser ensamble tienes que estar muy cabron por cierto”



Se siguen arrastrando a Alexis Ayala ahora hasta en la fiesta de Gali y todos con Guana 🫶🏻 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/elXjYE81bK — DALILAH BEISBOLISTA ⚾️ (@AlejandraFlome) October 8, 2025

¿Qué es un “actor de ensamble” como Guana y cuál es su importancia?

El concepto “actor de ensamble” utilizado por Alexis Ayala para referirse a ‘Guana’ en La casa de los famosos México 2025, es algo desconocido para varias personas en México, algunos otros reconocen su importancia, pero...¿qué es?

Aunque muchas veces la atención del público se enfoca únicamente en los protagonistas, el ensamble teatral representa el alma de cualquier producción musical. Son ellos quienes mantienen la vitalidad del escenario, fortalecen la historia y aportan dinamismo con sus coreografías, voces y presencia actoral.

En México, artistas como ‘Guana’ han demostrado que formar parte del ensamble no significa tener un rol menor, sino ser una pieza fundamental para que el teatro cobre vida. Son los cimientos silenciosos de cada puesta en escena: cantan, bailan, interpretan varios personajes, suplen ausencias y aseguran que el espectáculo no se detenga.

