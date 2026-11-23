En medio del ojo del huracán, Vadhir ‘N’ decidió dejar atrás el hermetismo y hablar en exclusiva para TVNotas sobre el difícil momento personal que atraviesa. Luego de que salieran fuertes señalamientos que lo vinculan aparentemente con un presunto abuso sexual, comparte su sentir en estos momentos.

“Me siento, de verdad, agotado, triste… muy rebasado por esta situación, de ver cómo todos estos procesos son tan lentos de comprobar, y sentir que se están usando algunos medios de comunicación para llevar a juicios anticipados y ver mi nombre con todos esos titulares. Es de las cosas más fuertes que he vivido en mi vida”. Vadhir N

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Vadhir N tiene dos denuncias en su contra por presunto abuso / Archivo TVNotas/Cortesía/Redes sociales/IG @Carlaestradawest

Vadhir ’N’ sostiene que las acusaciones de presunto abuso son parte de una extorsión

El actor confiesa de dónde ha sacado esa fortaleza para afrontarlo:

Vadhir N “Sé que soy figura pública y a todo lo que me he dedicado es a trabajar, entretener, hacer lo que amo, pero no soy una persona que se la pase basando su carrera en escándalos. Me dirijo con respeto en mis producciones, en mis relaciones y estar en el ojo público con este tipo de cosas y mentiras es muy triste. La fortaleza la saco de saber mi verdad, saber que soy inocente y no hacer las cosas de las que se me acusa. Y me defenderé hasta las últimas consecuencias”.

Nos habla de cómo la familia lo está apoyando: “Emocionalmente. Son figuras públicas y deben ser responsables con su postura, pero están conmigo emocionalmente. Solo le quiero rogar a la gente que no los acosen, porque también para ellos es muy difícil este proceso y todo lo que se dice”.

En su momento aseguró haber sido víctima de extorsión y nos revela si cuenta con los elementos necesarios para probarlo:

“Sí, tenemos elementos de prueba que los abogados han estado aportando. No saben lo triste que es sentirse extorsionado. Te quitan la libertad en vida. En este caso levanté la voz desde el primer momento. Cuando construyes un patrimonio y tienes el apellido, la gente piensa que estás nadando en dinero, y lo que nadie sabe es que nadie me ha regalado nada. No sabes cuántos esfuerzos... hice esfuerzos, hacer un patrimonio. Mi mamá y yo no teníamos dinero, o mucho dinero, y de aquí se desmorona todo por mentiras y es lo más duro que alguien pueda vivir. Confío en que esto se va a esclarecer y puedan ver que soy inocente”. Vadhir N

Todo este proceso ha mermado su trabajo: “Las marcas que me conocen han puesto su confianza en mí, pero todo mi año ha tenido que frenarse. Iba a sacar mi álbum de música, mi marca de ropa y otros proyectos que se han frenado por darle la atención, por defenderme. Las acusaciones falsas hacen daño. El proceso tiene que seguir su camino, pero mientras no haya una sentencia, que la gente no haga juicios ni me encasille”.

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Vadhir N asegura ser inocente / Archivo TVNotas

¿Por qué Vadhir ’N’ no se ha presentado ante las autoridades?

Cuenta que su padre, Eugenio Derbez, lo apoya: “Sí, me apoya igual que el resto de la familia de forma emocional”.

Vadhir no se ha presentado ante la autoridad. ¿Considera hacerlo?

“¿Cómo me voy a presentar? No vivo en México, vivo en Estados Unidos desde hace muchos años. Todo el mundo lo sabe. Se está tratando de empujar una narrativa en la que me han buscado en lugares donde no vivo, domicilios donde no me paro y lo tratan de hacer ver como que estoy huyendo. Mis abogados han estado presentando evidencias para probar mi inocencia. Ellos sabrán su estrategia. Confío en la ley y la justicia, y que ellos, mis abogados, sabrán seguir el debido proceso. Salí a dar la cara porque no me he escondido de nada”. Vadhir N

¿Qué dice Enrique González, abogado penalista de Vadhir ’N’, sobre el caso del hijo de Eugenio Derbez?

Abogado de Vadhir N “Confío en la inocencia de mi cliente. En cuanto a los periodistas que dicen cosas que no son correctas, ellos no sabrán. Censurar periodistas no es mi trabajo, estoy aquí para defender a la persona que confía en mí. En este caso, Vadhir ‘N’ no ha hecho absolutamente nada, es inocente. Qué tristeza que no se respete el principio de presunción de inocencia. Tiene un amparo a su favor, ya desvirtuó la acusación, la orden de aprehensión, y encima de haber sido declarado inocente, lo prejuzgan. Imagínate si no tuviera la resolución favorable. Pido que seamos respetuosos sobre lo que decida la autoridad”.

Abogado de Vadhir N confía en la inocencia del actor / Archivo TVNotas/Cortesía/Redes sociales/IG @Carlaestradawest

Surgen nuevos detalles sobre la segunda denuncia contra Vadhir ’N’ por presunto abuso.

La semana pasada, Vadhir ‘N’ y sus abogados defensores dieron la cara ante los medios de comunicación por las acusaciones de violación en su contra. El actor aseguró, junto con Enrique González Casanova, su abogado, que fue víctima de extorsión para no continuar con la denuncia en su contra, de parte de una modelo estadounidense que participó en su video en abril de este año.

Juntos explicaron nuevamente que supuestamente estas personas pertenecerían a la delincuencia organizada y aseguraron que tienen todas las pruebas para comprobar su inocencia, aunque las autoridades mencionaron en entrevistas que hasta el momento no las han presentado.

A la par de esta denuncia, en medios de comunicación, esta acusación en su contra se ha llegado a confundir con otra por el mismo delito, pero esta vez la denunciante sería una menor de edad a quien supuestamente habría agredido sexualmente durante un crucero en septiembre de este año.

Salen nuevos detalles de la segunda denuncia contra Vadhir N / Archivo TVNotas/Cortesía/Redes sociales/IG @Carlaestradawest

¿Qué dijo el abogado de la denunciante en el segundo caso legal contra Vadhir ’N’?

En recientes entrevistas, el hijo de Eugenio Derbez negó tener alguna notificación de una segunda denuncia.

Sin embargo, esta sí existe, y para conocer de qué se trata, platicamos con Adrián Arellano, abogado de la víctima, quien explicó que esta fue interpuesta en noviembre de este año por los padres de una menor, de 15 años de edad, mexicana, quien presuntamente fue víctima de Vadhir ‘N’ en un viaje por crucero en septiembre pasado, y en el que, según se ha dicho, también viajaba José Eduardo Derbez, medio hermano del acusado.

El abogado penalista señaló que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República y comentó que se encuentran en la fase inicial del proceso, y que eso explica por qué el actor no ha sido notificado de ello. “Dependiendo de cómo avance la investigación, la situación jurídica de Vadhir puede cambiar”, indicó.

Y señaló, ante la confusión de los casos, que sus representados no han solicitado ninguna compensación económica para dar por terminado el asunto.

Adrián Arellanos “Se tiene que integrar la carpeta de investigación y eso es a través de los datos que aporten tanto las víctimas como las instituciones. El proceso legal corresponderá en el momento en que llamen a Vadhir ‘N’ y a su defensa para que ejerzan sus derechos. Nosotros queremos que se investigue de manera imparcial, real, y que derivado de ello se llegue a la verdad”.

Él es Adrián Arellanos, abogado que representa a la víctima de la segunda denuncia contra Vadhir N / Archivo TVNotas/Cortesía/Redes sociales/IG @Carlaestradawest

¿Existen pruebas contra Vadhir ’N’ en la segunda denuncia por presunto abuso?

Una de las pruebas más contundentes en este tipo de delitos, que son los más graves, es el ADN. Al respecto, el abogado, por secrecía y lo delicado del asunto, no quiso entrar en detalles. “Es un tema muy sensible sobre el cual no haré manifestación”, indicó.

También rechazó dar detalles de cómo se conocieron Vadhir ‘N’ y la menor: “Esos datos, creo que eventualmente, de ser procedente, se harán del conocimiento, pero ya son circunstancias que hoy omito para no perjudicar la línea de investigación”.

El abogado añadió que en medio del escándalo existe información falsa y se pronunció sobre unas fotografías del acusado que comenzaron a circular por internet: “La especulación provoca que saquen información falsa: Se han señalado hasta fotografías en un crucero, las cuales no corresponden absolutamente a nada de la investigación. Desconocemos de dónde salen todos estos datos” , agregó.

“Desconozco si las fotos corresponden a ese viaje o de dónde salieron. Lo preocupante es que se pueda señalar a otras personas que ni siquiera tuvieron intervención en el hecho. Nosotros hemos aportado los datos de prueba por los canales conducentes para efecto de que se pueda hacer la investigación”. Adrián Arellanos

Al cuestionarle si también denunciarían a la empresa naviera, aclaró que la responsabilidad solo recae en el acusado: “La discusión se centra en la conducta del agresor y no en las circunstancias que rodearon el evento”, indicó.

También le respondió al abogado de Vadhir ‘N’ respecto a que, en efecto, en el barco donde viajaban había cámaras de seguridad, lo que podría contribuir a las pruebas de los hechos.

Adrián Arellanos “Está en todo lo cierto. Nosotros, como asesores de la víctima, tenemos los datos de prueba... para poder sustentar el dicho de la víctima entre muchas otras circunstancias y, derivado de eso, la investigación hoy en día se encuentra recopilando toda esa información”.

Por otro lado, señaló que han querido cuestionar a la víctima o a su familia por lo sucedido, lo cual se convierte en una revictimización:

“Independientemente de las circunstancias, la conducta del agresor no puede ser justificada. La atención debe centrarse en la responsabilidad del acusado y no en la de la víctima”. Adrián Arellanos

Finalmente, sobre la declaración de Vadhir ‘N’ de que: “No tenía necesidad de agredir sexualmente a nadie”, el abogado reaccionó:

Adrián Arellanos “Esto se ha vuelto mediático por la persona involucrada, pero también tienen que ver, del otro lado, que hay víctimas que decidieron actuar y que tendrán su propio proceso para establecer lo que vivieron. Que se les pretenda criminalizar o revictimizar me parece que no es el mensaje que requerimos”.

Abogado de la contraparte en la segunda denuncia contra Vadhir N le respondió al actor / Mezcalent

¿Cuáles son las denuncias contra Vadhir ’N’?

Denuncia por presunta violación en CDMX 2026

Los hechos fueron denunciados el 2 de abril de 2026.

La denunciante es una modelo estadounidense de 19 años, que intervino en la grabación.

Delito: Presunta violación, de acuerdo con la información difundida sobre la carpeta de investigación.

La modelo señaló que, presuntamente, habría ocurrido un beso sin su consentimiento y posteriormente tocamientos de índole sexual.

Segunda denuncia por presunta violación (Noviembre de 2026)

El 5 y 6 de noviembre se dio a conocer otro asunto.

El despacho jurídico Vega Mac Gregor Arellano anunció que representa a una menor de edad, mexicana, cuyos padres presentaron una denuncia contra Vadhir ‘N’ por el presunto delito de violación.

No se ha revelado la identidad de la denunciante ni detalles sobre las circunstancias de los hechos.

Vadhir dijo desconocer esta segunda acusación.

Carla Estrada defiende a Eugenio Derbez ante polémica de Vadhir ’N’

En medio del difícil momento que vive Eugenio Derbez ante las acusaciones que enfrenta uno de sus hijos sobre un supuesto abuso sexual, Carla Estrada defendió al comediante y nos dijo que su hijo, Carlos López Estrada, realizó una película con él, la cual está a menos de 2 meses de estrenarse.

La productora comentó que espera que la carrera de Derbez no se vea afectada ante el escándalo.

Carla nos dijo:

Carla Estrada “Creo que los papás hacemos lo mejor que podemos con los hijos. No hay una universidad que te diga qué sí y qué no, ni tampoco hay una escuela para ellos en relación con cómo actuamos o educamos los papás. Por otro lado, tanto en Hollywood como en México, todas las personas, si somos realmente profesionales y entendemos esto, no podemos mezclar una cosa con la otra”.

Agregó: “Cada hijo es diferente, tiene sus pros y contras, cosas buenas y malas. Deseo lo mejor para esta familia que está pasando, supongo yo, por un momento muy difícil. La parte profesional no tiene nada que ver con la personal o familiar de Eugenio en este momento”.

A Estrada le parecería injusto que se afectara la carrera de Eugenio: “No creo que eso vaya a suceder. Pienso que el público es un poco más duro en ese sentido, pero no creo que los productores o la gente que hace cine realmente involucren a su hijo”.

Le mandó un mensaje a Eugenio: “Estoy segura de que hizo lo mejor, intentó hacer lo mejor con todos sus hijos, y deseo de corazón que este trance tan difícil sea para bien en todos los sentidos y sea un aprendizaje, simplemente. Y que pase rápido”.

Carla Estrada sale en defensa de Eugenio Derbez en polémica de Vadhir N / Archivo TVNotas/Cortesía/Redes sociales/IG @Carlaestradawest

¿Carla Estrada ya habló con Eugenio Derbez sobre el caso legal de Vadhir ‘N’?

La productora no ha platicado con su hijo sobre este tema, pero defiende el proyecto que realizó con Derbez:

Carla Estrada “Es una película que Carlos produjo, escribió, dirigió y en la que actúa como protagonista. Se llama Ded, y la filmó en México. También salen Arcelia Ramírez y Camila Mendes. Es una cinta que tiene audio, pero no diálogos”.

Y nos contó la peculiar historia de cómo Derbez entró al proyecto:

“Fue contratado como actor. Cuando vio el primer corte, le dijo a Carlos: ‘Quiero entrarle como productor también’, porque le encantó. Y mira que Eugenio no es nada fácil. Es un cuate muy profesional que sabe bastante de cine. Le mandó un recado a mi hijo: ‘Está increíble esto, es diferente, es una propuesta nueva’. Eugenio interpreta a su papá”. Carla Estrada

No sabe cómo le hizo para contratarlo en lo económico, pero sí nos comentó: “La película se filmó en 2025 a lo largo de 8 semanas, con un presupuesto de más o menos 6 millones y medio de dólares. Las cosas funcionan así: Mi hijo presenta su proyecto a inversionistas, unos dicen que sí, otros que no y unos entran con cierta cantidad, es gente que está feliz con el proyecto”

Durante la filmación, Carla tuvo oportunidad de hablar con Eugenio: “Participé como extra y ahí conversamos. Le dije que le agradecía que haya creído en él y me dijo que cómo no iba a creer viendo ese guion”.

Finalmente, Carla nos habló de cómo cambió la vida de su hijo tras haber sido nominado a un Oscar en 2022 por haber dirigido la película animada Raya y el último dragón:

“Maduró muchísimo y fue muy valorado a nivel cinematográfico internacionalmente. Lo escogieron en la Academia como representante de los latinos e hispanos. Con lo que se está viviendo allá, está muy triste consternado con lo que está pasando. Trata de ayudar en lo que él puede”. Carla Estrada

Hace poco, el hijo de Carla Estrada pudo trabajar con Eugenio Derbez / Archivo TVNotas/Cortesía/Redes sociales/IG @Carlaestradawest

¿Quién es el hijo de Carla Estrada?

Adquirió notoriedad en la industria cinematográfica de Estados Unidos con la película Blindspotting , en 2018.

, en 2018. En 2022 obtuvo una nominación al Oscar, por su trabajo en la película animada Raya y el último dragón , de Disney .

, de . Con el primer proyecto hecho por su productora, Antigravity Academy, ganó en Sundance el Premio del Público y el del Jurado al Mejor reparto, además de 2 Independient Spirit Awards.

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Mira: ¡No le queda de otra! Vadhir ‘N’ sí tiene que dar la cara a las autoridades para no ir a la cárcel!