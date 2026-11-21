Luego de que surgieran versiones que ponen en duda la defensa de Vadhir N, e incluso se asegurara que el actor no habría presentado pruebas de la presunta extorsión que denunció públicamente, la polémica dio un nuevo giro inesperado. Ahora, el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4, acusó directamente al abogado del hijo de Eugenio Derbez de haber intentado frenar la cobertura del caso mediante una supuesta oferta económica. La denuncia avivó aún más un escándalo que ya involucra acusaciones de abuso sexual, presuntas filtraciones de expedientes y un duro intercambio de señalamientos entre las partes.

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Vadhir “N” fue señalado por presunto abuso y violación / Redes Sociales

¿Qué dijo Carlos Jiménez sobre el supuesto soborno relacionado con Vadhir N?

El periodista Carlos Jiménez colocó nuevamente el nombre de Vadhir N en el centro de la conversación al asegurar que recibió una propuesta económica para dejar de publicar información relacionada con las denuncias que enfrenta el actor.

Según relató en sus redes sociales, el ofrecimiento habría llegado a través de intermediarios vinculados con el abogado Enrique González Casanova, representante legal de Vadhir N.

“Pero también abogado, debería decirle que usted mandó a sus enviados a ofrecerme dinero”, escribió el comunicador, quien aseguró que la propuesta incluía una cantidad inicial y pagos periódicos para que eliminara publicaciones y dejara de mencionar al hijo de Eugenio Derbez.

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Periodista C4 Jiménez / Redes sociales

¿Cuánto dinero le habrían ofrecido a Carlos Jiménez para dejar de hablar del caso?

Aunque Carlos Jiménez afirmó que existió un acercamiento para intentar frenar su cobertura periodística, no reveló las cantidades que supuestamente le ofrecieron. Sin embargo, aseguró que el acuerdo contemplaba un pago de entrada y posteriormente mensualidades a cambio de bajar mensajes publicados en X, antes Twitter, y evitar nuevas referencias al caso.

“Este pago que usted señala como entrada y esa mensualidad que usted mandó a ofrecerme a cambio de que bajara mis tuits y ya no me lo mencionara en mis notas”, escribió el periodista en su publicación.

Además, dejó claro que continuará informando sobre el tema. “No voy a dejar de hablar del tema para que después no haya una sola persona que diga que acepté ese ofrecimiento que usted me hizo”, agregó.

C4 Jiménez responde furioso a Vadhir Derbez tras señalarlo por ser denunciado por supuesto delito #viral #foryou #fyp #c4jimenez #vadhirderbez https://t.co/W0JU6m4vdU — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) November 21, 2026

¿Por qué se pelearon Carlos Jiménez y el abogado de Vadhir N?

El enfrentamiento entre Carlos Jiménez y Enrique González Casanova comenzó días antes de estas declaraciones. El abogado del actor cuestionó públicamente cómo el reportero obtuvo información relacionada con una carpeta de investigación antes de que, según él, la propia defensa tuviera acceso a esos datos.

“Luego aparece un periodista, C4, Carlos Jiménez, y empieza a perseguir a Vadhir y tiene información sumamente privilegiada de la Fiscalía que ni siquiera nosotros tenemos” Enrique González Casanova

Incluso, el litigante sugirió la existencia de una presunta red dedicada a filtrar información dentro de organismos de procuración de justicia. No obstante, aclaró que no contaba con elementos para señalar directamente a alguna autoridad en particular.

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Vadhir N tiene un nuevo problema legal / Mezcalent

¿Investigan a una funcionaria por presuntas filtraciones del caso Vadhir N?

Otro de los puntos que elevó la tensión fue la información que Carlos Jiménez difundió el 9 de noviembre de 2026 sobre una supuesta filtración de documentos de la investigación contra Vadhir N.

El periodista señaló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantenía una indagatoria contra Carla Rodríguez Saldaña, agente del Ministerio Público adscrita al área de Delitos Sexuales, por presuntamente entregar información del expediente al abogado Enrique González Casanova.

Según la versión difundida por C4, la funcionaria habría sido suspendida mientras las autoridades investigaban lo ocurrido. También aseguró que se buscaba separarla definitivamente del cargo y proceder legalmente por posibles delitos cometidos por servidores públicos.

Sin embargo, es importante precisar que estos señalamientos corresponden a la información difundida por el periodista y no deben interpretarse como una responsabilidad acreditada de la funcionaria o de alguna persona de la Fiscalía.

En esa misma publicación, Jiménez habló del amparo que permitió que Vadhir N permaneciera en libertad, luego de que una orden de aprehensión en su contra quedara sin efectos. El comunicador cuestionó las condiciones de la resolución y señaló a la jueza Décimo Primera de Distrito, Emma Cristina Carlos Ávalos.

De acuerdo con lo expuesto por el periodista, la resolución habría instruido a la Fiscalía a localizar y citar al actor, en lugar de ordenar su presentación directa. La defensa, por su parte, ha recurrido a los mecanismos legales disponibles para responder a las investigaciones.

Vadhir N no aparecería, reportan / Redes sociales

¿Qué procesos legales enfrenta actualmente Vadhir N?

El nombre de Vadhir N ha permanecido bajo los reflectores debido a dos procesos penales que continúan abiertos y que han generado una fuerte atención mediática. El primero deriva de una denuncia presentada por una modelo estadounidense de 19 años, quien lo acusa de una presunta violación ocurrida durante la grabación de un videoclip en una propiedad ubicada en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

El segundo expediente fue iniciado ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), luego de que una adolescente de 15 años denunciara una supuesta agresión sexual en el crucero Icon of the Seas.

Pese a la gravedad de los señalamientos, Vadhir N ha rechazado ambas acusaciones. En una entrevista reciente aseguró que fue víctima de un intento de extorsión y afirmó que le exigieron 350 mil dólares para evitar la difusión de información relacionada con una carpeta de investigación.