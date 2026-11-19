Vadhir N: Giran orden de aprehensión contra el actor por supuesto abuso a una menor, reportan; esto se sabe
Hace unos momentos, se reportó sobre una presunta orden de aprehensión en contra de Vadhir N por el supuesto delito de abuso contra una menor de edad.
La situación legal de Vadhir ‘N’ habría dado un giro inesperado. Y es que hace unos momentos se reportó que presuntamente habrían girado una orden de aprehensión por el delito de presunto abuso a una menor de edad. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.
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¿Qué se sabe sobre la presunta orden de aprehensión contra Vadhir ‘N’?
En su momento, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que se había emitido una orden de aprehensión contra Vadhir ‘N’, pero que esta había quedado sin efecto debido a un amparo interpuesto por sus abogados. Esto, en relación con la denuncia que hizo una modelo en abril por presunto abuso.
Hace unos momentos, un medio de circulación nacional reportó que, presuntamente, la orden de aprehensión contra el actor seguiría vigente por la supuesta violación en agravio de una menor de edad.
Según se informó, la orden habría sido solicitada por la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la FGJCDMX. Si bien hubo un amparo de por medio, las autoridades lo habrían dejado sin efecto.
“De esta forma, el amparo concedido a Vadhir Derbez no está firme y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México puede ejecutar la orden de captura que tiene en su contra derivado de la carpeta de investigación CIFIDS/ FDS-7/UI - FDS-7-03/00152/04-2026 que le abrió por violación”, informó el diario.
También se mencionó que Vadhir podría ser detenido en cualquier momento. Hasta ahora, su defensa no se ha pronunciado ante esta información.
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Vadhir N y la nueva denuncia en su contra
Recordemos que, el 4 de noviembre, comenzó a circular que Vadhir N tenía una nueva denuncia en su contra por presunto abuso. Al poco tiempo, la FGJ confirmó la existencia de “una investigación distinta, relacionada con hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán”.
Aunque no se han dado muchos detalles sobre esto, algunos medios digitales han informado que la querella supuestamente sería por un hecho ocurrido a principios de año, en un crucero. Presuntamente, el actor habría abusado de una menor de edad.
Según información de C4 Jiménez, supuestamente Vadhir habría amenazado a la víctima para que no dijera nada, asegurándole que era famoso y podría arruinar su vida.
También se ha hablado de la existencia de ADN y de que solo bastaría con que Vadhir aceptara someter dicha evidencia a una prueba con su sangre para constatar si realmente es suya o no.
¿Qué ha dicho Vadhir N ante la nueva denuncia por presunto abuso?
Hasta el momento, Vadhir N no ha querido hablar sobre la nueva denuncia en su contra por presuntamente abusar de una menor de edad.
Cuando la modelo lo denunció en abril por ese mismo delito, el joven simplemente aseguró ante la prensa que todo se trataba de una extorsión. Incluso su papá dijo hace algunos meses que, presuntamente, el caso ya estaba “resuelto”.
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