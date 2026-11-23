Desde hace algunas semanas, ‘La granja VIP 2026’ ha sido acusada de presuntamente permitir el maltrato animal. Internautas consideran que algunos participantes no cuidan bien a los animales y hasta los ignoran.

El caso más sonado es el de Mono Osuna, a quien se le ha acusado de presuntamente golpear a ‘Tlacoyo’, el perro del reality. Incluso en su momento se difundió una denuncia en su contra por este motivo.

En medio de todo esto, empezó a circular un presunto comunicado por parte de la producción del concurso sobre toda esta situación. Te contamos lo que se sabe.

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Mono Osuna ha sido criticado por presuntamente maltratar a Tlacoyo / Redes sociales

¿Por qué se dice que ‘La granja VIP 2026’ supuestamente promueve el maltrato animal?

Previo a la acusación contra Mono Osuna por su presunto maltrato a ‘Tlacoyo’, varios participantes de ‘La granja VIP 2026’ han enfrentado señalamientos de este estilo. En una ocasión, se dijo que, supuestamente, Ivonne Montero “jaloneó muy fuerte” la correa del perro, lastimándolo en el proceso.

En tanto que Julio Camejo fue criticado en su momento por haber manipulado a ‘Diablo’, un becerro, de manera “errónea”. Y es que lo agarró de los cuernos para evitar que se escapara.

Uno de los casos más graves fue cuando, aparentemente, los granjeros no ordeñaron a la vaca por varios días. Según los detractores, esta negligencia habría causado que el animal se enfermara gravemente.

Cabe mencionar que los conductores nunca se pronunciaron ante estas situaciones. Tan solo se enfocaron en hablar sobre el tema de Osuna. Cuando lo confrontaron, el exfutbolista afirmó que jamás lo había golpeado, aunque admitió que sí le llegó a gritar muy feo; terminó disculpándose por esto.

En redes sociales se especula que la producción trataría de “forzar” situaciones en las que el atleta se “porta muy bien” con el perro. Todo esto, para cambiar la narrativa que se tiene sobre él.

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Eliminados hasta la semana 12 de La granja VIP 2026 / Redes sociales

El scomunicado supuestamente de la producción de ‘La granja VIP 2026’

En las últimas horas, ha estado circulando un comunicado que, según se ha reportado, sería de Fremantle, la productora de ‘La granja VIP 2026’. En dicho escrito, se asegura que los animales son la “prioridad” en el proyecto.

Se afirma que los animales no solo cuentan con espacio y comida suficientes para vivir, sino que también cuentan con “gente capacitada” para tratar cualquier tipo de crisis.

“En días recientes hemos escuchado con atención la preocupación del público sobre el trato a los animales. La compartimos y la agradecemos, porque nos recuerda la responsabilidad que tenemos con ellos. Queremos ser claros, en Fremantle no toleramos ninguna forma de maltrato animal. Nuestros protocolos de cuidado se aplican a todas las personas que conviven con ellos dentro del programa, incluidos participantes y equipo de producción”. Comunicado atribuido a ‘La granja VIP 2026'

También se habla de la visita que agentes de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) hicieron a las instalaciones del show:

Comunicado atribuido a ‘La granja VIP 2026' “Le abrimos las puertas de nuestras instalaciones y, durante su visita, su personal especializado dejó constancia del buen estado físico de los animales y de sus condiciones de alojamiento, alimentación y acceso a agua. Agradecemos también sus recomendaciones, que ya estamos atendiendo. Hemos puesto a disposición de las autoridades competentes nuestros protocolos, bitácoras de cuidado y la documentación veterinaria correspondiente, y seguiremos colaborando con la misma disposición”.

Se finaliza invitando al público a no dejarse llevar por “notas falsas” e informarse mediante sus canales oficiales: “Invitamos al público a informarse a través de fuentes oficiales y verificadas. Los animales de La Granja VIP están bien cuidados, y su bienestar siempre será lo primero”.

A pesar de esto, mucha gente se ha dicho molesta por el trato a los animales, además del presunto fraude y favoritismos que habría en el reality.

Tras las quejas del público en redes sociales por el maltrato de los animales en #LaGranjaVIP, Fremantle casa productora de dicho reality compartió el siguente comunicado. https://t.co/3371GEPqSt — +FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) November 23, 2026

¿La salida de ‘la Bebeshita’ de ‘La granja VIP 2026’ fue “fraude”?

El pasado domingo 22 de noviembre, ‘la Bebeshita’ se convirtió en la décimo primer expulsada de ‘La granja VIP 2026’. En redes sociales, se ha especulado que el verdadero eliminado debía ser Mono Osuna. No obstante, se quedó por “favoritismos” de la producción.

Los rumores solo se reforzaron después de que el periodista Gabo Cuevas informara que, supuestamente, la producción estaría haciendo de todo para que Mono se convirtiera en el “favorito” del público.

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