¿'Mono’ Osuna irá a prisión tras maltrato a Tlacoyo en La granja VIP 2026? Filtran presunta denuncia al granjero

Hace unos días, ‘Mono’ Osuna generó indignación en redes al ser acusado de maltrato animal por presuntamente golpear a Tlacoyo en La granja VIP 2026. Aunque lo ocurrido fue aclarado por la producción durante una de las asambleas, en las últimas horas ha comenzado a circular una supuesta denuncia contra el exfutbolista. ¡Te contamos los detalles!

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Mario ‘Mono’ Osuna podría ser acusado de maltrato animal en La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Qué pasó con ‘Mono’ Osuna y Tlacoyo en La granja VIP 2026?

Durante la madrugada del 13 de octubre comenzó a circular en redes un video en el que presuntamente se escucha a ‘Mono’ Osuna golpear a Tlacoyo, perrito que fue rescatado de las calles de la CDMX y se convirtió en el granjero número 21 de La granja VIP 2026.

En el breve clip que se difundió en redes sociales, se observa a ‘la Bebeshita’ arreglarse, mientras que al fondo se escucha a Tlacoyo chillar mientras pasa rápidamente por detrás de la granjera: segundos después se ve a ‘Mono’ Osuna unirse a la escena.

Ante lo sucedido, ‘Bebeshita’ le preguntó a ‘Mono’ qué le pasaba a Tlacoyo, a lo que el exfutbolista respondió que el lomito se había subido a su cama sin dar mayor contexto. Pese a que en el video no se ve a ‘Mono’ golpear a Tlacoyo, el chillido ocasionó que fuera señalado de maltrato animal y las redes exigieran explicaciones.

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‘Mono’ Osuna acusado de maltrato animal en La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de La Granja VIP ante las acusaciones de maltrato animal contra ‘Mono’ Osuna?

Horas después de que el video comenzó a tomar fuerza en redes sociales, la producción de La granja VIP 2026 retomó lo sucedido entre ‘Mono’ Osuna y Tlacoyo en una de sus asambleas. Según explicó Kristal Silva, todo se trató de un malentendido y nunca existió un chillido, solo un chiflido por parte del exfutbolista.

“Todo fue una confusión. No hubo ningún acto de violencia, ni lo habrá porque no lo permitiremos. Entendemos su preocupación y lo agradecemos porque sabemos cuánto lo quieren”. Kristal Silva

Ante la explicación que dio la producción de La granja VIP 2026, ‘Mono’ Osuna no recibió ninguna sanción por parte del programa; sin embargo, en las últimas horas se ha comenzado a difundir una supuesta denuncia contra el exfutbolista. ¿La situación llegará hasta las instancias legales?

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La granja VIP negó que ‘Mono’ Osuna haya ejercido maltrato animal. / Redes sociales

¿Qué dice la supuesta denuncia contra ‘Mono’ Osuna por maltrato animal en La granja VIP 2026?

Previo a conocer al séptimo eliminado de La granja VIP 2026 la noche de este 25 de octubre, la página de Instagram ‘Realitólogas’, enfocada en contenido de realities, dio a conocer una supuesta denuncia presentada contra ‘Mono’ Osuna por maltrato animal dentro del reality show 24/7.

La denuncia estaría basada en el artículo 350 del Código Penal de la CDMX tras la difusión de videos virales en los que se ve un supuesto jaloneo a Tlacoyo que los usuarios de redes identificaron como presunto maltrato animal. Situación que no tiene relación con lo que ‘Mono’ Osuna experimentó previamente con el lomito.

Cabe señalar que la denuncia está contra quien resulte responsable y no menciona explícitamente a Mario ‘Mono’ Osuna; sin embargo, se han comenzado a señalar que el acto podría estar relacionado con el exfutbolista tras lo ocurrido días atrás. Por el momento, La granja VIP 2026 no se ha pronunciado al respecto.

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