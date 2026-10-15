¡Agarrón en La granja VIP! Ferka y Alfredo Adame se pelean en vivo: “eres una ignorante y eres una mentirosa”
La última asamblea de nominación de La granja VIP tuvo como protagonistas a Ferka y Alfredo Adame, ¿por qué se pelearon?
La última asamblea de nominación en ‘La granja VIP’, no solo dejó a Azalia Ojeda, Kevyn Bicolor y otros granjeros en la placa, sino uno de los momentos más tensos del show cuando María Fernanda Quiroz ‘Ferka’ y Alfredo Adame se dieron con todo completamente en vivo, ¿qué pasó entre ellos? Aquí te lo compartimos.
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¿Qué provocó el pleito entre Alfredo Adame y Ferka en ‘La granja VIP’?
Durante la nominación, Niurka Marcos encaró a Mario ‘Mono’ Osuna, acusándolo de tener actitudes machistas y de ser muy ofensivo contra las mujeres, incluida ella, eso provocó que el exfutbolista le respondiera metiendo temas de salud mental “eres muy joven para presentar indicios de demencia senil y creo que eres muy grande para tener trastorno de bipolaridad”
Por supuesto, los dichos entre ambos provocaron que los panelistas dieran su opinión sobre lo que estaba pasando. Por su parte Ferka, señaló que la manera en la que Mono se conducía en la asamblea era la correcta: “Es el único que aprovecha la asamblea como debe de ser”
Sin embargo, estas palabras pusieron el alerta a Flor, quien señaló que el granjero había sido muy grosero con las mujeres. A este sentir se unió Alfredo Adame, quien cuestionó a Ferka por defender actitudes machistas, asegurando que Osuna no había podido responderle a Niurka con un solo argumento.
“Ferka, aplaudiendo una actitud totalmente misógina. Rudeza innecesaria”
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¿Qué se dijeron Alfredo Adame y Ferka en ‘La granja VIP’?
Poco a poco los ánimos se fueron caldeando entre los panelistas, y todo explotó cuando Ferka le dijo a Adame que él ofendía a las mujeres, afirmación que encendió al ‘Golden boy’, quien le contestó fuertemente a la actriz:
“Yo nunca he ofendido a una mujer. Yo a las mujeres y a las damas les hablo como mujeres y como damas. A las otras les hablo como lo que se merecen…Eres una ignorante y eres una mentirosa”
Al escuchar los dichos de Adame, Ferka insistió en que el conductor estaba precisamente insultándola con sus dichos, mientras Adame remataba con “No es una ofensa, es un facto y es un hecho”
"Ferka": Por su cruce anoche con Adame durante la transmisión de #LaGranjaVIP https://t.co/kwBdZVmtGK— ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 15, 2026
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¿Quiénes fueron los nominados este 14 de octubre en ‘La granja VIP’?
Aunque el pleito entre ambos panelistas afuera estaba en su punto máximo, el show debió continuar, por lo que finalmente la noche terminó con nuevos nominados que corren el peligro de quedar fuera de ‘La granja VIP’:
- Kevyn Contreras ‘Bicolor’ - Nominado por el legado de Pascal Nadaud
- Azalia Ojeda - Nominada luego de perder el duelo de nominación
- Mario ‘Mono’ Osuna - El polémico participante subió a la tabla tras la asamblea
- Julio Camejo - Intercambiado por el poder del ‘Huevo dorado’. Subió en lugar de Ivonne Montero.
Sin duda Mono Osuna ha tenido días mejores que los que está pasando en ‘La granja VIP’ últimamente, pues, ahora carga con una acusación de maltrato animal por presuntamente haber golpeado a Tlacoyo, el perro del reality.