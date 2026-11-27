Los dimes y diretes entre Christian Estrada y Ferka parecen no terminar, pues mientras la actriz señala a Estrada de no hacerse cargo del hijo de ambos, el actor aprovecha cada ocasión que puede para enviar sentidos mensajes a su pequeño, asegurando que no ha podido verlo.

Ahora la situación ha dado un giro inesperado luego de que Christian Estrada diera a conocer que está esperando un hijo junto a su nueva pareja, no sin antes dejarle un mensajito a Maria Fernanda Quiroz ‘Ferka’, ¿qué le dijo? Aquí te contamos.

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¿Cómo anunció Christian Estrada que será papá nuevamente?

Hace algunos minutos el actor y modelo tomó sus redes sociales personales para compartir una noticia que lo llena de alegría: será papá nuevamente. Fue a través de una historia en la que se ve a una mujer posando y dejando entrever su pancita de embarazada, que Christian Estrada informó la llegada de un nuevo miembro a su familia.

Aunque no se tienen más detalles sobre la identidad de la joven, algo que llamó la atención de su publicación fue el mensaje que dejó para su hijo, asegurándole que su hermana llegará muy pronto a este mundo.

“Por cierto, LEONEL… tu hermanita ya viene en camino” Christian Estrada

Christian Estrada anunció que será padre / Captura de pantalla

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¿Qué mensaje le envió Christian Estrada a Ferka antes de revelar que será padre nuevamente?

Antes de hacer el gran anuncio sobre esta nueva etapa en su vida, el modelo le dejó un mensaje a Ferka, la madre de su hijo en sus historias, y es que aunque nunca la mencionó, debido a sus dichos se intuye que se refería a ella.

“Primero dijeron que no apoyaba a mi hijo. Lo apoyé entonces y lo sigo apoyando hoy. Cuando mando el dinero para él, de eso poco se habla. Ahora dicen que no lo busco. He pedido verlo, y muchas veces, hasta cuando pido una videollamada para escuchar su voz y saber cómo está me dejan en visto” Christian Estrada

En el mismo comunicado Christian Estrada aseguró que a pesar de las supuestas negativas que ha recibido él sigue queriendo compartir con su hijo, y que el menor tiene todo el derecho a ser amado y cuidado por sus dos padres: “Mi hijo merece el cariño de los dos y que cualquier diferencia entre adultos quede entre nosotros”.

Christian Estrada publicó en sus redes sociales / Captura de pantalla

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¿Cuántos hijos tiene Christian Estrada?

El actor mexicano actualmente solo tiene un hijo, que nació de la relación que tuvo con María Fernanda Quiroz, misma que duró alrededor de dos años. La mediática ruptura se dio a finales de 2022, justo después de la celebración del bautizo del hijo de ambos.

Desafortunadamente el quiebre de la pareja ha estado rodeado de dimes y diretes que te enlistamos a continuación:



Septiembre 2022 - Altercado en el bautizo del menor. Ferka señaló que la madre de Christian Estrada la agredió verbalmente sin que él interviniera.

señaló que la madre de la agredió verbalmente sin que él interviniera. Noviembre 2022 - Ferka denunció a Estrada por la presunta sustracción del menor, pues según el testimonio de la actriz, su expareja la citó en una plaza comercial en donde con ayuda de dos presuntos abogados, le quitó al niño. El actor fue detenido brevemente y las autoridades le devolvieron el niño a la actriz.

denunció a por la presunta sustracción del menor, pues según el testimonio de la actriz, su expareja la citó en una plaza comercial en donde con ayuda de dos presuntos abogados, le quitó al niño. El actor fue detenido brevemente y las autoridades le devolvieron el niño a la actriz. Actualidad - Desde su separación, Ferka inició un proceso legal en el que le exige al padre de su hijo que cumpla con sus obligaciones económicas, tema en el que no han llegado a un acuerdo, pues Christian Estrada asegura que no hay una pensión fija.