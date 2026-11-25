Una enorme polémica se ha creado alrededor de la ‘Bebeshita’ y Kevyn ‘Bicolor’ debido a su vínculo en La granja VIP 2026. Luego de que la conductora dijera que presuntamente está embarazada, las cosas explotaron fuera del reality.

Ahora, ‘Bebeshita’ no solo reaccionó a los besos de Kevyn con algunos hombres, si no hasta ventiló que producción supuestamente les dio preservativos. ¡Te contamos todo!

¿'Bebeshita’ se embarazó de Kevyn ‘Bicolor’? / Redes Sociales

Así comenzaron los rumores de presunto embarazo de ‘Bebeshita’ tras La granja VIP 2026

Las sospechas de un posible embarazo surgieron cuando ‘la Bebeshita’ relató que, mientras estuvo en La granja VIP 2026, experimentó diversos síntomas, como náuseas, mareos y un retraso en su periodo.

Las dudas crecieron durante su salida del reality y su “última cita” con Kevyn ‘Bicolor’, en la que la influencer le reprochó con dureza lo ocurrido entre ambos y todo lo que le hizo vivir.

No obstante, antes de marcharse, soltó un “ Te veo en nueve meses ”, comentario que encendió las especulaciones sobre una posible gestación.

Esta situación ha sido sumamente criticada, no solo en contra de la ‘Bebeshita’, si no también porque internautas aseguran que la producción del reality supuestamente la orilló a realizar esta escena. ¿Será que sí?

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¿'Bebeshita’ se embarazó de Kevyn en La granja VIP 2026? / Redes sociales

¿Qué dijo ‘Bebeshita’ sobre los besos de Kevyn ‘Bicolor’ con varios hombres?

La relación entre la ‘Bebeshita’ y Kevyn ‘Bicolor’ sigue dando de qué hablar. Mientras el comediante sigue dentro del reality, la conductora ya ha cumplido varios compromisos fuera de él.

En una reciente visita al programa de Shanik Berman, a ‘Bebeshita’ le mostraron algunos de los apasionados besos de ‘Bicolor’ con hombres en sus eventos. La reacción de la conductora fue curiosa:

A mí nunca me besó así, ve eso. Ay no, ese ya fue de más de cinco segundos. ‘Bebeshita’

Las demás panelistas también se mostraron sorprendidas con las imágenes, y hasta un “guácala” se escuchó en el estudios. Te dejamos las imágenes.

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Mi bebeshita viendo lo que se anda besando, si reacción no tiene precio #LaGranjaVIP #GranjaMX https://t.co/kc1S0sap95 — JeroKing77 (@jeroking77) November 26, 2026

¿Producción de La granja VIP 2026 les daba preservativos a ‘Bebeshita’ y a Kevyn ‘Bicolor’?

La polémica no parece aligerarse para ‘Bebeshita’ y Kevyn ‘Bicolor’, ya que después de que le ofrecieran una prueba de embarazo a la conductora, ella misma reveló un detalle curioso de La granja VIP 2026.

Durante una plática con el creador de contenido conocido como “Vaya vaya”, ‘Bebeshita’ contó que a pesar de que la acusan de “inventar embarazos” en más ocasiones, ella desechó esa versión.

Además, contó que había ocasiones en las que, tras su vínculo sentimental con Kevyn, le daba pena pedirle preservativos a la producción, ocupando a Fernando Lozada para ese favor de “conseguirlos":

A veces hasta nos daba pena estar pidiendo preservativos a la producción y que digan ‘éstos se la viven echando palenque’. Me daba hasta pena. (... ) Fernando tuvo que pedir un día (preservativos) y nos mandaron una cajita. ‘Bebeshita’

La teoría del embarazo de la ‘Bebeshita’ sigue bajo la lupa, aún con su atrevido baile en Venga la alegría, el cual, fue ocupado por muchos para desestimar el rumor.

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