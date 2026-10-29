¿Bebeshita embarazada del ‘Bicolor’? Comentario desata rumores dentro de La granja VIP 2026

Hace algunas semanas, Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ y Kevyn Contreras ‘Bicolor’ empezaron una especie de romance dentro de ‘La granja VIP 2026’. Su relación ha sufrido muchos altibajos, principalmente porque ella es quien aparentemente muestra mayor interés, mientras que el humorista simplemente la aparta o no le hace tanto caso.

En medio de todo esto, han comenzado rumores de que la influencer podría estar embarazada. Ciertos comentarios que ha hecho últimamente han reforzado la teoría. ¿La producción ya se pronunció? Te contamos lo que se sabe.

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Bebeshita y Bicolor tienen un romance dentro de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Cómo ha sido el romance entre ‘la Bebeshita’ y Kevyn Contreras ‘Bicolor’ dentro de ‘La granja VIP 2026’?

Poco después del estreno de ‘La granja VIP 2026’, Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ expresó sentir una cierta atracción por Kevyn Contreras ‘Bicolor’. Este último también mostró interés por ella y hubo algunos acercamientos románticos.

Con el pasar de los días, se les veía cada vez más unidos y hasta dormían en la misma cama. Incluso, la influencer lo llegó a acompañar en el granero cuando no le tocaba ser peón, solo para estar a su lado.

No obstante, poco a poco las cosas fueron complicándose. Y es que la también exparticipante de ‘Enamorándonos’ le reclamaba por el poco interés que dejaba ver en su relación. También hubo escenas de celos. En una ocasión, ella se enojó luego de que él se bañara junto a Mane y Kunno, como parte de una broma.

Aunque no hay pruebas como tal de que tuvieran intimidad, muchos fans creen que sí. Y es que, en una ocasión, las cámaras los captaron completamente tapados en la cama con las sábanas y haciendo “movimientos extraños”.

Su romance ha generado confusión. Además de que terminan y vuelven constantemente, muchos lo han puesto en tela de juicio, pues consideran que todo es una “estrategia” para generar más popularidad. Una amiga de la influencer declaró hace algunos días que ‘Bebeshita’ sí estaría enamorada.

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Bebeshita y Bicolor habrían tenido intimidad dentro de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

El presunto embarazo de ‘la Bebeshita’ en ‘La granja VIP 2026’

Algo que llamó la atención de los internautas fue el comentario que ‘la Bebeshita’ hizo previo al miércoles de ‘Asamblea’ de ‘La granja VIP 2026’. La joven dijo sentirse mal y se fue a acostar. Al poco tiempo, se levantó rápidamente diciendo:

“Tengo ganas de vomitar. Quiero vomitar”. La Bebeshita

Aunado a todo esto, les expresó a sus compañeros: “Que no sea lo que estoy pensando”. Si bien indicó que tenía un método anticonceptivo, Kunno le recordó que todos tienen un grado de fallo.

Daniela siguió en una postura de negación, diciendo que le “había bajado el mes pasado” y que “perdió mucha sangre”, por lo que podría tener “anemia”.

Pese a las explicaciones, una gran parte de los fans sigue pensando que podría haber un embarazo de por medio, ya que “sus síntomas eran similares”. Cabe mencionar que, en su momento, la propia Natalia Alcocer, le sugirió que le pidiera a la producción que le hicieran “una prueba de sangre”.

Hasta el momento, la producción no se ha pronunciado ante esta situación. En tanto que los fanáticos están atentos ante cualquier cambio.

🚨EMBARAZO INESPERADO!? 😱 🤰 #LaGranjaAsamblea Esta mañana #Bebeshita Daniela se comenzó a sentir mal, se fue a recostar Hace unos minutos Natalia: "hazte una prueba de sangre es mas efectiva con eso sabes desde las 3 semanas" Bebeshita: *"tengo 2..." *cambian la cámara https://t.co/9oDlIOFyRq — XtremaXtravagancia™ (@XtremXtravgncia) October 29, 2026

¿Cuántos hijos tiene Kevyn Contreras ‘Bicolor’?

El presunto embarazo de ‘la Bebeshita’ también ha desatado preocupación. Y es que se sabe que ‘Bicolor’, quien es señalado como el posible padre, ya tiene seis hijos, producto de relaciones distintas.

En los últimos años, el humorista ha sido señalado por, presuntamente, ser un deudor alimenticio. Hace poco, el periodista Javier Ceriani reportó que, supuestamente, el sueldo del famoso en ‘La granja VIP 2026’ podría ser embargado para pagar la pensión alimentaria de sus vástagos.

Cabe destacar que el propio regiomontano ha admitido que es todo un “reto” cumplir con sus obligaciones como padre, pero que siempre ha “dado lo justo” para cada uno de sus hijos.

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