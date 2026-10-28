La granja VIP 2026: ¿Quiénes quedaron nominados tras la Asamblea de HOY, 28 de octubre? ¡La polémica sigue!

Tras la preocupación que causó la crisis de ansiedad de Natalia Alcocer, los participantes de ‘La granja VIP 2026’ enfrentarán una nueva ‘Asamblea’, en la cual votarán por un compañero y dirán sus razones por las que no desean que este siga en el show.

Recordemos que, hasta el momento, ya hay tres granjeros en la placa. Te contamos qué pasó en el nuevo proceso de nominación.

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La granja VIP 2026 ha despedido a ocho granjeros / Redes sociales

¿Quiénes son los tres granjeros que quedaron nominados previo a la ‘Asamblea’ de HOY, 28 de octubre?

Durante la gala del ‘Capataz’, se definieron los dos primeros nominados de la octava semana de ‘La granja VIP 2026’. Rafa Mercadante quedó en la placa por el legado de Azalia Ojeda ‘la Negra’, la más reciente eliminada del show.

Posteriormente, Mono Osuna utilizó su ‘Herradura del poder’ para nominar directamente a Natalia Alcocer. Niurka Marcos también quedó en la placa tras perder el ‘Duelo’ contra Ivonne Montero.

Cabe mencionar que los tres todavía tienen posibilidad de salir de la tabla de nominados. El próximo jueves 29 de octubre se llevará a cabo el juego de ‘Salvación’, en el que aquellos en riesgo de salir podrán competir para asegurar su lugar en la competencia, al menos por una semana más.

Igualmente existe la probabilidad de que el ‘Salvado’ los pueda sacar de la placa durante el viernes de ‘Traición’ y meter a otra persona en su lugar.

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Nominados de la octava semana de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La granja VIP 2026’?

Como se sabe, ‘La granja VIP 2026’ se estrenó a principios de septiembre con 19 participantes. A las pocas semanas, se integró Pablo Montero como el “granjero número 20”. Hasta HOY miércoles 28 de octubre, ocho celebridades han dejado el show: siete por decisión del público y una por romper las reglas, quienes son:

Abigail Pak ‘la Coreañera’

María Karunna

Carlos Trejo

Kenny Áviles

Pascal Nadud

Pimpinela Escarlata

Mónica Escobedo: Expulsada por agredir a Niurka Marcos.

Azalia Ojeda ‘la Negra’

En tanto que los participantes que siguen en pie son:

Pablo Montero Natalia Alcocer Niurka Marcos Kunno Julio Camejo Kevyn Contreras ‘Bicolor’ Rafa Mercadante Manelyk González La Bebeshita Ivonne Montero Mono Osuna Fernando Lozada

Azalia fue la reciente eliminada de La granja VIP 2026 / Redes sociales

Así quedó la placa de nominación de ‘La granja VIP 2026’ tras la ‘Asamblea’ de HOY, miércoles 28 de octubre

La gala de ‘Asamblea’ de ‘La granja VIP 2026’ comenzará a las 8:30 pm. Se podrá ver por Azteca UNO, así como por Disney Plus, plataforma de streaming en la que se transmite el 24/7.

Al inicio del programa, se anunció que Kevyn Contreras quedaba nominado por haber saboteado a su equipo durante el juego por el ‘Huevo del poder’.

La tabla de nominados quedó de la siguiente manera:



Rafa Mercadante

Kevyn Contreras ‘Bicolor’

Niurka Marcos

Natalia Alcocer

Pablo Montero

Julio Camejo

Mono Osuna, al haber ganado el ‘Huevo de oro’, tuvo el privilegio de escoger a un nominado para que pasara directamente al juego de ‘Salvación’, sin pasar por la dinámica de ‘Echar tierra’. El exfutbolista escogió a Rafa.

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