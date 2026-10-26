¡Tlacoyo preocupa a los participantes de La granja VIP 2026! Aseguran que se ve “triste” tras la salida de Azalia

Luego de que Azalia Ojeda se convirtiera en la séptima eliminada de La granja VIP 2026, las reacciones en el reality show 24/7 no se hicieron esperar, principalmente por parte del equipo de ‘la Resistencia’, quienes se percataron de que ‘Tlacoyo’ se mostró “decaído” a pocas horas de la salida de ‘la Negra’. ¡Te contamos todos los detalles!

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La granja VIP 2026: Azalia es la séptima eliminada. / Redes sociales, Canva

¿Cómo fue la salida de Azalia ‘la Negra’ Ojeda de La granja VIP 2026?

Tras el fuerte enfrentamiento que protagonizaron Azalia Ojeda y Rafa Mercadante en La granja VIP 2026, ‘la Negra’ se convirtió en la séptima eliminada del reality show 24/7 luego de enfrentarse a dos granjeros de su propio equipo: Manelyk y Kunno.

Además de los influencers y Azalia, en la placa de nominados también se encontraban Natalia Alcocer y Rafa Mercadante, quienes consiguieron reintegrarse con los granjeros gracias al voto del público; sin embargo, no ocurrió lo mismo con ‘la Negra’, quien se despidió del reality show.

Además del equipo de ‘la Resistencia’, que se queda sin un integrante a poco más de la mitad de la competencia, parece ser que uno de los más afectados con la salida de Azalia es ‘Tlacoyo’, un perrito rescatado de las calles de CDMX que se convirtió en el granjero 21 durante la quinta semana.

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Tlacoyo es el perrito de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Cómo se comportó Tlacoyo tras la salida de Azalia de La granja VIP 2026?

Horas después de que la asamblea de eliminación terminó tras la salida de Azalia Ojeda, las cuentas oficiales de La granja VIP 2026 dieron a conocer un video en el que se observa a Manelyk, Kunno y la ‘Bebeshita’ hablar sobre la salida de ‘la Negra’ y cómo parece afectarle a Tlacoyo, el lomito del reality.

A través del video difundido por la producción, se observa a los integrantes de ‘la Resistencia’ acariciar a Tlacoyo mientras Kunno cuestiona: “¿Tú no crees que los perritos resienten cuando se les va alguien?”, a lo que Manelyk responde: “Tal vez porque se le ve triste”.

Posteriormente, se une a la conversación ‘la Bebeshita’ quien recuerda que Ojeda hacía cargo de la comida de Tlacoyo, por lo que ahora ella está comprometida con dicha labor. “Estás triste porque se fue ‘la Negrita’, la que se preocupaba por su comidita, yo me voy a preocupar por tu comidita ahora”.

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¿Qué dijo Azalia ‘la Negra’ Ojeda tras su salida de La granja VIP 2026?

Azalia Ojeda, quien fue señalada por presunto favoritismo en La granja VIP 2026, se despidió del reality show 24/7 dejando una importante huella en algunos de sus compañeros y Tlacoyo; sin embargo, se dijo feliz de despedirse y adelantó que lo mejor está por venir, pues varios ya han dejado sus caretas.

“Me voy contenta, me voy feliz. Fui fiel a mí, y a mi juego. Muchas gracias a toda la gente que me apoyó, creo que lo mejor está por venir”. Azalia Ojeda

Por otra parte, pese a que sus excompañeros mencionaron ver a Tlacoyo afectado por su salida, algunos internautas aseguran que no era una de las granjeras más cercanas al lomito, mientras que la exparticipante de La granja VIP 2026 no se ha pronunciado sobre la supuesta actitud que mostró Tlacoyo tras su eliminación.

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