La granja VIP: Romina Marcos lanza contundente mensaje a Mónica Escobedo tras agresión a Niurka: “Acéptalo y ya”

A más de una semana de que se calentaron los ánimos entre Mónica Escobedo y Niurka Marcos en La granja VIP 2026, lo que marcó la expulsión de la comediante por agresión física contra la vedette, Romina Marcos rompió el silencio sobre lo ocurrido en el reality show 24/7. ¿Arremetió contra Escobedo? ¡Te contamos los detalles!

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Niurka Marcos generó polémica en La granja VIP 2026. / Clasos

¿Cómo fue la agresión física de Mónica Escobedo a Niurka Marcos en La granja VIP 2026?

Luego de que Niurka Marcos subió a la placa de nominados a Mónica Escobedo, los ánimos entre ambas se calentaron durante la noche de fiesta de La granja VIP 2026, lo que generó una agresión física contra la vedette que comenzó con solo almohadazos.

Durante la madrugada del 17 de octubre, se comenzó a difundir un breve video en el que se observa a Mónica Escobedo y Niurka Marcos jugar almohadazos junto con otros compañeros, cuando de pronto la actriz alza las manos, deja la almohada y señala que su compañera la agredió físicamente.

De inmediato, algunos de los granjeros mencionaron que todo fue parte del juego, pero Marcos insistió en que hubo contacto físico y detuvo su juego. Una vez que la producción analizó la situación, difundió el video en el que se observa que la mano de la comediante toca el cuerpo de su compañera, lo que generó su expulsión del reality show 24/7.

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Mónica Escobedo fue expulsada de La granja VIP 2026 por agredir a Niurka Marcos. / Redes sociales, Capturas de pantalla

¿Cómo reaccionó la hija de Niurka a la agresión que vivió su mamá en La granja VIP 2026?

En medio de los rumores de un presunto favoritismo a Niurka en La granja VIP, Romina Marcos, hija de la vedette, fue cuestionada sobre su postura ante los dimes y diretes. Sin titubeos, la joven dijo estar del lado de su mamá y señaló que le gustaría que la comediante admitiera lo que pasó realmente.

“Estoy del lado de mi mamá y, obviamente, creo que sacó el ‘fua’ la Mónica. Una cosa es ir por detrás y dar un almohadazo, que si la gente cree que estuvo mal, okey, está bien, respeto las decisiones de todos, y otra cosa es el dolo con el que la morra le hizo”. Romina Marcos

De acuerdo con la exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy, Mónica Escobedo reconoció lo ocurrido desde el momento en que fue expulsada, pero en caso de poder decirle algo sería: “Acéptalo, siento que lo único que le diría es: ‘Acéptalo y ya’. Lo hiciste con dolo, estabas hasta la madr* de mi mamá y le pegaste con dolo, acéptalo, no pasa nada”.

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¿Cómo reaccionó Mónica Escobedo tras ser expulsada de La granja VIP por agresión física?

En medio de rumores de que La granja VIP 2026 habría silenciado a Mónica Escobedo tras pleito con Niurka, la comediante compartió su versión de los hechos con respecto a la agresión física que cometió en el reality show.

A través de un video titulado: ‘La verdad detrás del almohadazo’, Escobedo explicó que se trató de una dinámica en la que ella no quería participar debido a que antes ya habían ocurrido algunos problemas en un juego similar; sin embargo, al recibir un almohadazo de Niruka, ella solo respondió.

Hasta el momento, la versión de la comediante no ha recibido una respuesta por parte de la producción de La granja VIP 2026, además, Mónica Escobedo tampoco se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de Romina Marcos. ¿Se desatará un nuevo pleito?

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