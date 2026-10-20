Novio de Niurka arremete vs. Mono Osuna y ¿amenaza con meterse con su pareja?: “ya tiraste el sablazo”

Niurka Marcos, sin duda está tendiendo una participación bastante destacada en ‘La granja VIP’, pues tal como lo prometió ahora ‘la mujer escándalo’ es considerada una de las protegidas de la producción tras la salida de Mónica Escobedo.

Los problemas de la vedette en el reality no se limitan a dicha acusación, pues Niurka también ha protagonizado constantes peleas con Mario ‘Mono’ Osuna, y ahora es el novio de la cubana Bruno Espino, quien sale en defensa de ella, ¿qué le mandó a decir al exfutbolitsa? Aquí te compartimos todos los detalles.

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Mario ‘Mono’ Osuna / Redes sociales

Bruno Espino lanza contundente mensaje a Mono Osuna

En su más reciente entrevista con Ernesto Buitrón, Bruno Espino, novio de Niurka, se refirió a la manera en la que la vedette está jugando en ‘La granja VIP’, y por supuesto, aseguró que se encuentra muy molesto por la manera en la que la cubana se ha tenido que enfrentar a Mono Osuna.

“El príncipe” como es conocido Bruno, dijo que las constantes faltas de respeto del exfutbolista a su mujer están rebasando cualquier línea y que debería pensar si le gustaría que lo mismo le pasara a su esposa, Carolina Murillo.

“Justo ellos hablaban de eso el otro día, que a ver si a Mono le gustaría que yo le fuera a decir esas vulgaridades a su mujer, a ver si le gustaría que yo fuera y le diga a su mujer esas cosas, que le dijera a su mujer que ‘oye, te hace falta sex*’, como el otro día le dijo en la cocina y Niurka le dijo ‘oye, respétame’ y él dijo ‘con Bruno, con Bruno’, sí pero ya tiraste el sablazo cul***” Bruno Espino

Bruno novio de NIURKA lleva una placa bendita con la imagen de la vedette para sentirla cerca ❤️🥹 #ebninforma #ernestobuitronnews #niurkamarcos #brunoespino https://t.co/4AtZCVFoWb — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) October 20, 2026

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¿Cuáles han sido los problemas entre Niurka y Mono Osuna en ‘La granja VIP’?

Los problemas entre Niurka y Mono Osuna han escalado a lo largo del reality, sin embargo, el punto de tensión más fuerte entre ambos ocurrió cuando durante una asamblea de nominación, la vedette enfrentó al exfutbolista de una manera muy fuerte:

“Yo miro a donde quiera, pen… Para agarrar al misógino machista, ofendedor de mujeres. Te nomino por las palabras ofensivas que me has dado, por los momentos en los que me has hecho procesar en mi mente maldiciones para darte en todo tu ser” Niurka

Como era de esperarse, Mono no se contuvo, y visiblemente molesto le aseguró a Niurka que estaba preocupado por su salud mental, pues “Eres muy joven para presentar indicios de demencia senil y eres muy grande para presentar trastornos de bipolaridad”

El enfrentamiento entre ambos provocó que incluso los panelistas, Alfredo Adame y Ferka se dieran con todo durante la transmisión.

Alfredo Adame y Ferka se pelearon en ‘La granja VIP’ / Redes Sociales

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Mono Osuna, ¿está nominado en ‘La granja VIP’?

Tras las expulsiones de Pimpinela Escarlata y Mónica Escobedo, y por supuesto, por el último pleito entre Niurka y Mono Osuna, los ánimos en ‘La granja VIP’ quedaron bastante caldeados.

Al momento y para la séptima semana del reality, el único nominado hasta el momento es Fernando Lozada tras recibir el legado de Pimpinela Escarlata. Este miércoles durante la asamblea de nominación, se espera que Niurka nuevamente se enfrente a Mono, y que puedan protagonizar un nuevo agarrón como el de la última asamblea, ¿lo llamará porquería de hombre de nueva cuenta?