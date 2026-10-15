¡Niurka explota vs. Mono en ‘La granja VIP 2026’! Lo llama “pen…” durante transmisión EN VIVO |VIDEO

Ya ha pasado poco más de un mes desde el estreno de ‘La granja VIP 2026’ y las tensiones entre los granjeros no han hecho más que aumentar. Durante la más reciente ‘Asamblea’, Niurka y Mono Osuna protagonizaron una fuerte discusión en la que hasta hubo insultos de por medio. Te contamos lo que pasó.

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Niurka y Mono Osuna se enfrentaron durante la asamblea de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Qué está pasando entre Mono Osuna y Niurka en ‘La granja VIP 2026’?

Desde hace ya algún tiempo, Mono Osuna y Niurka venían arrastrando diferencias en ‘La granja VIP 2026’. No obstante, su enemistad se ha hecho más evidente en los últimos días. Y es que la actriz se molestó con él por presionar a Kevyn Contreras ‘Bicolor’ a que cumpliera sus labores como peón.

Este y otros asuntos relacionados han provocado fuertes discusiones entre ellos. En una de ellas, Niurka le dijo una frase que se volvió muy viral en redes sociales: “Tú no existes en la faz de la existencia, de la respiración... de la atmósfera”.

Otra acusación que Niurka ha lanzado contra Mono es que, presuntamente, siempre se aprovecha de los participantes “más débiles” para molestarlos o exigirles más.

“Es una estrategia muy abusiva, está de la chin… Lleva 5 semanas de Peón, entonces aguanten las consecuencias de que ya no pueda más. Es inhumano y egoísta. Eso se llama abuso, necesita que lo dejen descansar porque ser Peón es una put... Ve el tamaño de hombre que tú eres, él es una pelusa de hombre, no es lo mismo”, le comentó Marcos a Lozada frente a Osuna.

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Niurka ha peleado con Mono Osuna en otras ocasiones / Redes sociales

La pelea entre Niurka y Mono Osuna en la ‘Asamblea’ de ‘La granja VIP 2026’

El pasado 14 de octubre, se realizó el proceso de nominación entre los granjeros de ‘La granja VIP 2026’. Como se sabe, cada participante debía exponer de frente la razón por la que no quería que un compañero en específico siguiera en el show.

Niurka votó por Mono Osuna. Al preguntarle sus razones, la llamada ‘mamá Niu’ acusó a Osuna de ser un “machista”. En cuanto vio que este le sugirió con los dedos que lo mirara directamente a los ojos, Marcos explotó y hasta lo insultó.

“Yo miro a donde quiera, pen… Para agarrar al misógino machista, ofendedor de mujeres. Te nomino por las palabras ofensivas que me has dado, por los momentos en los que me has hecho procesar en mi mente maldiciones para darte en todo tu ser”. Niurka Marcos

Por si esto fuera poco, le dejó claro que no le tenía ni una pizca de envidia, pues lo consideraba una “porquería de hombre”. Al mismo tiempo, acusó a su equipo de hacer trampa para intentar obtener el ansiado ‘Huevo de oro’.

En respuesta a esto, el exfutbolista se dijo preocupado por su salud mental: “Eres muy joven para presentar indicios de demencia senil y eres muy grande para presentar trastornos de bipolaridad”, puntualizó.

El conflicto causó opiniones divididas en redes sociales. Si bien algunos consideran que Mono “tiró factos” y hasta creen que debería ganar el premio por ser “el más gallo”, otros afirman que Niurka fue quien realmente “barrió el piso con él”.

¿Mono Osuna quedó nominado en la sexta semana de ‘La granja VIP 2026’?

Siendo uno de los más votados, Mono Osuna terminó en la placa de nominación de la sexta semana de ‘La granja VIP 2026’. Junto al atleta, ellos también se encuentran en riesgo:

Azalia Ojeda ‘la Negra’

Julio Camejo

Kevyn Contreras

Existe la posibilidad de que gane el juego por la salvación o que el ganador de la dinámica decida sacarlo de la placa durante el viernes de traición.

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