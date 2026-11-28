Daniela Alexis, ‘la Bebeshita’, soltó una bomba luego de ser eliminada de ‘La granja VIP’, al revelar que probablemente estaría esperando un bebé de Kevyn ‘Bicolor’.

Después de encarar al comediante y hacer tremenda revelación, comenzaron a surgir muchas especulaciones y las opiniones se dividieron entre quienes le creen y quienes dudan de que realmente esté embarazada.

Luego de varios días de incertidumbre, ‘la Bebeshita’ compartió con sus seguidores que se realizó un ultrasonido para confirmar o descartar sus sospechas. ¿Cuál fue el resultado? Te contamos.

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Bebeshita / Foto: IG/bebeshitadany

¿Por qué surgieron rumores de embarazo entre la Bebeshita y Kevyn ‘Bicolor’ en ‘La granja VIP’?

Los rumores sobre un embarazo de ‘Bebeshita’, comenzaron luego de que la influencer comentara que durante su estancia en ‘La granja VIP’ presentó algunos malestares, como náuseas, mareos y cambios hormonales, además de un retraso menstrual.

Sin embargo, todo explotó tras su eliminación del reality, cuando tuvo un último encuentro con Kevyn ‘Bicolor’ para despedirse de él. En medio de los reclamos por su relación, la influencer sorprendió al comediante con la inesperada frase: “Te veo en nueve meses”, comentario que fue interpretado como una posible confirmación de embarazo.

La reacción de Kevyn y el comportamiento de la influencer desataron toda una polémica en redes sociales, donde comenzaron las dudas sobre si realmente esperaba un bebé del comediante.

A casi una semana de ese polémico momento, Daniela se sometió a un ultrasonido para tener certeza de la situación.

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Bebeshiya y Kevyn en su “última cita” / Redes sociales

¿La Bebeshita está embarazada de Kevyn ‘Bicolor’? Este fue el resultado de su ultrasonido

Después de varios días de especulaciones, ‘la Bebeshita’ decidió acudir con su ginecóloga para salir de dudas sobre el posible embarazo. La influencer compartió que se realizó un ultrasonido para conocer si realmente esperaba un bebé.

“Ya me urgía venir Diosito sabe por qué hace las cosas tengo muchas emociones revueltas”, escribió la influencer en su historia.

Sin embargo, el resultado fue que no se encontró ningún embarazo. El estudio descartó la presencia de algún indicio de gestación.

Ante esto, la influencer preguntó a la especialista cuáles podrían ser los motivos de su retraso menstrual, por lo que la ginecóloga le explicó qué pudo haberlo ocasionado y le indicó realizarse estudios para tener mayor certeza.

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¿A qué se debía el retraso menstrual de La Bebeshita y qué encontraron los médicos?

Durante el ultrasonido, la especialista detectó un quiste, el cual podría estar relacionado con un desajuste hormonal y explicar el retraso en el periodo de ‘la Bebeshita’. Sin embargo, para tener un diagnóstico más preciso, la ginecóloga le pidió realizarse estudios de sangre complementarios.

“Tendría que ver con algo hormonal. Por eso, te voy a pedir estudios de sangre para medir alguna de tus hormonas. No encuentro algo (que indique embarazo), pero te voy a pedir pruebas de sangre” Ginecóloga de ‘Bebeshita’

Cabe recordar que, en días pasados, Daniela Alexis fue muy cuestionada sobre un posible embarazo. Incluso, durante su participación en el programa ‘Todo para la mujer’, le llevaron una prueba de embarazo en plena transmisión en vivo, aunque ella prefirió no realizarla frente a las cámaras y acudir con un especialista para salir de dudas.

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