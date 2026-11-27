Algo no anda bien con Kunno dentro de La granja VIP. Entre molestias físicas, agotamiento emocional y declaraciones sobre querer dejar la competencia, las alarmas se encendieron entre los seguidores del reality. Ahora, muchos espectadores piden que el influencer priorice su salud antes que el juego.

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Kunno en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Qué le pasa a Kunno en La granja VIP y por qué preocupa a sus seguidores?

La salud de Kunno se convirtió en tema de conversación entre los seguidores de La granja VIP, luego de que comenzaran a circular comentarios sobre los problemas físicos que enfrenta dentro del reality.

De acuerdo con usuarios que siguen de cerca las transmisiones y los contenidos relacionados con el programa, el influencer estaría enfrentando un cuadro de hemorroides que le provoca molestias constantes, además de episodios de sangrado y fuertes dolores de cabeza cuando realiza esfuerzo físico.

La situación ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde numerosos seguidores consideran que el creador de contenido debería priorizar su bienestar antes que continuar enfrentando las exigencias de la competencia.

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Kunno tiene que ABANDONAR La Granja, sigue teniendo hemorroides, por eso sangra del ano y dolor de cabeza después de realizar esfuerzos físicos. Ante estos síntomas, es importante que reciba una valoración médica inmediata y que su salud sea la prioridad. #LaGranjaVIP — SinFiltroX (@sinfiltr0x) November 27, 2026

¿Kunno ya tenía problemas de salud antes de entrar a La granja VIP?

Lo que más inquieta a sus seguidores es que este no sería el único problema de salud que ha enfrentado durante su paso por el programa. Antes de ingresar a La granja VIP, Kunno ya había revelado que padecía una condición médica que le provocaba dolor y que requería tratamiento especializado. Con el paso de las semanas, ese cuadro se habría combinado con otras complicaciones.

Además del desgaste físico derivado de la competencia, el influencer también ha hablado sobre episodios de ansiedad, agotamiento mental e incluso infecciones estomacales que han complicado su experiencia dentro del reality.

El resultado ha sido una combinación de factores que, según los comentarios de los propios seguidores del programa, han terminado afectando significativamente su rendimiento y estado de ánimo en los últimos días.

Las peticiones para que Kunno salga del reality no tienen que ver con estrategias de juego ni con rivalidades entre participantes. Muchos usuarios consideran que permanecer en una competencia tan demandante podría agravar su condición si no recibe el descanso o la atención médica necesaria.

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Kunno / Redes sociales

¿Kunno realmente quiere salir de La granja VIP?

Las dudas crecieron aún más después de las declaraciones que el propio influencer realizó tras la eliminación de Bebeshita de La granja VIP. La salida de la creadora de contenido golpeó emocionalmente a Kunno, quien reconoció que comenzó a cuestionarse si realmente valía la pena seguir avanzando en el reality.

Durante una conversación con Manelyk González y Mono Osuna, el influencer dejó entrever que abandonar el programa era una posibilidad real.

“No me importa, yo lo pido (abandonar la competencia). Lo que pasó me tambaleó todo lo que he trabajado y no quiero que eso se joda. Porque ya no lo estoy haciendo por el premio ni por el dinero. Estoy cansado, estoy drenado, ya no puedo hacerlo. Kunno

Aunque hasta ahora la producción no ha anunciado una salida oficial, la conversación ya está sobre la mesa. Entre el desgaste acumulado, los problemas de salud y el duro golpe emocional que significó la eliminación de una de sus aliadas más cercanas, cada vez son más quienes se preguntan si Kunno logrará llegar hasta la final o si terminará diciendo adiós antes de tiempo.