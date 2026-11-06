Kunno imita a Rafa Mercadante y lanzaría dardo contra Mónica Escobedo; así reaccionó el conductor: “Machorras”

La participación de Rafa Mercadante en ‘La granja VIP 2026’ está siendo puesta en tela de juicio. ¿El motivo? Las recientes declaraciones que dio Mónica Escobedo, quien fue expulsada del proyecto hace algunas semanas, sobre el presunto acoso que habría sufrido por parte del conductor.

El tema sigue estando en el ojo del huracán por la reacción que Rafa tuvo ante los aparentes comentarios burlescos de Kunno en contra de Mónica Escobedo. Te contamos los detalles.

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Rafa Mercadante fue acusado de acoso por parte de Mónica Castañeda / Redes sociales

¿Qué ha dicho Mónica Escobedo sobre el presunto acoso que sufrió por parte de Rafa Mercadante en ‘La granja VIP 2026’?

En entrevista para TVNotas, Mónica Escobedo se sinceró sobre el acoso que habría sufrido por parte de Rafa Mercadante mientras este le realizaba un masaje como parte de una dinámica en ‘La granja VIP 2026’.

“Me sorprende cómo una persona puede manosearte sin tu permiso, delante de todos tus compañeros, ante las cámaras, a plena luz del día, y nadie diga nada. Ese contacto físico es mucho más violento porque sucedió en mis partes íntimas. Eso sí era de expulsión”, expresó.

Señaló que el hecho la afectó psicológicamente y hasta le causó un “ataque de ansiedad”. Incluso reconoció que no ha dormido bien desde que salió del show.

“No he dormido igual. Me molesta mucho. Me despierto con el coraje de que no actué en el momento. Yo jamás había tenido vértigo y, a raíz de esta situación, me empezó esta condición. Cuando fui a ver a la otorrinolaringóloga, me preguntó si había estado sometida a mucho estrés, y yo le dije: ‘Vengo de estar 6 semanas con el cortisol a tope’”. Mónica Escobedo

Pese a todo, dejó ver que, al menos por el momento, no planea proceder legalmente, pues su único objetivo es que la gente sepa “la clase de persona que es” y deje de “normalizar el acoso”.

“Él representa esa persona de la que yo huyo, porque no tiene el menor respeto por una mujer. Cuando vas al doctor, te dice: ‘Te voy a quitar la bata o te voy a tocar’. Este güey ni siquiera pidió permiso, ni siquiera me avisó. El masaje era en la espalda, no en las nal…. ¿En qué cabeza cabe que me puedes dar ese masaje, sin pensar que va a pasar nada?”, sentenció.

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Mónica Escobedo aseguró que Rafa Mercadante la acosó en La granja VIP 2026 / Redes sociales

La indirecta de ‘Rafa Mercadante’ presuntamente a Mónica Escobedo en ‘La granja VIP 2026’

Todo ocurrió durante la hora del desayuno en ‘La granja VIP 2026’. Kunno, como parte de una dinámica, estaba imitando a Rafa Mercadante e hizo un comentario que, para muchos, fue un ataque a Mónica Escobedo.

“Buenos días a todas las morras homofóbicas, menos a las machorras”. Kunno imitando a Rafa Mercadante

Aunque no mencionó nombres, muchos recordaron la vez en la que Rafa llamó “machorra” a Escobedo durante un enfrentamiento. Lo que más llamó la atención fue la reacción del presentador. Y es que este solo se limitó a reírse.

Si bien no dijo nada al respecto, algunos creen que es su forma de decir que ya no le interesa el tema de Escobedo, con quien tuvo muchos encontronazos durante varias semanas. La humorista siempre lo tachó de ser un “machista”, mientras que él se defendía diciéndole que “no se comportaba como una dama”.

Niurka: yo soy una señora de 58 años más sabe el 😈 x viejo qu x diablo Rafa: buenos días a todas morras como Monica menos a las mach0rr4s jajajaj Manelyk algún día te vas a dejar tocar jajajaja #LaGranjaVIP https://t.co/MqDyTn2u3o — ✰ 𝙼𝙰𝚈༝𝙶𝚄𝚃𝙸𝙴𝚁𝙴𝚉 (@May_Gutierrez25) November 6, 2026

¿Por qué expulsaron a Mónica Escobedo de ‘La granja VIP 2026’?

El domingo 18 de octubre, el conductor de ‘La granja VIP 2026’ anunció que Mónica Escobedo quedaba expulsada del proyecto por haberle dado un manotazo a Niurka durante la fiesta semanal. Le recordaron que agredir físicamente a otro compañero estaba contra las reglas.

Al salir, Mónica acusó a la cubana de haber “pedido su cabeza” con la producción. No obstante, se dijo muy agradecida con la oportunidad. En su momento, se especuló que recibiría una multa por lo ocurrido. Con el tiempo se confirmó que esto no era así y que sí le pagaron a la comediante.

Al mismo tiempo, Escobedo subió una polémica historia a Instagram en la que llama “churpio” al reality, asegurando que no vería el proyecto.

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