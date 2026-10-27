Ana María Alvarado estalla vs. Azalia Ojeda tras pleito con Rafa Mercadante: ¿La corrieron de La granja VIP?

Tras la eliminación de Azalia Ojeda de La granja VIP 2026, la periodista Ana María Alvarado analizó lo ocurrido con la exgranjera y Rafa Mercadante, pues durante sus últimos días en el reality show 24/7 protagonizaron una fuerte pelea que abrió debate en redes. ¿Causó su salida? ¡Te contamos los detalles!

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Ana María Alvarado explota vs. Azalia Ojeda / Redes sociales

¿Qué pasó entre Azalia Ojeda y Rafa Mercadante en La granja VIP 2026?

Luego del jueves por la salvación que dejó como ganador a Fernando Lozada, se vivió un fuerte enfrentamiento entre Azalia Ojeda y Rafa Mercadante que hizo que las cámaras del reality show enfocaran otro ángulo, aunque de fondo se lograban escuchar sus gritos.

Todo comenzó después de la asamblea, cuando la ‘Bebeshita’ acusó a Rafa Mercadante de ser un ‘grosero con las mujeres’, pues aseguró que había escuchado que le dijo ‘groserías’ a Azalia, acusaciones que Mercadante negó completamente. Sin embargo, ese momento fue el detonante de un intercambio de palabras.

De acuerdo con la versión de Rafa Mercadante, cuando él salió del baño y pasó frente a Azalia y Manelyk, festejando haber recibido el reconocimiento del ‘más gallito’, Ojeda le levantó el dedo de enmedio. Pero eso no fue todo; presuntamente, al pedirle que se sentara, ella habría respondido: “Aquí es donde se van a sentar tus hijas”, comentario que considero inaceptable.

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Ana María Alvarado explota vs. Azalia Ojeda / Redes sociales, Canva

¿Por qué Ana María Alvarado explotó vs. Azalia Ojeda tras lo ocurrido con Rafa Mercadante en La granja VIP 2026?

Después de que Azalia Ojeda se convirtió en la séptima eliminada de La granja VIP, su actitud fue retomada en el programa de Ana María Alvarado de YouTube. La periodista cuestionó el tipo de palabras que ‘la Negra’ expresó contra Rafa Mercadante.

“Esas descalificaciones ya no son parte de un debate y por eso acabó fuera Azalia de La granja VIP. Y todavía salió y dijo que no se arrepiente, que porque Rafa es un provocador. Ya cuando te metes con las hijas, que no tienen nada que ver en ese contexto. O sea, que se meta con Rafa y pelee con Rafa, pero meter a unas niñas menores de edad con una Britney señal se me hace muy inadecuado de Azalia”. Ana María Alvarado

Debido a que a su salida de La granja VIP 2026, Azalia señaló que no se arrepiente de lo que dijo contra Rafa Mercadante, Ana María Alvarado aseguró que se trató de un comentario muy desagradable que, inevitablemente, marcó que fuera eliminada por el público.

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¿Azalia ‘la Negra’ Ojeda podría ser demandada por Rafa Mercante?

Después de que se dio a conocer la séptima eliminación de La granja VIP 2026, comenzó a circular el rumor de que Azalia ‘la Negra’ Ojeda podría ser demandada por Rafa Mercadante tras su fuerte pleito. La versión tomó fuerza luego de las palabras que Mercadante expresó en la asamblea de nominación:

“No soy hipócrita, me mantengo bajo las reglas del juego. No mezclo cosas que puedan ponerme en problemas afuera legalmente. Simplemente, llevo a cabo lo que me dijeron que podía hacer dentro de la granja”. Rafa Mercadante

Pese a que el conductor no dijo explícitamente que emprendería una demanda contra Azalia, sus palabras han comenzado a generar especulaciones ahora que la ‘Negra’ fue eliminada. ¿Habrá problemas legales fuera del reality?

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