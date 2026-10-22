¿Salvación y castigo en La granja VIP 2026? Este fue el salvado HOY, 22 de octubre, tras nueva controversia

La tensión volvió a apoderarse este jueves. Mientras cinco participantes buscan escapar de la temida placa de nominación gracias a la prueba de Salvación en La granja VIP, un hecho ocurrido fuera de la competencia se robó todas las miradas y provocó una ola de reacciones en redes sociales.

Con la eliminación del próximo domingo cada vez más cerca, la competencia vive uno de sus momentos más delicados y comentados.

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Redes sociales

¿Quiénes son los nominados que buscan la Salvación en La granja VIP 2026?

La prueba de Salvación en La granja VIP 2026 enfrenta a cinco famosos que intentan salir de la zona de riesgo antes de la eliminación dominical.

Los nominados de esta semana son:



Manelyk González ( perdió un duelo de nominación contra Azalia)

perdió un duelo de nominación contra Azalia) Fernando Lozada (por el legado de Pimpinela Escarlata )

) Rafael Mercadante

Azalia “la Negra” Ojeda (nominada por una decisión de Julio Camejo , capataz de la semana)

, capataz de la semana) Mario “Mono” Osuna, (terminó en riesgo por las dinámicas del ‘Huevo de Oro’)

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¿Quién envió el misterioso helicóptero a La granja VIP 2026 y qué decía el mensaje?

Cuando la atención estaba puesta en los nominados, una inesperada situación desató controversia entre los seguidores del reality.

Durante este 22 de octubre, un helicóptero sobrevoló las instalaciones de La granja VIP 2026 llevando una lona con un mensaje dirigido a Manelyk González. Según distintas versiones surgidas en redes sociales y entre los seguidores del 24/7, el gesto habría sido realizado por un familiar de la influencer.

El momento no pasó desapercibido para los granjeros, quienes reaccionaron al ruido de la aeronave y observaron el mensaje desde el interior de las instalaciones, generando de inmediato debate entre los espectadores.

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‼️🚨SANCIÓN A MANELYK POR INFRINGIR CONTRATO Y RECIBIR DE GENTE CERCANA HELICÓPTERO CON INFORMACIÓN🚨‼️#LaGranjaFraude ⚠️ESTE SEÑOR QUE NO ES HERMANO DE MANELYK MAS SU AMIGO/MANAGER LE MANDO UN HELICÓPTERO QUE EL MISMO DICE QUE VA SOBRE LA GRANJA ❌A DONDE ESO PONE EN PELIGRO A LOS ANIMALES DE LA GRANJA, YA QUE LOS PUEDE ASUSTAR. PORQUE VOLO TAN BAJO CERCA DE LA GRANJA! ❌MUY GALLITO FUE Y PIDIÓ LA EXPULSIÓN DE PIMPINELA ESCARLATA PERO ESTE SEÑOR VA Y ROMPE REGLAS PORQUE MANELYK PIDIÓ “UNA SEÑAL” ❌NO SOLO NO LE DIERON SANCIÓN POR QUERER METERLE CUCHILLO 🔪A KEVYN BICOLOR LA DEJAN QUE ROMPA REGLAS SIN TENER UNA SANCIÓN ALGUNA! #LaGranjaSalvacion #FraudeEnLaGranja #LaGranjaVIPMX #LaGranja #GranjaVIP #GranjaVIPMX #LaGranjaMX #LaGranjaGala #LaGranjaAsamblea — 🍫 (@TeamChocol97103) October 22, 2026

¿Manelyk González será castigada o expulsada de La granja VIP por el helicóptero que enviaron sus fans?

La polémica surgió porque una de las reglas fundamentales de los realities de convivencia es evitar el contacto con información proveniente del exterior.

Por esa razón, numerosos usuarios comenzaron a pedir una sanción para la participante, argumentando que recibir apoyo mediante mensajes externos podría afectar la equidad de la competencia.

Hasta el momento, la producción de La granja VIP 2026 no ha emitido un posicionamiento oficial ni ha anunciado alguna sanción relacionada con el incidente. Tampoco se ha confirmado si el mensaje tendrá alguna consecuencia dentro del juego.

Manelyk González en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quién ganó la salvación de La granja VIP hoy, jueves 22 de octubre de 2026?

Hasta el momento, el resultado de la prueba de Salvación sigue siendo un misterio. Será la noche de este jueves 22 de octubre, en punto de las 8:30 p.m., a través de Azteca Uno, cuando se revele quién logró salir de la placa de nominación en La granja VIP 2026.