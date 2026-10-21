Manelyk agredió a Tlacoyo, aseguran; piden su expulsión de ‘La granja VIP’, ¿la producción se pronuncia?: VIDEO

La polémica no cesa para Manelyk González en ‘La granja VIP 2026’. Luego de que gran parte del público la defendiera por la amenaza de Pimpinela Escarlata, ahora muchos piden su expulsión por supuesto maltrato hacia ‘Tlacoyo’, un perrito que se está quedando en las instalaciones del reality. Te contamos qué está pasando.

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Tlacoyo es el perrito de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

El maltrato presuntamente de Manelyk González hacia ‘Tlacoyo’ en ‘La granja VIP 2026’

Como se sabe, ‘Tlacoyo’ es el perro que entró como el granjero número 21 de ‘La granja VIP 2026’. Recientemente, se viralizó un video en el que, supuestamente, Manelyk González lo estaría “maltratando”.

En dicho material, se puede ver cómo el perrito se acerca a la cama en la que la influencer está descansando en el granero. Esto la habría molestado, por lo que procedió a gritar e insultar al animal para que no se subiera.

“No se vaya a subir a la cama este pi… perro”. Manelyk

Posteriormente, vuelve a dormirse. Mientras tanto, Tlacoyo se acerca a la puerta, aparentemente, con intenciones de salir. Al ver que nadie le abría, decidió caminar por el resto de la habitación.

Este hecho fue sumamente controversial. Y es que, al parecer, el clip habría sido compartido en las redes sociales del reality y después eliminado. Según quienes vieron el post, este se habría llenado de comentarios negativos y quejas.

Muchos internautas consideraron que González ejerció “maltrato animal”. No solo por el hecho de que insultó al perro, sino también por no haberse levantado para que se saliera, por lo que han exigido su expulsión.

Los detractores afirmaron que Mane no podía saber si la mascota quería ir al baño o a comer. También hubo quienes defendieron a la influencer y señalaron que la situación se estaba “exagerando”

Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“No creo que decirle pin… a un perro sea maltrato animal”

“¿Con qué derecho tiene ella al excluir al perro de esa manera? No es la dueña, sino un granjero más”

“Eso no es maltrato animal”

“Que la expulsen”

“Cómo exagera la gente”

“De seguro no le harán nada por ser la protegida”

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Que paso producción @lagranjavipmx por qué borraron el vídeo?? Ahh es verdad, cuenta como maltrato animal, y su protegida @manelyk_oficial fue la protagonista😡🤬🤬 @AdalRamones @RicardoBSalinas #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX #LaGranjaAsamblea #LaGranja https://t.co/e2qTqVcZdV — Ξlcyon (@Elcyon1) October 21, 2026

¿Manelyk González es la “protegida” de ‘La granja VIP 2026’?

Hasta el momento, la producción de ‘La granja VIP 2026’ no se ha pronunciado ante el supuesto maltrato animal que ejerció Manelyk González. No obstante, muchos creen que no pasará nada, pues, presuntamente, la influencer sería la “protegida” del programa.

Según las especulaciones, la producción hace todo lo que Mane quiere y hasta le pasan por alto ciertas cosas. Hace poco, se dijo que, presuntamente, su hermano exigió que sacaran a Pimpinela Escarlata por haber dicho que desearía cortarle la cara a la creadora de contenido.

Como se sabe, el luchador quedó nominado como sanción por sus palabras y el público decidió expulsarlo. Existe la teoría de que él no debía salir del show, pero que lo sacaron para evitar problemas con Mane.

Dicen que Manelyk González es la protegida de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Por qué Manelyk González quedó nominada en la séptima semana de ‘La granja VIP 2026’?

El pasado 20 de octubre, se realizó el séptimo duelo de nominación en ‘La granja VIP 2026’. En esta ocasión, se enfrentaron Manelyk y Azalia Ojeda ‘la Negra’. Quien perdiera el encuentro, quedaba en la placa.

Pese a su esfuerzo, Mane no logró ganar y quedó en riesgo junto a Fernando Lozada, quien también subió a la placa por el legado de Pimpinela Escarlata.

Este 21 de octubre, se llevará a cabo la Asamblea. Los participantes dirán cara a cara a qué granjero no quieren en el show y el motivo. Los dos más votados quedan nominados.

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