La granja VIP 2026: ¿Quién se convirtió en ‘capataz’ HOY, 19 de octubre? ¡Este fue el legado de Pimpinela!

La granja VIP 2026 está por vivir una nueva batalla por el poder. Este lunes 19 de octubre, cuatro participantes se enfrentarán para convertirse en el séptimo capataz del reality, un puesto que no solo garantiza inmunidad, también permite tomar decisiones que podrían cambiar el destino de sus compañeros. Tras el liderazgo de Pablo Montero, ¿quién logrará quedarse con el mando?

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Granjeros de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Por qué salieron Pimpinela y Mónica Escobedo de La granja VIP 2026? Así fueron sus inesperadas eliminaciones

La gala del domingo 18 de octubre de 2026 de La granja VIP sacudió la competencia con una inesperada doble eliminación. La comediante mexicana Mónica Escobedo fue expulsada de forma directa por indisciplina tras violar el reglamento del programa, mientras que el icónico luchador exótico Pimpinela Escarlata se convirtió en el sexto eliminado oficial de la segunda temporada por decisión del público.

La expulsión de Mónica Escobedo ocurrió tras un fuerte altercado físico con Niurka Marcos durante una dinámica de almohadazos realizada el viernes previo. Luego de que la vedette cubana la golpeara por la espalda, Mónica reaccionó propinándole un manotazo, lo que desató una intensa discusión. Durante la transmisión en vivo, los conductores anunciaron la sanción impuesta por la producción. Tras su salida, la comediante declaró en entrevistas sentirse en paz y justificó su actuar como un “estate quieto” ante los constantes malos tratos acumulados.

Por otro lado, Pimpinela Escarlata abandonó el reality show por la vía tradicional al no favorecerle el voto popular. A pesar de haber permanecido invicto durante seis semanas dentro de la granja, el luchador terminó en la placa de nominados tras un ciclo lleno de tensiones y roces con sus compañeros, acumulando la menor cantidad de votos de apoyo al cierre de la gala dominical.

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Niurka y Mane tendrían cierto favoritismo en La granja VIP 2026, aseguran / Redes sociales

¿Quiénes son los cuatro finalistas para ser capataz de La granja VIP 2026 hoy, 19 de octubre?

La séptima Prueba del Capataz de La granja VIP 2026 ya tiene a sus cuatro contendientes, quienes consiguieron su lugar mediante diferentes beneficios y competencias clasificatorias.

Niurka Marcos fue la primera en asegurar su participación gracias al beneficio de “El Más Gallito”, que obtuvo durante la semana anterior. Por ello, no tuvo que competir en las eliminatorias.

Por su parte, Azalia Ojeda ganó la prueba de las mujeres, mientras que Julio Camejo y Kevyn Contreras consiguieron los mejores resultados en la competencia masculina. Los cuatro buscarán el liderazgo.

Los cuatro aspirantes al puesto de Capataz son:



Niurka Marcos

Azalia Ojeda

Julio Camejo

Kevyn Contreras

¿Qué gana el nuevo Capataz de La granja VIP 2026?

Convertirse en Capataz de La granja VIP representa mucho más que un simple título dentro del reality. El ganador obtiene ventajas que pueden resultar decisivas para permanecer en la competencia.

El beneficio principal es la inmunidad semanal, lo que significa que no podrá ser nominado ni correrá riesgo de abandonar el programa durante esos días.

Además, el líder tendrá acceso a la exclusiva habitación del Capataz, un privilegio que podrá compartir con el compañero que elija, obteniendo mayor comodidad frente al resto de los granjeros.

¿Quién es el nuevo capataz HOY en La granja VIP? / Redes sociales

¿A qué hora es la Prueba del Capataz de La granja VIP 2026 HOY, 19 de octubre?

La esperada séptima Prueba del Capataz de La granja VIP 2026 se llevará a cabo este lunes 19 de octubre durante la transmisión habitual del reality.

El programa arrancará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, momento en el que los cuatro finalistas buscarán quedarse con el liderazgo que dejó Pablo Montero, quien ostentó la capatacía durante la semana anterior.

La competencia podrá seguirse completamente en vivo a través de Azteca UNO, así como en las plataformas digitales de TV Azteca, donde los seguidores podrán conocer en tiempo real quién consigue la inmunidad y el control de la granja.

Ser capataz no es tarea fácil: esta semana, el liderazgo pondrá a prueba amistades y alianzas dentro del reality La granja VIP 2026. / Foto: FB/La granja México

¿Quién se convirtió en capataz de La granja VIP 2026 HOY, 19 de octubre?

Luego de una intensa batalla entre Natalia, Julio Camejo, Kevyn Contreras y Niurka Marcos, fue Julio Camejo quien logró quedarse con la capatacía de la semana.

En contraste, Fernando Lozada se convirtió en el primer nominado, quedando en riesgo de abandonar La granja VIP 2026.