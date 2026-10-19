Mónica Escobedo reaparece tras su expulsión de La granja VIP 2026: ¿Es ‘agredida’ tras polémica de Niurka?

La sexta gala de eliminación de La granja VIP 2026 estuvo marcada por la expulsión de Mónica Escobedo tras agredir físicamente a Niurka Marcos en una de las celebraciones del reality show. Antes de que se diera a conocer al eliminado, la producción le informó que debía abandonar el reality sin derecho a despedirse de sus compañeros. ¡Te contamos los detalles!

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Mónica Escobedo fue expulsada de La granja VIP 2026 por agresión física. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Niurka y Mónica Escobedo dentro de La granja VIP 2026?

Durante la madrugada del 17 de octubre se dio a conocer que los ánimos entre Mónica Escobedo y Niurka Marcos se habían calentado luego de que la vedette se llevara a la placa de nominados a la comediante, lo que generó una agresión física.

A través de diversos videos que circulan en redes, se puede observar que las granjeras están en un juego de almohadazos que se ve interrumpido cuando Marcos acusa a Escobedo de agredirla físicamente. De inmediato, varios de sus compañeros argumentan que fue un accidente; sin embargo, la vedette insiste en que no fue así y para la dinámica.

Durante el fin de semana, las redes estallaron con mensajes a favor y en contra de Niurka, pero no fue hasta la noche del 18 de octubre cuando se dio a conocer que la producción había tomado la decisión de expulsar a la comediante tras comprobar que agredió a su compañera.

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Niurka y Mónica Escobedo protagonizan fuerte enfrentamiento en La granja VIP 2026 / Captura de pantalla

¿Cómo fue la salida de Mónica Escobedo de La granja VIP tras ser expulsada?

Tras lo ocurrido en la madrugada del 17 de octubre, Mónica Escobedo fue llamada por el conductor de La granja VIP al entrevistadero, donde le informaron que debía salir del reality show 24/7 debido a que la agresión física está prohibida entre los participantes.

En respuesta, la comediante explicó que no se había tratado de un golpe fuerte y externó que ya estaba cansada de las situaciones que vivía con la vedette, a quien acusó de pedir su cabeza, palabras que fueron completamente ignoradas por la producción.

“Yo sé que no fue un golpe fuerte. Fue simplemente un estate quieto y no me arrepiento. La verdad es que ya estaba harta de que me tratara mal, no lo iba a permitir. Yo sé que Niurka pidió mi cabeza y, obviamente, es Niurka Marcos; obviamente, me iban a echar a mí. Pero también ya quería irme. Fue una experiencia muy grata”. Mónica Escobedo

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Mónica Escobedo acusa de favoritismo a La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Qué pasó con Mónica Escobedo tras su salida de La granja VIP 2026?

Tras las acusaciones de presunto favoritismo en La granja VIP 2026 hechas por Mónica Escobedo, la comediante se despidió del reality y volvió con sus seres queridos, quienes la recibieron con almohadazos, lo que algunos interpretaron como una burla a lo ocurrido con Niurka Marcos en el reality.

En el video que circula en redes se observa a la comediante reencontrarse con sus seres queridos entre abrazos y gritos de: “La verdadera ganadora"; mientras que minutos después asegura sentirse concertada al enterarse de que Mariana ganó La casa de los famosos México y expresa: “O sea mi salida equis”. ¿Indirectas a La granja VIP 2026?

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