‘La granja VIP 2026’: ¿Quién fue el sexto eliminado del reality HOY domingo 18 de octubre? ¿Expulsión por agresión?

Luego de la eliminación de Pascal Nadaud en la quinta gala de eliminación, ‘La granja VIP’ se enfrenta a una nueva gala de eliminación, en la que un nuevo granjero se despedirá de la competencia.

La sexta semana del reality ha estado marcada por enfrentamientos y la marcada división de equipos entre los granjeros.

¿Quién será el sexto eliminado de la competencia? Te contamos.

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¿Quiénes son los nominados de la sexta semana de ‘La granja VIP’ 2026?

La tabla de nominación de esta semana se formó por nominaciones directas, traiciones y sanciones.

Son cinco los granjeros que conforman la sexta tabla de nominación:



Kevyn ‘Bicolor ’, nominado por el legado de Pascal Nadaud.

’, nominado por el legado de Pascal Nadaud. Mónica Escobedo , nominada por la traición doble de Niurka.

, nominada por la traición doble de Niurka. Pimpinela Escarlata , nominada directamente por sanción.

, nominada directamente por sanción. Julio Camejo , nominado en la asamblea de nominación.

, nominado en la asamblea de nominación. Niurka, nominada por la traición de Azalia.

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¿Por qué castigaron a Pimpinela Escsrlata con una nominación directa?

Pimpinela fue sancionada con una nominación directa sin posibilidad de salvación, debido a que rompió una de las reglas de convivencia del reality.

En las últimas semanas, ‘Pimpi’ ha dejado clara su rivalidad con el equipo de Manelyk y Kunno, de quien no ha escatimado en sus comentarios de rechazo hacia ellos.

Precisamente, fue uno de esos comentarios que causaron la sanción del luchador, pues en una conversación con Niurka, dijo lo que se interpretó como una amenaza para Mane, pues dijo que “la golpearía y marcaría con un cuchillo”, de lo cual la producción dio cuenta y sancionó a Pimpinela nominándolo directamente, sin posibilidad de salir de la tabla hasta el domingo de eliminación, y con riesgo de abandonar la competencia, quedando la decisión final en la votación del público.

“Sé que me van a eliminar, pero que valga la pena, un pin... cuchillo y le marco la cara para toda su vida.” Pimpinela Escarlata

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La Pimpi dice que les quiere pegar y marcarlas con un cuchillo la cara que ondaaaa no fuera uno del otro equipo diciendo eso porque los crusifican , pero como él no sabe lo q dice nunca #LaGranjaVIP #LaGranjaAsamblea #LaGranjaDuelo @Ferka @AdalRamones https://t.co/VFtQtK6YDV — Clips 𖦹 (@mawy_clips) October 15, 2026

¿Quién fue el sexto eliminado de ‘La granja VIP’ 2026?

La noche del domingo 18 de octubre se llevará a cabo la sexta gala de eliminación, donde uno de los cinco nominados abandonará la competencia.

La transmisión comenzará a las 8:00pm, hora CDMX a través de Azteca UNO y Disney Plus.

Por primera vez, se rompió la regla que prohíbe el contacto físico en ‘La granja VIP’, luego de que Mónica Escobedo le diera un manotazo a Niurka Marcos durante la fiesta del viernes. Tras lo ocurrido, la producción confirmó la expulsión de Mónica de la competencia.

Resultado de la votación del público, Pimpinela Escarlata fue quien recibió menos votos, por lo que se convirtió en el sexto granjero eliminado.

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