¿Ferka con un pie afuera de La granja VIP? En medio de escándalo, menciona a LCDLFM, ¡reality de la competencia!

Tras el agarrón que protagonizaron Alfredo Adame y Ferka en La granja VIP 2026, la lluvia de críticas no se hizo esperar contra la conductora de Venga la alegría, pues algunos internautas apoyaron la postura que el ‘Golden boy’ tomó en el reality show. ¡Te contamos los detalles!

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Ferka revive su paso por LCDLFM. / Redes sociales

¿Por qué pelearon Ferka y Alfredo Adame en La granja VIP 2026?

Durante la asamblea de nominación de La granja VIP 2026, la conversación en redes y entre los panelistas del reality se incendió debido a un fuerte intercambio de palabras que protagonizaron Niurka Marcos y ‘Mono’ Osuna, a quien han señalado como ‘machista’ por su manera de llevarse con Azalia Ojeda.

Todo comenzó debido a que Ferka aseguró que ‘Mono’ no le había faltado al respeto a Niurka, afirmación que Adame no apoyó y llamó incongruente a Ferka por decir constantemente que es una de las principales defensoras de las mujeres. En respuesta, María Fernanda Quiroz aseguró que su compañero también lo era, pues ha llegado a insultar.

“Yo nunca he ofendido a una mujer. Yo a las mujeres y a las damas les hablo como mujeres y como damas. A las otras les hablo como lo que se merecen. Eres una ignorante y eres una mentirosa”. Alfredo Adame

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Alfredo Adame y Ferka se pelearon en ‘La granja VIP’ / Redes Sociales

¿Ferka revive su paso por La casa de los famosos México tras enfrentamiento con Alfredo Adame en La granja VIP?

Ante la discusión que se generó en La granja VIP 2026 tras lo ocurrido entre Ferka y Alfredo Adame, el debate en redes siguió creciendo, por lo que algunos usuarios aprovecharon para recordar el paso de la conductora de Venga la alegría por La casa de los famosos México.

A través de una publicación en X, se lee: “Ferka se la dan como si fuera la máster de los realities, y ni siquiera llegó a la final de La casa de los famosos”. Fiel a su estilo, la granjera no se quedó callada y respondió:

“LCDLF no es todo en la vida. Ya suéltenlo . Supérenlo. Tengo más realities, uno ganado y todos siendo finalista”. Ferka

Pese a la contundente respuesta de la presentadora, algunos de los internautas siguieron recordando su hablando sobre su pelea con Sergio Mayer y su eliminación en la tercera semana del reality show 24/7; comentarios que ignoró por completo.

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Ferka se la dan como si fuera la máster de los realities, y ni siquiera llegó a la final de La Casa de los Famosos. #lagranjasalvación #LaGranjaVIP pic.twitter.com/kMzaA19Ppw — angela (@landva42) October 16, 2026

¿Cuáles son los realities en los que ha participado Ferka?

Antes de su llegada a Venga la alegría, fin de semana como conductora y como panelista a La granja VIP 2026, María Fernanda Quiroz fue parte de los realities:



La isla, el reality

Guerreros 2020

Inseparables, amor a límite

La casa de los famosos México

Las estrellas bailan en Hoy

MasterChef Celebrity

Ahora, vive una nueva etapa en La granja VIP 2026, pero su participación parece no ser del agrado de todo el público. ¿Las críticas seguirán?

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