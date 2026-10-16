¿Ferka expone a Niurka tras pleito en La granja VIP? Sale a la luz VIDEO del pasado de la vedette en LCDLF

Tras el fuerte enfrentamiento que protagonizaron Niurka y ‘Mono’ Osuna en La granja VIP 2026, usuarios en redes salieron en defensa del exfutbolista mexicano luego de que los panelistas del reality 24/7 aseguraran que le faltó al respeto a la vedette. ¿La granjera hizo lo mismo que él en La casa de los famosos de Telemundo? ¡Te contamos los detalles!

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Niurka y Mono Osuna se enfrentaron durante la asamblea de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Qué pasó entre Niurka Marcos y ‘Mono’ Osuna en La granja VIP 2026?

Durante la asamblea de nominación de La granja VIP 2026 del pasado 13 de octubre, Niurka y ‘Mono’ Osuna protagonizaron una acalorada discusión luego de que la vedette nominara cara a cara al exfutbolista tachandolo de ‘machista’, pues no está de acuerdo con la manera en que se lleva con Azalia.

Mientras la actriz de ‘La fea más bella’ expresaba las razones por las que quería que estuviera en riesgo de nominación, ‘Mono’ comenzó a exigirle que lo viera a los ojos, lo que generó el enojo inmediato de Marcos.

“Yo miro a donde quiera, pen… Para agarrar al misógino machista, ofendedor de mujeres. Te nomino por las palabras ofensivas que me has dado, por los momentos en los que me has hecho procesar en mi mente maldiciones para darte en todo tu ser”. Niurka Marcos

En respuesta, Osuna comentó que consideraba “muy joven” a Niurka para “presentar indicios de demencia simil”, pero “muy grande para presentar trastornos de bipolaridad"; comentarios que, de inmediato, encendieron la conversación entre los panelistas del show y las redes.

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Niurka y Mono Osuna se pelean en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Qué dijeron los panelistas de La graja VIP 2026 sobre el enfrentamiento de Niurka y ‘Mono’ Osuna?

Tras lo ocurrido entre ‘Mono’ Osuna y Niurka Marcos en La granja VIP 2026, el debate entre los panelistas del show no se hizo esperar, generando que los ánimos entre Ferka y Alfredo Adame se incendieran. Por una parte, la conductora de ‘Venga la alegría’ defendió a ‘Mono’, mientras que Adame argumentó que el granjero le faltó al respeto a Niurka.

“Ferka, aplaudiendo una actitud totalmente misógina. Rudeza innecesaria”, argumentó Adame, a lo que Ferka no dudó en responder que el ‘Golden boy’ también ha tenido ese tipo de comportamientos con las mujeres, acusación que desmintió completamente y señaló a la presentadora de ser incongruente por decir constantemente que es defensora de las mujeres.

“Yo nunca he ofendido a una mujer. Yo a las mujeres y a las damas les hablo como mujeres y como damas. A las otras les hablo como lo que se merecen…Eres una ignorante y eres una mentirosa. No es una ofensa, es un facto, un hecho”. Alfredo Adame

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Alfredo Adame y Ferka se pelearon en ‘La granja VIP’ / Redes Sociales

¿Niurka Marcos se comportó como ‘Mono’ Osuna cuando estuvo en La casa de los famosos?

Ante lo ocurrido entre Ferka y Alfredo Adame en La granja VIP 2026, en redes surgió un video apoyando la postura de la presentadora en el que se muestra a la vedette enfrentando a Lupillo Rivera durante su participación en La casa de los famosos de Telemundo.

El detalle que llamó la atención fue que la actriz de ‘Aventurera’ parecía estar intimidando al intérprete de regional mexicano con movimientos parecidos a los que usó ‘Mono’ con ella en La granja VIP, por lo que un usuario colocó: “Se atacan por Mono. Si yo siempre he conocido a Niurka por sus movimientos corporales para intimidar o incomodar”.

Por su parte, la actriz Ferka agregó: “Para los atacados y los que me atacan por Mono”, sin decir más sobre su acalorado enfrentamiento con Alfredo Adame. Por el momento, Niurka y ‘Mono’ no tienen sanciones por su intercambio de palabras, pero sí se les advirtió que debían moderar su lenguaje. ¿Será el inicio de una guerra?

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